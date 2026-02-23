Danh tính kẻ mang súng xâm nhập khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Donald Trump

Theo Cục Điều tra liên bang (FBI), danh tính người đàn ông xâm nhập Mar-a-Lago - khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại bang Florida - được xác định là Austin Tucker Martin, 21 tuổi, đến từ bang Bắc Carolina.

Trước đó, nhà chức trách cho biết người này đã bị bắn chết khi mang một khẩu súng săn và bình xăng xâm nhập Mar-a-Lago hôm 22-2. Vào thời điểm đó, ông Donald Trump không có mặt tại nơi này mà đang ở Nhà Trắng.

Sở Cảnh sát hạt Moore, bang Bắc Carolina - nơi Martin sinh sống - cho biết gia đình đã báo cảnh sát về việc anh ta biến mất vào sáng cùng ngày.

Xe cảnh sát đậu trước Mar-a-Lago - khu nghỉ dưỡng của Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Florida - hôm 22-2 sau vụ đột nhập lúc rạng sáng cùng ngày. Ảnh: AP

Chiều cùng ngày, nhiều phương tiện đã chặn lối vào một khu đất được ghi trong hồ sơ công khai là địa chỉ của Martin tại thị trấn Cameron, Bắc Carolina.

Theo AP, Braeden Fields (19 tuổi, em họ Martin) đã phản ứng với vẻ không tin nổi, đồng thời mô tả Martin là người trầm lặng, sợ súng và xuất thân từ một gia đình ủng hộ ông Donnald Trump nhiệt thành.

Fields cho biết hai anh em đã lớn lên cùng nhau và Martin là "một đứa trẻ tốt". Người này thông tin Martin làm việc tại một sân golf địa phương và thường trích một phần tiền lương để làm từ thiện.

“Anh ta thậm chí còn không dám làm hại một con kiến. Anh ta cũng không biết cách sử dụng súng” - Fields quả quyết.

Fields cho biết cả gia đình mình ủng hộ tổng thống Mỹ nhiệt thành, nhưng Martin thì rất ít nói và không bàn luận về chính trị.

Theo lời cảnh sát trưởng hạt Palm Beach Ric Bradshaw, Martin đã đi vào cổng phía Bắc khu nghỉ dưỡng của tổng thống khi một chiếc xe khác đang rời đi.

Người này bị 2 đặc vụ của Cơ quan Mật vụ Mỹ (USSS) cùng một phó cảnh sát trưởng hạt Palm Beach chặn lại, yêu cầu bỏ súng và bình xăng đang mang theo. Tuy nhiên, anh ta đặt bình xăng xuống và giơ súng săn lên với tư thế sẵn sàng để bắn, buộc các đặc vụ phải nổ súng tiêu diệt.

Các nhà điều tra chưa xác định được động cơ vụ việc. Họ cũng nỗ lực lập hồ sơ tâm lý. Khi được hỏi liệu người đàn ông này có từng nằm trong diện theo dõi của cơ quan thực thi pháp luật hay không, ông Bradshaw trả lời "hiện tại thì chưa".

FBI khuyến khích cư dân sống gần Mar-a-Lago kiểm tra các camera an ninh và cung cấp đoạn clip có thể hỗ trợ các nhà điều tra.

Trong một bài đăng trên X, Giám đốc FBI Kash Patel cho biết cục sẽ "dành tất cả các nguồn lực cần thiết" cho cuộc điều tra.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng phải đối mặt với những mối đe dọa đến tính mạng trước đây, bao gồm 2 vụ ám sát hụt trong chiến dịch tranh cử năm 2024.