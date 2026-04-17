HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Tổ chức Liên hoan phim ngắn TP HCM lần 2-2026

Minh Khuê

(NLĐO) - Hội Điện ảnh TP HCM thông báo mời nhà làm phim chuyên nghiệp lẫn không chuyên gửi tác phẩm tham dự Liên hoan phim (LHP) ngắn TP HCM lần 2-2026.

Phim ngắn dự thi có ba thể loại gồm: phim truyện (tối đa 20 phút), phim tài liệu (tối đa 10 phút), phim hoạt hình (tối đa 7 phút). Các tác phẩm có ngôn ngữ thể hiện là tiếng Việt, chưa tham dự LHP khác, không vi phạm các quy định của Luật Điện ảnh và Luật báo chí… Chủ sở hữu hoặc tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi.

Tổ chức Liên hoan phim ngắn TP HCM lần 2-2026 - Ảnh 1.

Tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc LHP ngắn TP HCM lần 1

Tổ chức Liên hoan phim ngắn TP HCM lần 2-2026 - Ảnh 2.

NSƯT Phi Điểu (thứ ba từ phải sang) nhận giải thưởng tại LHP ngắn TP HCM lần 1, hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" nhờ vai Ngọc phim "Ai giết bánh bò".

Đề tài của phim ngắn đa dạng về đời sống xã hội và con người TP HCM hiện nay (sau khi sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương), biểu dương các khía cạnh tích cực và phê phán các biểu hiện tiêu cực, sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thời kỳ mới của TP HCM.

TIN LIÊN QUAN

Thành phố nghĩa tình, những phong trào quần chúng tích cực như xóa đói giảm nghèo, những nhân tố tích cực, những mẫu con người mới "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người", khẳng định và tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng, bảo vệ biển đảo, phát triển du lịch...

Số lượng tác phẩm dự thi không hạn chế, thời điểm thực hiện tác phẩm từ tháng 11-2023 đến 31-3-2026.

Hội Điện ảnh TP HCM nhận tác phẩm đăng ký tham dự LHP ngắn lần 2-2026 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 4-5. Địa chỉ nhận: Văn phòng Hội Điện ảnh TP HCM (81 Trần Quốc Thảo, lầu 6, P. Xuân Hòa), điện thoại: 028.3932.1229, email: hoidienanhtphcm@gmail.com

Lễ khai mạc LHP ngắn TP HCM lần 2-2026 được tổ chức vào tối ngày 5-6 và Lễ trao giải thưởng - Bế mạc tổ chức vào tối ngày 7-6 tại Rạp xiếc và biểu diễn đa năng Phú Thọ (đường Lữ Gia, Phường Phú Thọ).

Liên hoan phim ngắn Hà Nội

Liên hoan phim ngắn Hà Nội

Liên hoan phim ngắn Hà Nội lần thứ nhất - năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28-8, với 32 tác phẩm tham dự.

Nghệ sĩ tụ hội khai mạc Liên hoan phim ngắn TP HCM

(NLĐO) - Đông đảo nghệ sĩ tề tựu tại Lễ khai mạc Liên hoan phim (LHP) ngắn TP HCM lần thứ nhất - 2023, diễn ra vào tối 27-10 tại Nhà hát TP HCM.

TP HCM: Tổ chức liên hoan phim ngắn

Liên hoan Phim (LHP) ngắn TP HCM lần thứ nhất - năm 2023 do Hội Điện ảnh TP HCM phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Truyền hình TP HCM thực hiện, sẽ diễn ra từ ngày 27 đến 30-10.

tác phẩm dự thi LHP ngắn TP HCM LHP ngắn TP HCM lần 2-2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo