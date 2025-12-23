HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Đạo diễn Bá Vọng đột ngột qua đời ở tuổi 45

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Đạo diễn Bá Vọng làm nhiều phim ngắn, phim dài tập. Anh ra đi đột ngột để lại nhiều tiếc thương


Đạo diễn Bá Vọng đột ngột qua đời, thọ 45 tuổi - Ảnh 1.

Đạo diễn Bá Vọng

Sáng 23-12, giới làm phim và đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng trước tin đạo diễn trẻ Bá Trung Vọng (nghệ danh Bá Vọng) đột ngột qua đời, hưởng dương 45 tuổi.

Theo cáo phó của gia đình, đạo diễn Bá Trung Vọng sinh năm 1981 tại Phan Rang (Khánh Hòa), từ trần lúc 9 giờ ngày 23-12-2025 tại quận 12, TP HCM. Gia đình đã hoàn tất các thủ tục để đưa anh về Ninh Thuận (cũ) an táng theo phong tục dân tộc Chăm. Lễ an táng sẽ được cử hành vào 6 giờ sáng ngày 24-12-2025.

Đạo diễn Ngọc Tưởng chia sẻ: "Sự ra đi quá đột ngột của đạo diễn Bá Vọng khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè và nghệ sĩ từng cộng tác không khỏi xót xa. Tôi đã từng làm việc với Bá Vọng, trước đó thì cùng học chung thầy. Bạn làm việc chăm chỉ, hiền lành, bạn có nhiều bệnh nền, thời gian sau này đã về quê để điều trị bệnh, sau đó thấy đã đỡ bệnh nên vào TP HCM để tiếp tục điều trị, nhưng không ngờ bạn lại đột ngột ra đi".

Theo chia sẻ của những người thân thiết, anh qua đời vì cơn nhồi máu cơ tim, trong khi trước đó tình trạng sức khỏe suy giảm do bệnh thận và sau đó đã có dấu hiệu hồi phục.

Diễn viên Hoài An sốc khi hay tin người đạo diễn từng gắn bó với nghề đã ra đi. Cô cho biết: "Một người em đạo diễn luôn ưu ái vai cho chị, bất ngờ khi hay tin em ra đi vì cơn đột quỵ lúc rạng sáng nay. Sẽ nhớ mãi những phim: "Cha dượng", "Người đẹp làng hoa", "Gia đình xác sống"… và những phim trong dự định chưa thành".

Đạo diễn Bá Vọng đột ngột qua đời, thọ 45 tuổi - Ảnh 2.

Đạo diễn Bá Vọng

Diễn viên Lê Nam đã viết trên trang cá nhân: "Mỗi ngày, tôi xem hát vẫn thấy em vui vẻ, lạc quan, cười rất hiền mỗi khi anh chọc phá. Nhưng đâu ngờ sau cái lạc quan yêu đời đó là cơ thể đang chịu đựng bệnh".

Đạo diễn Bá Vọng tên đầy đủ là Bá Trung Vọng, sinh năm 1981, quê Phan Rang. Anh tốt nghiệp Đạo diễn sân khấu khóa VI (2004), hệ cao đẳng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM, cùng khóa với đạo diễn – diễn viên Ngọc Tưởng, là học trò của cố đạo diễn, NSƯT Đoàn Bá. Sau khi ra trường, anh công tác tại Công ty Sản xuất phim Bách Việt, miệt mài theo đuổi con đường làm phim.

Trong sự nghiệp, đạo diễn Bá Vọng đã dàn dựng nhiều phim ngắn và phim truyền hình dài tập phát sóng trên HTV, Đài Truyền hình Vĩnh Long và một số đài địa phương. Những tác phẩm ghi dấu ấn của anh có thể kể đến như: "Người đẹp làng hoa", "Hậu duệ ông Năm Bảnh", "Giấc mơ sen", "Lời nguyền tuổi 17", "Truyền thuyết cáo tiên"… 

Các bộ phim của anh thường mang màu sắc gần gũi đời sống, chú trọng cảm xúc nhân vật và tinh thần nhân văn.

Sự ra đi của đạo diễn Bá Vọng khi còn nhiều dự định dang dở, trong lúc anh vừa chia sẻ niềm hy vọng sớm trở lại phim trường, để lại khoảng lặng buồn trong lòng đồng nghiệp và người thân, nhất là những ngày cuối năm.


Tin liên quan

6 tháng, 4 nghệ sĩ mất, khu dưỡng lão đìu hiu

6 tháng, 4 nghệ sĩ mất, khu dưỡng lão đìu hiu

(NLĐO) - Thêm một nghệ sĩ lão thành lìa xa cõi thế, để lại cho NSƯT Diệu Hiền sự tiếc thương khi bà ngày ngày chứng kiến Khu Dưỡng lão Nghệ sĩ TP HCM ngày càng vắng vẻ

Đón bài vị 16 nghệ sĩ sân khấu đã mất trong đại dịch Covid-19

(NLĐO) – Trưa 7-12, Ban ái hữu Nghệ sĩ Hội Sân khấu TP HCM đã tổ chức lễ đón bài vị 16 nghệ sĩ sân khấu mất trong đại dịch Covid-19 và Lễ dâng hương Tổ nghiệp sân khấu.

Bá Vọng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo