Văn hóa - Văn nghệ

Bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 Hạng mục chương trình chính luận

Thanh Hiệp

Mỗi chương trình một cách tiếp cận nhưng cùng điểm đến - khơi dậy nhịp đập chung của hàng triệu trái tim, lan tỏa niềm tin, tự hào và khát vọng phát triển

Hai chương trình chính luận "Mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh - Bước vào kỷ nguyên mới" và concert "Tổ quốc trong tim" cùng có tên trong danh sách vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 là sự ghi nhận xứng tầm dành cho ê-kíp sáng tạo, tâm huyết.

Chạm đến trái tim khán giả trẻ

Chương trình "Mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh - Bước vào kỷ nguyên mới" của Đài Phát thanh và Truyền hình TP HCM (HTV) được đánh giá vượt ra ngoài khuôn khổ của một chương trình thời sự tổng kết thông thường.

Với cấu trúc mở, nhịp điệu linh hoạt, chương trình kết hợp nhuần nhuyễn giữa phóng sự chuyên sâu, đối thoại trực tiếp với chuyên gia và những câu chuyện người thật - việc thật đang hằng ngày kiến tạo diện mạo thành phố. Từ đó, TP HCM hiện lên không chỉ như một trung tâm kinh tế năng động, mà còn là một đô thị sáng tạo đang tự làm mới mình trong kỷ nguyên chuyển đổi số, công nghiệp văn hóa và hội nhập quốc tế.

Bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 Hạng mục chương trình chính luận: - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật “Mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh - Bước vào kỷ nguyên mới” (Ảnh: HTV)

NSND Trần Minh Ngọc nhận xét đây là chương trình quy mô và ý nghĩa nhất mà HTV đã thực hiện. Khẳng định vị thế ngày càng rõ nét của nghệ thuật chính luận trong đời sống văn hóa đương đại: giàu tư tưởng, giàu cảm xúc và có sức lan tỏa xã hội mạnh mẽ.

NSƯT Ca Lê Hồng cho rằng điểm mạnh của chương trình nằm ở việc đưa chính luận đến gần công chúng. "Người xem không bị nghe rao giảng, mà được đồng hành cùng thành phố qua từng lát cắt đời sống, từng câu chuyện rất thật, rất người" - NSƯT Ca Lê Hồng đánh giá.

NSND Tạ Minh Tâm nhấn mạnh: "Chương trình có nhịp điệu và cảm xúc của mùa xuân - vừa tổng kết vừa mở ra hy vọng, tạo niềm tin cho một chặng đường mới".

Về mặt âm nhạc và tổng thể nghệ thuật, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện và nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh (Chủ tịch Hội Âm nhạc TP HCM) cùng ghi nhận sự tiết chế và tinh tế: âm nhạc không minh họa đơn thuần, mà trở thành dòng chảy cảm xúc nâng đỡ thông điệp "bước vào kỷ nguyên mới" một cách tự nhiên, thuyết phục.

Chương trình có sự tham gia của 2 ngôi sao lớn: ca sĩ Tuấn Ngọc và NSND Tạ Minh Tâm, đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả. Nhà báo Hoàng Kim (Báo Thanh Niên) nhận xét: "Phần hòa âm phối khí rất chuẩn, đồng thời kịch bản lời bình liền mạch, tạo cảm xúc và tiết tấu nối liền với không gian biểu cảm, khiến khán giả không rời khỏi sân khấu bởi sự sinh động và cảm xúc dâng trào".

Biên đạo múa Lê Huỳnh Bảo Kiệt và Minh Trâm cho rằng bản thân học được nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác dàn dựng từ chương trình nghệ thuật chính luận này. "Chương trình chính luận chạm đến trái tim khán giả trẻ, tạo được khí thế hồ hởi và tinh thần yêu nước trong lòng công chúng. Tôi nghĩ đây là chương trình xứng tầm đoạt Giải Mai Vàng" - biên đạo múa Lê Huỳnh Bảo Kiệt nói.

Bản giao hưởng hào hùng

Nếu chương trình chính luận "Mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh - Bước vào kỷ nguyên mới" chinh phục khán giả bằng chiều sâu suy tưởng, thì concert "Tổ quốc trong tim" lại tạo nên một cao trào cảm xúc cộng đồng hiếm có trong đời sống âm nhạc chính luận những năm gần đây.

