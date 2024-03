Đạo diễn Kim Jee-woon tham dự LHP Quốc tế TP HCM 2024

HIFF 2024 dự kiến trình chiếu 3 tác phẩm đặc sắc của Kim Jee-woon, trong đó có "The Good, the Bad, the Weird". Đây là phim được sản xuất bởi Jaewon Choi - một trong các cố vấn của HIFF. Cặp đôi đạo diễn - nhà sản xuất này cũng tham gia nhiều hoạt động giao lưu, hội thảo đặc biệt tại HIFF 2024.



Kim Jee-woon, gần 60 tuổi, không chỉ là một trong những nhà làm phim thành công hàng đầu ở Hàn Quốc mà còn được công nhận ở cả mảng nghệ thuật lẫn thương mại. Ông liên tục tạo ra những tác phẩm ấn tượng, độc đáo và đầy thách thức, có cơ hội hợp tác với những ngôi sao hàng đầu Hàn Quốc: Song Kang-ho, Lee Byung-hun, Jung Woo-sung... Khởi đầu sự nghiệp với vai trò là một diễn viên, đạo diễn sân khấu và biên kịch phim, ông chuyển hướng sang đạo diễn điện ảnh vào năm 1998 với tác phẩm đầu tay là "The Quiet Family". Bộ phim gây chú ý khi được công chiếu trong khuôn khổ LHP quốc tế Berlin, đoạt giải thưởng Best Film tại LHP Fantasporto.

Đạo diễn Kim Jee-woon tham dự Liên hoan Phim quốc tế TP HCM 2024 Nguồn: WARNER BROS. KOREA

Sau đó, ông Kim Jee-woon tiếp tục ghi dấu trong lòng khán giả và giới chuyên môn với các dự án nổi bật: "The Foul King" (2000), "A Tale of Two Sisters (2003), "I Saw the Devil" (2010), "The Last Stand" (2013), "The Age of Shadows" (2016). Trong đó, phim "A Tale of Two Sisters" được xem là bước đột phá trong nền điện ảnh châu Á bởi lối khai thác mới về đề tài tâm lý ám thị. Tác phẩm mang về 12 giải thưởng lớn, nhỏ trong nước và được 2 đạo diễn Hollywood là Charles Guard và Thomas Guard làm lại với tựa đề "The Uninvited" vào năm 2009. Những năm gần đây, Kim Jee-woon mở rộng sự nghiệp của mình sang lĩnh vực truyền hình với các phim: "Dr. Brain", "Cobweb"...

Ban Tổ chức HIFF 2024 thông tin đạo diễn Kore-eda Hirokazu sẽ được giới thiệu trong hạng mục Directorial Symphony - Tiêu điểm đạo diễn, nhằm vinh danh tài năng cũng như những cống hiến của ông cho nền điện ảnh thế giới. Directorial Symphony là hạng mục được tổ chức thường niên của HIFF với sứ mệnh vinh danh một đạo diễn tiêu biểu, người đứng sau những tác phẩm điện ảnh mang đậm tính nghệ thuật, sự đa dạng về chủ đề, cũng như lối kể chuyện có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ tới thế giới điện ảnh. Những tác phẩm tiêu biểu của vị đạo diễn này cũng được trình chiếu trong khuôn khổ HIFF 2024.