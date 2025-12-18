Đạo diễn Charlie Nguyễn, Trần Thanh Huy… chung tay cùng người trẻ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Đạo diễn Charlie Nguyễn, Trần Thanh Huy… chung tay cùng người trẻ

Tin-clip: Minh Khuê

(NLĐO) - Lễ bế mạc chương trình "Dự án phim ngắn CJ" mùa 6 đã diễn ra tại CGV Vivo City – TP HCM vào chiều 18-12.

Sự kiện có sự tham gia của: ông Trần Nhất Hoàng - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL); bà Jeong Ji Young - Tổng Giám đốc CJ CGV Việt Nam; cùng nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên và chuyên gia điện ảnh từ Việt Nam - Hàn Quốc…

Đạo diễn Phan Đăng Di, Charlie Nguyễn, Trịnh Đình Lê Minh, Trần Thanh Huy và nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc là thành viên hội đồng cố vấn chuyên môn, hỗ trợ cho tốp 5 dự án được chọn lựa, thực hiện thành phẩm. Họ cũng có mặt tại lễ bế mạc để chúc mừng những đạo diễn trẻ.

Đạo diễn Charlie Nguyễn, Trần Thanh Huy… chung tay cùng người trẻ - Ảnh 1.

Lãnh đạo Cục Điện ảnh, CJ Cultural Foundation, CGV Việt Nam cùng các thành viên hội đồng cố vấn chụp ảnh lưu niệm tại lễ bế mạc

Đạo diễn Charlie Nguyễn, Trần Thanh Huy… chung tay cùng người trẻ - Ảnh 2.

Tốp 5 đạo diễn của "Dự án phim ngắn CJ" mùa 6

Đạo diễn trẻ Nguyễn Thiên Ân phát biểu

"Chúng tôi cũng rất vui mừng khi chứng kiến những thành tích tại các liên hoan phim quốc tế của các đạo diễn trẻ tài năng bước ra từ chương trình như đạo diễn Phạm Thiên Ân, đạo diễn Phạm Ngọc Lân, đạo diễn Dương Diệu Linh… Đây là một tín hiệu đáng mừng cho thấy thị trường điện ảnh Việt Nam đóng góp những đạo diễn trẻ tài năng được ghi dấu xứng đáng trên trường quốc tế" – ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT-DL, cho biết.

Tại lễ bế mạc, 5 phim ngắn được hoàn thiện trong khuôn khổ mùa 6 của chương trình lần đầu tiên được công chiếu tại rạp IMAX, bao gồm: "Những ngày xanh thẳm" của đạo diễn Vũ Trung Đức, "Lạch cạch" của đạo diễn Lê Hoàng, "Made in Vietnam" của đạo diễn Nguyễn Duy Anh, "Utopia" của đạo diễn Cầm Đức Hiệp và "Giấc mơ là ốc sên" của đạo diễn Nguyễn Thiên Ân.

Qua 6 mùa tổ chức, "Dự án phim ngắn CJ" đã hỗ trợ kinh phí sản xuất cho 30 phim ngắn và đồng hành cùng 32 đạo diễn trẻ. Các phim ngắn hoàn thành trong chương trình đã được trình chiếu và đoạt giải tại hơn 60 liên hoan phim quốc tế uy tín trên thế giới.

Từ những phim ngắn này, các đạo diễn trẻ đã tự tin bước trên hành trình điện ảnh chuyên nghiệp. Năm 2025, đạo diễn Đoàn Sĩ Nguyên của mùa 4 đã ra mắt phim điện ảnh đầu tay "Điều ước cuối cùng". Và đầu năm 2026, Nguyễn Phạm Thành Đạt - đạo diễn của mùa 5 với phim ngắn "Tàn sữa", sẽ chính thức bấm máy dự án phim dài đầu tay "Bò sữa bay".

Cũng trong khuôn khổ sự kiện bế mạc, sáng 18-12, khán giả tại TP HCM đã có dịp giao lưu cùng các đạo diễn Hàn Quốc tại buổi trình chiếu phim ngắn, lắng nghe góc nhìn về hành trình làm nghề và những câu chuyện hậu trường thú vị.

Đạo diễn Charlie Nguyễn, Trần Thanh Huy… chung tay cùng người trẻ - Ảnh 3.

Ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VH-TT-DL, phát biểu

Đạo diễn Charlie Nguyễn, Trần Thanh Huy… chung tay cùng người trẻ - Ảnh 4.

Bà Jeong Ji-young - Tổng Giám đốc CJ CGV Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Đạo diễn Charlie Nguyễn, Trần Thanh Huy… chung tay cùng người trẻ - Ảnh 5.

Phim điện ảnh đầu tay "Bò sữa bay" của Nguyễn Phạm Thành Đạt được phát triển từ phim ngắn "Tàn sữa" sẽ bấm máy đầu năm 2026

 

Tin liên quan

Tốp 5 "Dự án phim ngắn CJ" 2024

Tốp 5 "Dự án phim ngắn CJ" 2024

"Dự án phim ngắn CJ" mùa 5-2024 do CJ Cultural Foundation và CJ CGV Việt Nam (CGV) phối hợp thực hiện vừa công bố tốp 5 dự án xuất sắc nhất, mỗi dự án sẽ được nhận kinh phí tài trợ làm phim là 300 triệu đồng.

"Dự án phim ngắn CJ" mùa 5: 14 dự án vào vòng thuyết trình

"Dự án phim ngắn CJ" mùa 5 vừa công bố 14 dự án xuất sắc chính thức bước vào vòng thuyết trình ý tưởng diễn ra ngày 18-6.

Cuộc thi "Dự án phim ngắn CJ" mùa 5 trở lại

Cuộc thi "Dự án phim ngắn CJ" mùa 5 do CJ Cultural Foundation và CJ CGV Việt Nam tổ chức thông báo khởi động, nhận hồ sơ đăng ký đến hết ngày 31-5.

Đạo diễn Charlie Nguyễn đạo diễn trẻ đạo diễn Trần Thanh Huy Dự án phim ngắn CJ mùa 6
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo