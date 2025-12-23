Đạo diễn Bá Vọng đột ngột qua đời ở tuổi 45





Đạo diễn Bá Vọng

Sáng 23-12, giới làm phim và đồng nghiệp không khỏi bàng hoàng trước tin đạo diễn trẻ Bá Trung Vọng (nghệ danh Bá Vọng) đột ngột qua đời, hưởng dương 45 tuổi.

Theo cáo phó của gia đình, đạo diễn Bá Trung Vọng sinh năm 1981 tại Phan Rang (Khánh Hòa), từ trần lúc 9 giờ ngày 23-12-2025 tại quận 12, TP HCM. Gia đình đã hoàn tất các thủ tục để đưa anh về Ninh Thuận (cũ) an táng theo phong tục dân tộc Chăm. Lễ an táng sẽ được cử hành vào 6 giờ sáng ngày 24-12-2025.

Đạo diễn Ngọc Tưởng chia sẻ: "Sự ra đi quá đột ngột của đạo diễn Bá Vọng khiến nhiều đồng nghiệp, bạn bè và nghệ sĩ từng cộng tác không khỏi xót xa. Tôi đã từng làm việc với Bá Vọng, trước đó thì cùng học chung thầy. Bạn làm việc chăm chỉ, hiền lành, bạn có nhiều bệnh nền, thời gian sau này đã về quê để điều trị bệnh, sau đó thấy đã đỡ bệnh nên vào TP HCM để tiếp tục điều trị, nhưng không ngờ bạn lại đột ngột ra đi".

Theo chia sẻ của những người thân thiết, anh qua đời vì cơn nhồi máu cơ tim, trong khi trước đó tình trạng sức khỏe suy giảm do bệnh thận và sau đó đã có dấu hiệu hồi phục.

Diễn viên Hoài An sốc khi hay tin người đạo diễn từng gắn bó với nghề đã ra đi. Cô cho biết: "Một người em đạo diễn luôn ưu ái vai cho chị, bất ngờ khi hay tin em ra đi vì cơn đột quỵ lúc rạng sáng nay. Sẽ nhớ mãi những phim: "Cha dượng", "Người đẹp làng hoa", "Gia đình xác sống"… và những phim trong dự định chưa thành".

Diễn viên Lê Nam đã viết trên trang cá nhân: "Mỗi ngày, tôi xem hát vẫn thấy em vui vẻ, lạc quan, cười rất hiền mỗi khi anh chọc phá. Nhưng đâu ngờ sau cái lạc quan yêu đời đó là cơ thể đang chịu đựng bệnh".

Đạo diễn Bá Vọng tên đầy đủ là Bá Trung Vọng, sinh năm 1981, quê Phan Rang. Anh tốt nghiệp Đạo diễn sân khấu khóa VI (2004), hệ cao đẳng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh TP HCM, cùng khóa với đạo diễn – diễn viên Ngọc Tưởng, là học trò của cố đạo diễn, NSƯT Đoàn Bá. Sau khi ra trường, anh công tác tại Công ty Sản xuất phim Bách Việt, miệt mài theo đuổi con đường làm phim.

Trong sự nghiệp, đạo diễn Bá Vọng đã dàn dựng nhiều phim ngắn và phim truyền hình dài tập phát sóng trên HTV, Đài Truyền hình Vĩnh Long và một số đài địa phương. Những tác phẩm ghi dấu ấn của anh có thể kể đến như: "Người đẹp làng hoa", "Hậu duệ ông Năm Bảnh", "Giấc mơ sen", "Lời nguyền tuổi 17", "Truyền thuyết cáo tiên"…

Các bộ phim của anh thường mang màu sắc gần gũi đời sống, chú trọng cảm xúc nhân vật và tinh thần nhân văn.

Sự ra đi của đạo diễn Bá Vọng khi còn nhiều dự định dang dở, trong lúc anh vừa chia sẻ niềm hy vọng sớm trở lại phim trường, để lại khoảng lặng buồn trong lòng đồng nghiệp và người thân, nhất là những ngày cuối năm.



