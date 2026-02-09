HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đào cổ thụ giá trăm triệu hút khách ở chợ hoa TPHCM

Ngọc Vân - Thanh Trúc

(NLĐO) - Chợ hoa Công viên 23-9 xuất hiện đào cổ thụ từ vườn Nhật Tân, giá 100-120 triệu đồng/cây, nhiều cây vừa về đã có khách đặt.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 20 tháng Chạp, chợ hoa Tết tại Công viên 23-9 (phường Bến Thành, TPHCM) đã nhộn nhịp với các chuyến xe chở hoa liên tục từ nhiều địa phương đổ về. Các tiểu thương tất bật bốc dỡ hàng, cắt tỉa cành lá, sắp xếp gian hàng để kịp phục vụ thị trường Tết.

Sáng 9-2 (tức 22 tháng Chạp), lượng khách đến chợ hoa chưa quá đông, chủ yếu là người dân ghé tham quan, hỏi giá, chụp ảnh. Tuy nhiên, một số gian hàng lớn đã có khách đặt mua sớm, nhất là các mặt hàng có giá trị cao.

Nổi bật tại khu vực trung tâm chợ hoa là gian hàng của bà Phương Thị Hải Yến với những gốc đào cổ thụ dáng lớn, thân to, thế đẹp. Bà Yến cho biết toàn bộ số đào này được đưa vào từ vườn đào Nhật Tân (Hà Nội) – vùng trồng đào lâu đời, nổi tiếng cả nước.

Đào cổ thụ tiền trăm triệu hút khách sớm ở chợ hoa TP HCM - Ảnh 1.

Cây đào cổ thụ giá 120 triệu đồng trở thành tâm điểm thu hút khách tham quan.

"Cây đào cổ thụ giá 120 triệu đồng vừa về đã có khách đặt mua. Năm nay bà đem vào TPHCM 10 cây đào cổ thụ,  giá dao động từ 100 - 120 triệu đồng/cây, tùy dáng, kích thước gốc và độ đều của tán" - bà Yến cho biết.

Đào cổ thụ tiền trăm triệu hút khách sớm ở chợ hoa TP HCM - Ảnh 2.

"Đào được tuyển chọn kỹ, chăm sóc nhiều năm và xử lý kỹ thuật để hoa nở đúng dịp Tết, bảo đảm độ bền khi trưng bày ngoài trời; khi nở rộ, hoa phủ kín tán cây với sắc hồng đậm" - bà Yến chia sẻ.

Năm nay, gian hàng của bà Yến mang vào TPHCM hơn 200 gốc đào các loại. Trong đó, đào cổ thụ chỉ chiếm số lượng rất ít, còn lại là đào cỡ trung và đào nhỏ, phù hợp với nhà phố, căn hộ chung cư. Đào cỡ trung được chào bán khoảng 20 - 70 triệu đồng/cây, trong khi đào nhỏ có giá từ 3 triệu đồng/cây, phục vụ phân khúc phổ thông.

Đào cổ thụ tiền trăm triệu hút khách sớm ở chợ hoa TP HCM - Ảnh 3.

Anh Đức chốt mua cây đào giá 60 triệu đồng, tranh thủ chọn cây, chỉnh tỉa trước khi vận chuyển về nhà.

Anh Hoàng Minh Đức (29 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cho biết anh đã theo dõi lịch xe chở đào từ miền Bắc vào TPHCM để đến sớm lựa chọn cây ưng ý. "Những chuyến xe thường về khuya, nên tôi tranh thủ đến từ sáng sớm để chọn được cây đẹp. Tôi đã mua đào ở đây nhiều năm, thấy chất lượng ổn định, hoa nở đều, chơi được lâu. So với năm ngoái, giá đào năm nay gần như không tăng, nhìn chung vẫn hợp lý" - anh Đức nói.

Ngoài đào, chợ hoa Công viên 23-9 còn quy tụ nhiều tiểu thương từ miền Tây, miền Trung và miền Bắc mang theo các loại hoa Tết quen thuộc như mai vàng, bưởi diễn, cúc mâm xôi, quất cảnh… 

Đào cổ thụ tiền trăm triệu hút khách sớm ở chợ hoa TP HCM - Ảnh 4.

Du khách nước ngoài chiêm ngưỡng những gốc đào rực sắc xuân.

Bên cạnh người mua hoa, nhiều bạn trẻ, du khách cũng đến tham quan, chụp ảnh, ghi lại không khí Tết sớm giữa lòng TPHCM. Việc có khách mua ngay từ những ngày đầu mở bán giúp tiểu thương thêm yên tâm, đồng thời phát đi tín hiệu tích cực cho sức mua trong giai đoạn cao điểm sắp tới.

Tin liên quan

Hình ảnh khác lạ tại chợ hoa sỉ lớn nhất TPHCM trước Tết

Hình ảnh khác lạ tại chợ hoa sỉ lớn nhất TPHCM trước Tết

(NLĐO) – Chỉ còn hơn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng tại chợ hoa được xem là lớn nhất ở TP HCM lại đìu hiu.

Hoa đào Tết bắt đầu tràn về TPHCM, người mua bất ngờ khi hỏi giá

(NLĐO) - Theo ghi nhận, chất lượng đào Tết năm nay ở mức khá, dù hoa có nở sớm hơn mọi năm nhưng phần lớn cây được đánh giá sẽ nở đúng dịp Tết

Đào Tết miền Bắc tràn ngập chợ hoa TP HCM, giá cả ra sao?

(NLĐO) - Dù bị ảnh hưởng bởi siêu bão số 3 Yagi nhưng nguồn cung hoa đào miền Bắc bán Tết tại các chợ hoa ở TP HCM vẫn rất dồi dào

