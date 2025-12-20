Bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 31-2025- Hạng mục nhóm hát, ca khúc và MV: Cuộc đua của các nhóm nhạc

Sự trở lại của hạng mục "Nhóm nhạc được yêu thích nhất" tại Giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 tạo nhiều hứng thú với cả người trong giới lẫn khán giả.

Cạnh tranh với châu lục

Các nhóm nhạc chủ yếu được thành lập từ các chương trình truyền hình thực tế như "Anh trai vượt ngàn chông gai" (mùa 1) hay "Anh trai say hi" (mùa 1) và điểm nổi bật là chất lượng. Mỗi thành viên trong nhóm đều là những giọng ca đã có vị thế nhất định ở thị trường âm nhạc. Vì vậy, khi cùng nhau tạo thành 1 nhóm, visual (độ lan tỏa từ hình ảnh đến tên tuổi) đều nhân lên nhiều lần.

Nhóm "Chín muồi" gồm 8 thành viên, nổi lên từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", bao gồm các nghệ sĩ đa tài như S.T Sơn Thạch (thủ lĩnh), BB Trần, Bùi Công Nam, Liên Bỉnh Phát, Kay Trần, Tăng Phúc, Neko Lê và Thiên Minh. Nhóm là tập hợp các nghệ sĩ có thế mạnh ở nhiều lĩnh vực: ca hát, nhảy, rap, diễn xuất, đạo diễn, tạo nên sức hút lớn qua các màn trình diễn và hoạt động giải trí.

Nhà báo Hoàng Hường (Tạp chí VTV) nói: "Về mặt chuyên môn, nhóm "Chín muồi" đủ sức chinh phục khán giả bởi sự sáng tạo trong phần trình diễn của mình".

Nhóm “Chín muồi”

Giống "Chín muồi", "Nhà xương rồng" cũng nổi lên từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" 2024, gồm 4 thành viên là các nghệ sĩ: Duy Khánh, Bùi Công Nam, Thanh Duy và Thiên Minh. Nhóm nhạc nhận được sự yêu mến và ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ.

Nhóm “Nhà xương rồng”

Nhóm "B.O.F", cũng là nhóm nhạc được hình thành từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" gồm 5 thành viên: Jun Phạm, BB Trần, S.T Sơn Thạch, Bùi Công Nam và Kay Trần. Nhà báo Phát Ngô (chuyên trang YAN News) nhận định: "B.O.F mang đến năng lượng của những chàng trai nhiệt huyết và đam mê. Họ xứng đáng được trao thưởng để tiếp "lửa" cho thị phần nhóm nhạc ở thị trường nhạc Việt".

Nhóm “B.O.F”

Với hiệu ứng sẵn có của chương trình "Anh trai say hi" mùa 1, nhóm nhạc "MOPIUS" gồm 4 thành viên nam nổi bật từ chương trình là JSOL, Quang Hùng MasterD, Dương Domic và HURRYKNG được khán giả rất yêu thích. Họ chính thức ra mắt vào cuối năm 2024, mang đến sự kết hợp giữa tài năng sáng tác, sản xuất âm nhạc, vũ đạo, cùng visual điển trai, hứa hẹn tạo nên làn gió mới cho V-pop. Chu Nguyên (quản lý truyền thông của ca sĩ Negav) nhận định: "MOPIUS là một nhóm nhạc toàn năng. Họ đủ sức để làm nên một sản phẩm âm nhạc đầy sức hút và có thể cạnh tranh với các nhóm nhạc ở châu lục, thậm chí thế giới".

Chạm đến cảm xúc khán giả

5 ứng viên của hạng mục "Ca khúc được yêu thích nhất" tại Giải Mai Vàng 31-2025 gồm "Mục hạ vô nhân", "Bầu trời này có em", "Kho báu", "Mãi là người Việt Nam" và "Còn gì đẹp hơn".

Ca khúc “Bầu trời này có em”

Ca khúc “Kho báu”

Ca khúc "Còn gì đẹp hơn"

Trong đó "Còn gì đẹp hơn" (sáng tác: Nguyễn Hùng) - ca khúc lấy cảm hứng từ "Mưa đỏ'' do Nguyễn Hùng thể hiện - đang là một trong những ca khúc hiện tượng của nhạc Việt. Sức lan tỏa của ca khúc, một phần bắt nguồn từ hiệu ứng tự thân của bộ phim "Mưa đỏ" (đạo diễn Đặng Thái Huyền, chiếm lĩnh rạp chiếu phim dịp đại lễ 2-9) nhưng nhờ giai điệu mộc mạc, ca khúc chạm đến cảm xúc của khán giả.

"Kho báu" của tác giả J4RDIN (Hứa Kim Tuyền) và Dlight (S.Hube Rookies), do (S)TRONG Trọng Hiếu thể hiện. Ca khúc gặt hái được nhiều thành công khi liên tục chiếm vị trí cao ở hầu hết các bảng xếp hạng nhạc số tại Việt Nam như Làn sóng xanh, The Official Chart Vietnam, Billboard Top Vietnamese Song, Spotify, Apple Music...

