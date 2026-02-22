Tổng thống Donald Trump tuyên bố nâng thuế quan toàn cầu, sắp tung nhiều khoản bổ sung

Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 21-2: "Với tư cách là tổng thống Mỹ, tôi sẽ nâng mức thuế quan nhập khẩu toàn cầu từ 10% đối với các quốc gia - trong đó có nhiều nước đã "trục lợi" từ Mỹ trong nhiều thập kỷ mà không bị đáp trả (cho đến khi tôi xuất hiện!) - lên mức 15%, mức tối đa được cho phép và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý, có hiệu lực ngay lập tức".

Theo đài NPR, thông báo trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ việc Tổng thống Donald Trump "lạm dụng quyền hạn khẩn cấp" để áp đặt thuế quan theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Phán quyết với tỉ lệ 6-3 này là một đòn giáng mạnh vào chương trình nghị sự chính sách kinh tế của ông Donald Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 20-2. Ảnh: AP

Ông chủ Nhà Trắng cho biết quyết định tăng thuế nhập khẩu lên 15% được đưa ra sau khi "xem xét kỹ lưỡng, chi tiết và toàn diện đối với phán quyết về thuế quan vô lý, soạn thảo kém cỏi và mang tính chống Mỹ của Tòa án Tối cao Mỹ ban hành ngày hôm qua".

Đài NPR đưa tin nhiều quốc gia vẫn còn chưa hết bối rối sau thông báo về các mức thuế mới của ông Donald Trump vào tối 20-2, khi ông ký một tuyên bố áp đặt mức tăng thuế tạm thời 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ khắp nơi trên thế giới. Các mức thuế này sẽ có hiệu lực trong vòng 150 ngày.

Trong tuyên bố, ông Donald Trump dẫn dẫn Đạo luật Thương mại năm 1974 làm cơ sở pháp lý để áp thuế.

Vào ngày 21-2, ông cũng làm rõ rằng mình sẽ tiếp tục đặt thuế quan làm trọng tâm trong chính sách kinh tế, bất chấp những trở ngại về mặt pháp lý. Theo CNBC News, ông Donald Trump cũng cảnh báo rằng các khoản thuế bổ sung sẽ tiếp tục được đưa ra.

"Trong vài tháng tới, chính quyền sẽ xác định và ban hành các mức thuế quan mới hợp pháp, nhằm tiếp tục tiến trình làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại" - ông Donald Trump viết trong bài đăng trên mạng xã hội.

Tuyên bố được ban hành hôm 20-2 của Tổng thống Donald Trump cho biết một số hàng hóa từ Canada và Mexico (nằm trong một thỏa thuận riêng biệt với Mỹ) sẽ được miễn trừ khỏi các mức thuế mới này.

Tuyên bố cũng nêu rõ các khoản thuế sẽ không áp dụng cho một số mặt hàng nông sản, bao gồm thịt bò, cà chua và cam.