Được tổ chức quy mô lớn, trang trọng, chương trình khắc họa rõ nét lòng tự hào dân tộc, ý chí bảo vệ hòa bình và khát vọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Không gian sân khấu, âm nhạc, hình ảnh và ngôn ngữ trình diễn đã cuốn khán giả hòa vào chương trình.

Bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 Hạng mục chương trình chính luận: - Ảnh 2.

Chương trình concert “Tổ quốc trong tim” (Ảnh: VTV)

NSND Trần Minh Ngọc gọi đây là: "Bản giao hưởng của hàng triệu trái tim - nơi âm nhạc, lịch sử và tinh thần đoàn kết hòa nhịp, khơi dậy lòng yêu nước mãnh liệt".

Khoảnh khắc hàng chục ngàn khán giả tại Mỹ Đình (Hà Nội) cùng hát vang "Tiến quân ca", trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và âm vang của màn diễu binh ấn tượng, đã trở thành một hình ảnh biểu tượng của chương trình. NSƯT Ca Lê Hồng nhấn mạnh 3 lớp cảm xúc nổi bật: "Tự hào dân tộc: sự cộng hưởng mạnh mẽ khi khán giả trở thành một phần của sân khấu; hòa quyện lịch sử - hiện tại: ký ức chiến tranh được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, đặc biệt qua hình ảnh các quân nhân từng tham gia diễu binh tại Quảng trường; sự kết nối cộng đồng: hàng ngàn trái tim chung nhịp đập, tạo nên cảm giác choáng ngợp và thiêng liêng".

NSND Việt Anh đánh giá cao thông điệp nhân văn: "Chương trình "Tổ quốc trong tim" khơi dậy lòng biết ơn quá khứ, trân trọng hòa bình và tiếp thêm động lực để thế hệ trẻ cống hiến, dựng xây đất nước. VTV đã tạo ấn tượng mạnh qua chương trình nghệ thuật chính luận này".

Về phương diện nghệ thuật biểu diễn, sự xuất hiện của các giọng ca như: Đăng Dương, Tùng Dương, cùng Hà Lê, Suboi đã giúp chương trình mở rộng biên độ tiếp cận, kết nối truyền thống với hơi thở thời đại. Nhà báo Hoàng Kim chỉ ra những dấu ấn đáng chú ý: "Sân khấu chữ V - biểu tượng của Việt Nam, của chiến thắng và khát vọng; pháo hoa mở màn tạo không khí hân hoan, lan tỏa cảm xúc từ phút đầu tiên; sự hưởng ứng mạnh mẽ của công chúng: vé "cháy" sớm, khán giả đội mưa đến xem - minh chứng rõ ràng cho sức hút xã hội của chương trình".

Hai chương trình kể trên cùng có mặt trong vòng bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 cho thấy: Chính luận không khô cứng, nếu được làm bằng tư duy nghệ thuật hiện đại và tinh thần trách nhiệm xã hội cao. 

Đồng hành và sâu sát

Có thể nói 2 chương trình chính luận "Mùa xuân thành phố Hồ Chí Minh - Bước vào kỷ nguyên mới" và concert "Tổ quốc trong tim" đều xứng đáng nhận Giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025. Một bên là bức tranh đô thị đang vươn mình của TP HCM, một bên là khúc tráng ca Tổ quốc vang lên giữa lòng thủ đô. Giải Mai Vàng, trong vai trò một thiết chế văn hóa uy tín, một lần nữa cho thấy đã có sự đồng hành kịp thời với những giá trị bền vững, nhân văn và giàu sức lan tỏa của đời sống nghệ thuật Việt Nam hôm nay.

Nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy - Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM, Chủ tịch Hội Điện ảnh TP HCM - cho rằng chương trình nghệ thuật chính luận rất được chú ý khi thể hiện rõ trọng trách của văn nghệ sĩ đối với các sự kiện chính trị lớn của đất nước.

Bầu chọn giải Mai Vàng lần thứ 31 - 2025 Hạng mục chương trình chính luận: - Ảnh 3.


