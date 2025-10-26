Ngày 26-10, Công an xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đã bàn giao người phụ nữ có biểu hiện không bình thường, đứng trên cầu lúc nửa đêm cho địa phương liên quan đưa về nhà.

Người phụ nữ có biểu hiện không bình thường, đứng trên cầu Khe Sanh lúc nửa đêm. Ảnh: Công an Khe Sanh

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 26-10, Công an xã Khe Sanh nhận được tin báo một phụ nữ có biểu hiện không bình thường, đứng một mình trên cầu Khe Sanh.

Ngay lập tức, lực lượng Công an xã Khe Sanh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận, khuyên giải, động viên và đưa người phụ nữ này về trụ sở đơn vị để hỗ trợ, chăm sóc.

Qua khai thác, người phụ nữ này cho biết tên là Hồ Thị Lữ, ngụ thôn Thanh 1 (xã Lìa, tỉnh Quảng Trị). Gia cảnh chị Lữ đặc biệt khó khăn khi chồng bị mù, có 2 con nhỏ. Cuộc sống khó khăn nên chị đã nảy sinh ý định tiêu cực.

Đến sáng cùng ngày, Công an xã Khe Sanh đã bàn giao người phụ này cho Công an xã Lìa đưa về nhà để gia đình theo dõi, chăm sóc.



