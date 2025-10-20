Chiều 20-10, mạng xã hội xuất hiện bài viết kèm hình ảnh gây xôn xao về một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) khiến một người tử vong.



Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: V.T.

Theo nội dung bài viết: "Shipper gây tai nạn làm người phụ nữ tử vong sau đó nhảy cầu luôn. Cứu hộ đang tìm bên dưới".

Liên quan tới sự việc này, chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) khẳng định thông tin cho rằng nam shipper gây tai nạn rồi nhảy cầu là hoàn toàn sai sự thật.

Theo vị này, khoảng 11 giờ cùng ngày 20-10, tại đoạn giữa cầu Vĩnh Tuy (hướng Long Biên sang Minh Khai) xảy ra vụ tai nạn giữa 3 xe máy khiến một phụ nữ 62 tuổi tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, đơn vị đã cử cán bộ tới phối hợp với Công an phường Long Biên bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, đồng thời đưa các bên liên quan về trụ sở Công an phường Long Biên để tiếp tục làm rõ.

Lãnh đạo đội CSGT đường bộ số 4 khẳng định nam shipper trong vụ việc cũng đang ở trụ sở công an phường, chứ hoàn toàn không có việc anh này nhảy cầu như mạng xã hội đăng tải.