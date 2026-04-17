Tổ chức Liên hoan phim ngắn TP HCM lần 2-2026

Phim ngắn dự thi có ba thể loại gồm: phim truyện (tối đa 20 phút), phim tài liệu (tối đa 10 phút), phim hoạt hình (tối đa 7 phút). Các tác phẩm có ngôn ngữ thể hiện là tiếng Việt, chưa tham dự LHP khác, không vi phạm các quy định của Luật Điện ảnh và Luật báo chí… Chủ sở hữu hoặc tác giả chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm dự thi.

Tiết mục văn nghệ tại lễ bế mạc LHP ngắn TP HCM lần 1

NSƯT Phi Điểu (thứ ba từ phải sang) nhận giải thưởng tại LHP ngắn TP HCM lần 1, hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc" nhờ vai Ngọc phim "Ai giết bánh bò".

Đề tài của phim ngắn đa dạng về đời sống xã hội và con người TP HCM hiện nay (sau khi sáp nhập với Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương), biểu dương các khía cạnh tích cực và phê phán các biểu hiện tiêu cực, sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thời kỳ mới của TP HCM.

Thành phố nghĩa tình, những phong trào quần chúng tích cực như xóa đói giảm nghèo, những nhân tố tích cực, những mẫu con người mới "Mỗi người vì mọi người, mọi người vì mỗi người", khẳng định và tôn vinh cái đúng, cái tốt đẹp, tích cực, cao thượng, bảo vệ biển đảo, phát triển du lịch...

Số lượng tác phẩm dự thi không hạn chế, thời điểm thực hiện tác phẩm từ tháng 11-2023 đến 31-3-2026.