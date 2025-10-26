HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Xã hội

Danh tính người phụ nữ đứng trên cầu lúc 1 giờ sáng

Đ.Nghĩa

(NLĐO)- Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Khe Sanh (Quảng Trị) đã tiếp cận, khuyên giải và đưa người phụ nữ này về trụ sở

Ngày 26-10, Công an xã Khe Sanh (tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị đã bàn giao người phụ nữ có biểu hiện không bình thường, đứng trên cầu lúc nửa đêm cho địa phương liên quan đưa về nhà.

Công an xã Khe Sanh giúp người phụ nữ đứng trên cầu lúc nửa đêm - Ảnh 1.

Người phụ nữ có biểu hiện không bình thường, đứng trên cầu Khe Sanh lúc nửa đêm. Ảnh: Công an Khe Sanh

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 26-10, Công an xã Khe Sanh nhận được tin báo một phụ nữ có biểu hiện không bình thường, đứng một mình trên cầu Khe Sanh.

Ngay lập tức, lực lượng Công an xã Khe Sanh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiếp cận, khuyên giải, động viên và đưa người phụ nữ này về trụ sở đơn vị để hỗ trợ, chăm sóc.

Qua khai thác, người phụ nữ này cho biết tên là Hồ Thị Lữ, ngụ thôn Thanh 1 (xã Lìa, tỉnh Quảng Trị). Gia cảnh chị Lữ đặc biệt khó khăn khi chồng bị mù, có 2 con nhỏ. Cuộc sống khó khăn nên chị đã nảy sinh ý định tiêu cực.

Đến sáng cùng ngày, Công an xã Khe Sanh đã bàn giao người phụ này cho Công an xã Lìa đưa về nhà để gia đình theo dõi, chăm sóc.


Tin liên quan

CLIP: Kịp thời cứu thanh niên có ý định nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử

CLIP: Kịp thời cứu thanh niên có ý định nhảy xuống sông Sài Gòn tự tử

(NLĐO) - Sau khi được trấn an, khuyên giải, người có ý định tự tử đã tỉnh táo, được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục hỗ trợ

Vụ bố ôm 2 con nhảy sông tự tử tại Nghệ An: Chuyện ít ai biết về đội cứu hộ “TUNGTIME”

(NLĐO) - Sau khi được cứu sống sau hơn 13 giờ trôi dạt trên biển, anh Tùng đã thành lập đội cứu hộ miễn phí để giúp đỡ những người không may gặp nạn như mình.

Thực hư thông tin shipper gây tai nạn chết người rồi nhảy cầu tự tử

(NLĐO)- Trước thông tin shipper gây tai nạn làm người phụ nữ tử vong rồi nhảy cầu Vĩnh Tuy, CSGT khẳng định là hoàn toàn sai sự thật.

người phụ nữ tỉnh Quảng trị công an xã gia cảnh biểu hiện không bình thường
