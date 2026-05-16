Đạo diễn "Mưa đỏ", Trần Anh Hùng, Kaity Nguyễn… vì nhà làm phim trẻ

Nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên tên tuổi cùng đông đảo nhà làm phim trẻ tụ hội

"Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026" quy tụ các tên tuổi: Trần Anh Hùng, Trần Nữ Yên Khê, NSƯT Đặng Thái Huyền, Tổng lãnh sự quán Pháp tại Việt Nam - Etienne Ranaivoson, Nguyễn Trinh Hoan, Nguyễn Nữ Như Khuê, Phan Đăng Di, Phạm Thiên Ân, Trần Thanh Huy, Võ Thanh Hòa, Võ Thạch Thảo, Phan Gia Nhật Linh, Đỗ Quốc Trung, Kaity Nguyễn, Hồ Thu Anh, Lãnh Thanh, Băng Di... và hàng trăm nhà làm phim trẻ trên khắp cả nước.

Một chuỗi trình chiếu phim ngắn ngoài trời đã diễn ra trong 3 đêm (từ 12 đến 14-5) tại sát bờ biển ở CostaBella Resort Nha Trang. 31 phim ngắn được chọn lọc từ 200 phim gửi về cho tiệc phim ngắn được trình chiếu.

Đạo diễn Trần Anh Hùng

Đạo diễn - NSƯT Trần Thái Huyền, Võ Thanh Hòa (bìa phải) tham gia tiệc phim ngắn

Các nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên tại tiệc phim ngắn

Kaity Nguyễn

Đa phần các phim đều đến từ các nhà làm phim trẻ đang là sinh viên ngành điện ảnh của các trường: Đại học Sân Khấu Điện ảnh TP HCM, Đại học HUTECH, Đại học HUFLIT, Đại học RMIT, Đại học Văn Lang, Đại học FPT,....

Một trong những hạng mục tranh giải quan trọng nhất là vòng thi pitching dự án điện ảnh. Sáu dự án phim điện ảnh xuất sắc bước vào vòng pitching trước hội đồng giám khảo bao gồm: "Hương" - đạo diễn Nguyễn Trần Linh Lan, "Tuyết ơi" - đạo diễn Vũ Minh Nghĩa, "Buổi công chiếu" - đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Phúc, "Sân đình có ma" - đạo diễn Đổng Đức Tường, "Mấy con heo trong gió" - đạo diễn Trần Vũ Thiên Tài, "Đừng bán nhà má" - đạo diễn Tuấn Lê.

Hội đồng giám khảo gồm: NSƯT Đặng Thái Huyền, biên kịch Toto Chan, Kaity Nguyễn, Võ Thanh Hòa, Trần Thanh Huy.

Cuối cùng, dự án "Tuyết ơi" nhận được cả 3 giải thưởng bao gồm: Dự án xuất sắc nhất (30 triệu đồng), Lựa chọn tài trợ gói kỹ xảo của Bad Clay Studio và Special Mention Award của Viện Pháp tại Việt Nam.

"Tuyết ơi" thắng 3 giải

Lễ bế mạc tiệc phim trên bãi biển

Nhiều hoạt động dành cho giới chuyên môn cũng như người dân địa phương được tổ chức

Ngoài ra, trong khuôn khổ tiệc phim, "Chợ dự án phim ngắn" - không gian kết nối dành cho các dự án phim ngắn tiềm năng gặp gỡ nhà đầu tư, nhà sản xuất và đối tác trong ngành, thu hút người làm nghề.

Dàn giám khảo của "Chợ dự án phim ngắn" gồm: Võ Thạch Thảo, Lê Thiện Viễn, Nguyễn Khắc Huy, Nguyễn Khắc Nhật, Juliet Bảo Ngọc.

"Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026" có nhiều hoạt động cho giới chuyên môn lẫn người dân địa phương

Tiệc phim tổ chức chuỗi 3 Master Workshop chuyên sâu: "Tiếng nói đạo diễn" của diễn giả Trần Anh Hùng, "Hệ thống liên hoan phim quốc tế" của diễn giả Phan Đăng Di, " Sản xuất phim thương mại đầu tay hiệu quả?" của diễn giả Nguyễn Trinh Hoan.

Không chỉ hướng đến giới chuyên môn, "Tiệc phim ngắn Nha Trang 2026" còn được xây dựng như một không gian mở, nơi điện ảnh hòa vào đời sống văn hóa bản địa thông qua chuỗi hoạt động cộng đồng đa dạng và giàu tính trải nghiệm.

Các lớp học miễn phí dành cho người dân địa phương từ diễn xuất thiếu nhi đến quay phim cơ bản được tổ chức.