Ba ứng viên "Mục hạ vô nhân" (SOOBIN, Binz), "Bầu trời này có em" (S.T Sơn Thạch) và "Mãi là người Việt Nam" (Trang Pháp) đều là những ca khúc thú vị với những nét riêng.

Ca sĩ Thiên Vương (nhóm MTV) nói: "Mỗi ứng viên đều có một sắc màu riêng với ưu thế nổi bật. Ca khúc nào được tôn vinh cũng xứng đáng vì các ứng viên đều chất lượng".

Ca khúc “Mục hạ vô nhân”

Ca khúc “Mãi là người Việt Nam”

Giá trị văn hóa truyền thống

Cuộc đua của "MV được yêu thích nhất" cực kỳ căng thẳng. Bởi chiến thắng của một sản phẩm là niềm tự hào của cả ê-kíp có khi lên đến vài trăm người.

Nhà báo Nguyễn Thành Lâm (Báo Phụ nữ TP HCM) nói: "Không cần phải nghĩ nhiều, Bắc Bling (Hòa Minzy) chính là ứng viên sáng giá nhất ở hạng mục này". Một điều đặc biệt chưa từng có trong lịch sử nhạc Việt, MV "Bắc Bling" có sự tham gia của gần 300 người dân tại Lạc Xá, Quế Tân, Quế Võ, Bắc Ninh - quê hương của Hòa Minzy. Từ những cụ già gần 90 tuổi đến các em nhỏ cấp 1, cấp 2, tất cả bà con trong làng đều đồng lòng, vui vẻ góp mặt để cùng nữ ca sĩ hoàn thành sản phẩm âm nhạc ý nghĩa này.

MV “Bắc Bling”

"Thuê diễn viên quần chúng là điều bình thường nhưng MV này đã quy tụ hàng trăm diễn viên là những người dân mộc mạc, chưa quen diễn, chưa quen máy quay, tập trung 3 ngày để ghi hình ở thời tiết miền Bắc đầu năm lạnh giá nhưng bà con vẫn hào hứng, vui vẻ. Điều đó thể hiện tình làng nghĩa xóm rất lớn. Tôi rất xúc động và cảm thấy mình có động lực lớn hơn sau khi thực hiện MV này" - Hòa Minzy chia sẻ.

Với nhà báo Kiệt Huỳnh (Vietnamnet), MV "Made in Việt Nam" đưa khán giả bước vào chuyến khám phá các làng nghề nổi tiếng như lụa Hà Đông, gốm Bát Tràng, hay biểu tượng văn hóa - du lịch ở Làng Sen quê Bác (Nghệ An), lễ hội đèn hoa đăng Hội An (Đà Nẵng)... Ê-kíp chọn hình ảnh con tàu Bắc - Nam, sáng tạo từ cảm hứng họa tiết chim lạc trên trống đồng, khởi hành từ "ga Đông Sơn", điểm kết là Hồ Gươm, Hà Nội khi tàu hóa thành rồng, thể hiện khát vọng vươn mình, hội nhập. "Đó là một MV đáng đồng tiền bát gạo, xứng đáng để được tôn vinh tại Giải Mai Vàng năm nay" - ông Kiệt Huỳnh đúc kết.

MV “Made in Việt Nam”

MV "Sơn thủy khúc" của ca sĩ Jun Phạm lấy cảm hứng từ câu chuyện Sơn Tinh - Thủy Tinh. Trong đó, Jun Phạm hóa thân thành Thủy Tinh với hình tượng xà thần đầy bí ẩn. "Sơn thủy khúc", với chất liệu văn hóa dân gian, còn là "gia vị" mới độc đáo cho thị trường V-Pop. Diễn viên Bá Cường nói: "Nếu được chọn, tôi sẽ chọn "Sơn thủy khúc" vì một MV mang nhiều yếu tố độc đáo và thú vị".

MV “Sơn thủy khúc”

MV "Mục hạ vô nhân" kể câu chuyện dí dỏm, hài hước về hai chàng trai giả làm thầy bói, đi trêu ghẹo các cô gái trong làng. Tuy nhiên, sự tinh quái của họ nhanh chóng bị cả làng "dạy cho một bài học", khéo léo gửi gắm thông điệp sâu sắc dưới lớp hài hước: "Ai ơi ăn ở cho lành". Câu chuyện vừa dễ tiếp cận, vừa mang tính ẩn dụ, phản ánh triết lý sống dân gian Bắc Bộ, giúp người xem vừa giải trí vừa chiêm nghiệm giá trị văn hóa truyền thống.

MV “Mục hạ vô nhân”

Còn với "Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai" của Tùng Dương, nhà báo Cẩm Lệ (Doanh nhân trẻ) nhận định: "Ê-kíp đã mang những hình ảnh Việt Nam thân thương, thật đẹp và ý nghĩa tới cộng đồng, giới thiệu cảnh đẹp đất nước với một tinh thần Việt Nam thời bình - vươn mình đầy ý nghĩa. Cùng với giọng hát tuyệt vời của Tùng Dương, sản phẩm này xứng đáng để tôn vinh".

MV “Việt Nam - Tự hào tiếp bước tương lai”