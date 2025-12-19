HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ

Đạo diễn Cang Nguyễn và bước chuyển sang điện ảnh với "Linh Trạm"

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) - Giấc mơ điện ảnh được chuẩn bị bằng sự tử tế và nghiêm túc với bản thân, sau thành công của một đạo diễn trẻ như Cang Nguyễn

Đạo diễn Cang Nguyễn và bước chuyển sang điện ảnh với "Linh Trạm" - Ảnh 1.

Đạo diễn Cang Nguyễn trong buổi casting

Sau thành công của phim truyền hình "Gia đình hổ báo cáo chồn" phát sóng trên nền tảng VieON – tác phẩm nhận được nhiều lời khen ngợi từ đông đảo khán giả nhờ tiết tấu duyên dáng, nhân vật gần gũi và tinh thần giải trí lành mạnh, đạo diễn Cang Nguyễn đang chuẩn bị cho một bước đi quan trọng trong sự nghiệp. Đó là dự án điện ảnh đầu tay "Linh Trạm" (Bậc thầy giải nghiệp), dự kiến ra mắt trong năm 2026.

Nếu "Gia đình hổ báo cáo chồn" cho thấy khả năng kể chuyện linh hoạt, nắm bắt tâm lý người xem của một đạo diễn trẻ, thì "Linh Trạm" được xem là dấu mốc cho thấy khát vọng mở rộng biên độ sáng tạo của Cang Nguyễn. Anh chọn thể loại hài – drama tâm linh, một hướng đi không dễ nhưng giàu tiềm năng tiếp cận khán giả trẻ hiện nay.

Đạo diễn Cang Nguyễn và bước chuyển sang điện ảnh với "Linh Trạm" - Ảnh 2.

NSND Bạch Tuyết tham gia buổi casting với vai trò giám khảo khách mời

Cang Nguyễn: Chọn hài hước để chạm vào những giá trị nhân văn

Theo hé lộ từ ê-kíp, "Linh Trạm" không khai thác yếu tố tâm linh theo hướng hù dọa hay thần bí hóa, mà chọn cách tiếp cận đời thường, dung dị. Tiếng cười được đặt cạnh những câu chuyện về nhân quả, về cách con người đối diện với lỗi lầm, tổn thương và hành trình "giải nghiệp" cho chính mình.

Chia sẻ rất mộc mạc về dự án điện ảnh đầu tay, đạo diễn Cang Nguyễn nói: "Tôi không nghĩ mình làm một bộ phim gì đó quá cao siêu. Tôi chỉ mong khán giả coi phim xong, cười được một chút, rồi về nhà thấy lòng nhẹ hơn. Nếu ai đó thấy mình trong nhân vật và muốn sống tử tế hơn, vậy là tôi mãn nguyện".

Chính tinh thần giản dị ấy đang trở thành "chìa khóa" trong cách Cang Nguyễn chuẩn bị cho "Linh Trạm" – một dự án được anh và cộng sự đầu tư công phu, cẩn trọng từng khâu, từ kịch bản đến tuyển chọn diễn viên.

Đạo diễn Cang Nguyễn và bước chuyển sang điện ảnh với "Linh Trạm" - Ảnh 3.

Đông bạn trẻ tham dự tham gia buổi casting

Hơn 2.000 thí sinh casting

Một trong những tín hiệu đáng chú ý nhất của "Linh Trạm" là sức hút mạnh mẽ đối với cộng đồng người trẻ yêu điện ảnh. Đợt casting online cho dự án đã thu hút hơn 2.000 thí sinh đăng ký, và sau quá trình sàng lọc, 500 gương mặt được chọn tham gia casting trực tiếp diễn ra vào ngày 17-12 tại TP HCM.

Đáng chú ý, có những bạn trẻ từ Hà Nội đã mua vé máy bay vào TP HCM chỉ để thử sức với "Linh Trạm". Điều này cho thấy sức lan tỏa của dự án không chỉ đến từ tên tuổi đạo diễn, mà còn từ cách bộ phim chạm đúng tâm lý và khát khao được thể hiện của một thế hệ mới.

Đạo diễn Cang Nguyễn xúc động chia sẻ: "Thấy các bạn trẻ lặn lội đi xa để casting, tôi vừa vui vừa áp lực. Vui vì mình được tin tưởng, áp lực vì phải làm sao để không phụ niềm tin đó. Tôi luôn nói với ê-kíp là hãy chọn người phù hợp nhất, không cần nổi tiếng, chỉ cần thật".

Đạo diễn Cang Nguyễn và bước chuyển sang điện ảnh với "Linh Trạm" - Ảnh 4.

NSND Hồng Vân tham gia buổi casting với vai trò giám khảo khách mời

Một khởi đầu mới, nhưng không vội vàng

Dù là phim điện ảnh đầu tay, "Linh Trạm" không được đạo diễn Cang Nguyễn xem như một cuộc "đánh nhanh thắng nhanh". Trái lại, anh chọn cách đi chậm, chắc, chuẩn bị kỹ lưỡng để từng bước tạo dấu ấn riêng trong hành trình làm nghề. 

"Tôi còn trẻ, còn thiếu nhiều thứ. Làm phim đầu tay mà vội vàng thì dễ hối tiếc lắm. Tôi nghĩ mình cứ làm bằng sự tử tế trước đã, thành công hay không để khán giả trả lời" - đạo diễn Cang Nguyễn bộc bạch.

"Năm 2026 vẫn còn ở phía trước, nhưng hành trình của "Linh Trạm" đã bắt đầu bằng một điều đáng quý: niềm tin từ người làm phim và từ chính khán giả trẻ dành cho điện ảnh Việt. Tôi kỳ vọng ở đạo diễn trẻ Cang Nguyễn" – NSND Hồng Vân nói.


