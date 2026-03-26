Danh tính kẻ giăng bẫy “chat sex”, tống tiền hàng loạt nạn nhân

Ngày 26-3, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ kẻ giả gái chat sex, khiến hàng loạt đàn ông "ham của lạ" sập bẫy lừa đảo.

Nghi phạm Phan Ngọc Gia Huy vừa bị Công an Đà Nẵng bắt giữ

Theo đó, nghi phạm là Phan Ngọc Gia Huy (SN 2005; trú đường Phạm Thế Hiển, TP HCM).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tổng số tiền giao dịch trong tài khoản cá nhân của Huy hơn 3,2 tỉ đồng, trong đó 1,6 tỉ đồng được xác định là chiếm đoạt từ thủ đoạn “chat sex” để tống tiền.

Đáng chú ý, Huy lập nhiều tài khoản trên mạng xã hội như Zalo, Facebook, giả mạo phụ nữ trẻ để kết bạn, làm quen với nạn nhân.

Sau khi tạo được sự tin tưởng, đối tượng dụ dỗ gọi video có nội dung nhạy cảm. Trong quá trình gọi video, Huy cải trang thành phụ nữ, đồng thời yêu cầu nạn nhân thực hiện hành vi tương tự.

Toàn bộ nội dung cuộc gọi được đối tượng bí mật ghi lại.

Sau đó, Huy sử dụng các đoạn video này để đe dọa phát tán cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của nạn nhân nhằm ép chuyển tiền chuộc.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, làm rõ.