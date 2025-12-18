Đạo diễn Charlie Nguyễn, Trần Thanh Huy… chung tay cùng người trẻ

Sự kiện có sự tham gia của: ông Trần Nhất Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL); bà Jeong Ji Young - Tổng Giám đốc CJ CGV Việt Nam; cùng nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên và chuyên gia điện ảnh từ Việt Nam - Hàn Quốc…

Đạo diễn Phan Đăng Di, Charlie Nguyễn, Trịnh Đình Lê Minh, Trần Thanh Huy và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc là thành viên hội đồng cố vấn chuyên môn, hỗ trợ cho tốp 5 dự án được chọn lựa, thực hiện thành phẩm. Họ cũng có mặt tại lễ bế mạc để chúc mừng những đạo diễn trẻ.

Lãnh đạo Cục Điện ảnh, CJ Cultural Foundation, CGV Việt Nam cùng các thành viên hội đồng cố vấn chụp ảnh lưu niệm tại lễ bế mạc

Tốp 5 đạo diễn của "Dự án phim ngắn CJ" mùa 6

Đạo diễn trẻ Nguyễn Thiên Ân phát biểu

"Chúng tôi cũng rất vui mừng khi chứng kiến những thành tích tại các liên hoan phim quốc tế của các đạo diễn trẻ tài năng bước ra từ chương trình như đạo diễn Phạm Thiên Ân, đạo diễn Phạm Ngọc Lân, đạo diễn Dương Diệu Linh… Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy thị trường điện ảnh Việt Nam đóng góp những đạo diễn trẻ tài năng được ghi dấu xứng đáng trên trường quốc tế" – ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT-DL, cho biết.

Tại lễ bế mạc, 5 phim ngắn được hoàn thiện trong khuôn khổ mùa 6 của chương trình lần đầu tiên được công chiếu tại rạp IMAX, bao gồm: "Những ngày xanh thẳm" của đạo diễn Vũ Trung Đức, "Lạch cạch" của đạo diễn Lê Hoàng, "Made in Vietnam" của đạo diễn Nguyễn Duy Anh, "Utopia" của đạo diễn Cầm Đức Hiệp và "Giấc mơ là ốc sên" của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân.

Qua 6 mùa tổ chức, "Dự án phim ngắn CJ" đã hỗ trợ kinh phí sản xuất cho 30 phim ngắn và đồng hành cùng 32 đạo diễn trẻ. Các phim ngắn hoàn thành trong chương trình đã được trình chiếu và đoạt giải tại hơn 60 liên hoan phim quốc tế uy tín trên thế giới.

Từ những phim ngắn này, các đạo diễn trẻ đã tự tin bước trên hành trình điện ảnh chuyên nghiệp. Năm 2025, đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên của mùa 4 đã ra mắt phim điện ảnh đầu tay "Điều ước cuối cùng". Và đầu năm 2026, Nguyễn Phạm Thành Đạt - đạo diễn của mùa 5 với phim ngắn "Tàn sữa", sẽ chính thức bấm máy dự án phim dài đầu tay "Bò sữa bay".

Cũng trong khuôn khổ sự kiện bế mạc, sáng 18-12, khán giả tại TP HCM đã có dịp giao lưu cùng các đạo diễn Hàn Quốc tại buổi trình chiếu phim ngắn, lắng nghe góc nhìn về hành trình làm nghề và những câu chuyện hậu trường thú vị.

Ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT-DL, phát biểu

Bà Jeong Ji-young - Tổng Giám đốc CJ CGV Việt Nam phát biểu tại sự kiện