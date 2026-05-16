Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ

Minh Khuê

(NLĐO) - Nhiều đạo diễn, nhà sản xuất, diễn viên danh tiếng tụ hội tại "Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026".

Nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên tên tuổi cùng đông đảo nhà làm phim trẻ tụ hội

"Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026" quy tụ các tên tuổi: Trần Anh Hùng, Trần Nữ Yên Khê, NSƯT Đặng Thái Huyền, Tổng lãnh sự quán Pháp tại Việt Nam - Etienne Ranaivoson, Nguyễn Trinh Hoan, Nguyễn Nữ Như Khuê, Phan Đăng Di, Phạm Thiên Ân, Trần Thanh Huy, Võ Thanh Hòa, Võ Thạch Thảo, Phan Gia Nhật Linh, Đỗ Quốc Trung, Kaity Nguyễn, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh, Băng Di... và hàng trăm nhà làm phim trẻ trên khắp cả nước.

Một chuỗi trình chiếu phim ngắn ngoài trời đã diễn ra trong 3 đêm (từ 12 đến 14-5) tại sát bờ biển ở CostaBella Resort Nha Trang. 31 phim ngắn được chọn lọc từ 200 phim gửi về cho tiệc phim ngắn được trình chiếu.

Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 1.

Đạo diễn Trần Anh Hùng

Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 2.
Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 3.

Đạo diễn - NSƯT Trần Thái Huyền, Võ Thanh Hòa (bìa phải) tham gia tiệc phim ngắn

Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 4.

Các nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên tại tiệc phim ngắn

Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 5.
Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 6.
Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 7.

Kaity Nguyễn

Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 8.
Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 9.

Đa phần các phim đều đến từ các nhà làm phim trẻ đang là sinh viên ngành điện ảnh của các trường: Đại học Sân Khấu Điện ảnh TP HCM, Đại học HUTECH, Đại học HUFLIT, Đại học RMIT, Đại học Văn Lang, Đại học FPT,....

Một trong những hạng mục tranh giải quan trọng nhất là vòng thi pitching dự án điện ảnh. Sáu dự án phim điện ảnh xuất sắc bước vào vòng pitching trước hội đồng giám khảo bao gồm: "Hương" - đạo diễn Nguyễn Trần Linh Lan, "Tuyết ơi" - đạo diễn Vũ Minh Nghĩa, "Buổi công chiếu" - đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Phúc, "Sân đình có ma" - đạo diễn Đổng Đức Tường, "Mấy con heo trong gió" - đạo diễn Trần Vũ Thiên Tài, "Đừng bán nhà má" - đạo diễn Tuấn Lê.

Hội đồng giám khảo gồm: NSƯT Đặng Thái Huyền, biên kịch Toto Chan, Kaity Nguyễn, Võ Thanh Hòa, Trần Thanh Huy.

Cuối cùng, dự án "Tuyết ơi" nhận được cả 3 giải thưởng bao gồm: Dự án xuất sắc nhất (30 triệu đồng), Lựa chọn tài trợ gói kỹ xảo của Bad Clay Studio và Special Mention Award của Viện Pháp tại Việt Nam.

Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 10.

"Tuyết ơi" thắng 3 giải

Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 11.

Lễ bế mạc tiệc phim trên bãi biển

Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 12.
Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 13.

Nhiều hoạt động dành cho giới chuyên môn cũng như người dân địa phương được tổ chức

Ngoài ra, trong khuôn khổ tiệc phim, "Chợ dự án phim ngắn" - không gian kết nối dành cho các dự án phim ngắn tiềm năng gặp gỡ nhà đầu tư, nhà sản xuất và đối tác trong ngành, thu hút người làm nghề.

Dàn giám khảo của "Chợ dự án phim ngắn" gồm: Võ Thạch Thảo, Lê Thiện Viễn, Nguyễn Khắc Huy, Nguyễn Khắc Nhật, Juliet Bảo Ngọc.

Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 14.

"Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026" có nhiều hoạt động cho giới chuyên môn lẫn người dân địa phương

Tiệc phim tổ chức chuỗi 3 Master Workshop chuyên sâu: "Tiếng nói đạo diễn" của diễn giả Trần Anh Hùng, "Hệ thống liên hoan phim quốc tế" của diễn giả Phan Đăng Di, " Sản xuất phim thương mại đầu tay hiệu quả?" của diễn giả Nguyễn Trinh Hoan.

Không chỉ hướng đến giới chuyên môn, "Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026" còn được xây dựng như một không gian mở, nơi điện ảnh hòa vào đời sống văn hóa bản địa thông qua chuỗi hoạt động cộng đồng đa dạng và giàu tính trải nghiệm.

Các lớp học miễn phí dành cho người dân địa phương từ diễn xuất thiếu nhi đến quay phim cơ bản được tổ chức.

Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 15.
Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ - Ảnh 17.

Tin liên quan

Thanh Thúy - Đức Thịnh đưa con đến cuộc thi phim ngắn

Thanh Thúy - Đức Thịnh đưa con đến cuộc thi phim ngắn

(NLĐO) - Nhà sản xuất, diễn viên Thanh Thúy đã cùng chồng đưa con trai Cà Phê đến lễ công bố "Dự án phim ngắn CJ" mùa 6.

Vương Anh Tú chọn phim ngắn để tái xuất

(NLĐO) - Những ngày vừa qua, thông tin về sự trở lại của Vương Anh Tú đã nhận được sự quan tâm của các khán giả yêu âm nhạc.

"Cám ơn mẹ" - phim ngắn được yêu thích mùa Vu Lan

(NLĐO)- Bài hát "Cám ơn mẹ" của quán quân "Sao nối ngôi 2018" - ca sĩ Triệu Lộc, được dựng thành phim mùa Vu lan.

Kaity Nguyễn Đạo diễn Trần Anh Hùng NSƯT Đặng Thái Huyền Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo