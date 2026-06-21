Đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt dốc sức cho "Gia Lai chào hè 2026"





Đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt

Tối 20-6, Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai rực sáng trong không khí sôi động của chương trình khai mạc du lịch hè với chủ đề "Gia Lai chào hè năm 2026".

Đây là hoạt động văn hóa - du lịch trọng điểm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham dự.

Phía sau một chương trình kéo dài 150 phút với hàng loạt tiết mục được đầu tư công phu là sự góp sức của nhiều nghệ sĩ, đơn vị tổ chức và đặc biệt là dấu ấn nghệ thuật của ThS, đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt trong vai trò Cố vấn nghệ thuật.

Đối với nhiều người làm nghề, một chương trình khai mạc du lịch thường đứng trước áp lực phải dung hòa giữa yêu cầu quảng bá hình ảnh địa phương với tính hấp dẫn của nghệ thuật biểu diễn.

Điểm nhấn của chương trình là sự trẻ trung, năng động

Thách thức ấy càng lớn hơn khi Gia Lai đang mang trên mình sứ mệnh trở thành một trong những điểm nhấn của Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Kể câu chuyện về một Gia Lai đang chuyển mình

Vốn có nhiều kinh nghiệm trong công tác đạo diễn, trải nghiệm qua nhiều chương trình nghệ thuật tôn vinh văn hóa địa phương. Đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt đã có nhiều đóng góp cho hoạt động này.

Điểm đáng chú ý của chương trình nghệ thuật là cách xây dựng cấu trúc nghệ thuật theo hành trình phát triển của địa phương mà trong vai trò cố vấn, ông đã góp phần to lớn tạo dấu ấn đậm nét.

Những giai điệu trẻ được khán giả Gia Lai yêu thích

Từ đại cảnh mở màn "Gia Lai tầm cao mới", khán giả được dẫn dắt qua những lớp không gian văn hóa đặc trưng của vùng đất hội tụ giữa đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh duyên hải miền Trung. Những giá trị văn hóa truyền thống được đặt cạnh hình ảnh của một địa phương đang đổi mới, năng động và hướng tới hội nhập.

Thông qua âm nhạc, vũ đạo, công nghệ trình chiếu visual art cùng hệ thống ánh sáng hiện đại, chương trình tái hiện vẻ đẹp của những cánh rừng đại ngàn, không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, những hồ nước, thác nước hùng vĩ và các vùng biển giàu tiềm năng du lịch.

Những ai từng theo dõi các chương trình nghệ thuật lớn do đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt tham gia dàn dựng đều nhận thấy một điểm chung: mỗi sự kiện đều được xây dựng như một câu chuyện có mở đầu, cao trào và thông điệp kết thúc. "Gia Lai chào hè năm 2026" tiếp tục thể hiện rõ phong cách ấy.

Thiết kế sân khấu trẻ trung, hoành tráng

Khi nghệ thuật trở thành công cụ quảng bá du lịch

Trong nhiều năm qua, xu hướng sử dụng các chương trình nghệ thuật quy mô lớn để quảng bá điểm đến đã trở thành lựa chọn của nhiều địa phương.

Tuy nhiên, hiệu quả của những chương trình này phụ thuộc rất lớn vào khả năng chuyển tải bản sắc văn hóa thành những hình ảnh giàu cảm xúc.

Ở chương trình lần này, đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt cùng ê-kíp đã chọn cách kết hợp giữa chất liệu văn hóa Tây Nguyên với ngôn ngữ sân khấu hiện đại. Những tiết mục mang âm hưởng đại ngàn được đặt cạnh các phần trình diễn trẻ trung, sôi động của các nghệ sĩ như: Nguyễn Hùng, Phúc Bồ, Hồng Gấm, Liz Ngụy Thùy Linh, Double2T, Kay Trần và LyLy.

Sự kết hợp ấy tạo nên nhịp điệu đa dạng cho chương trình, đồng thời phản ánh hình ảnh một Gia Lai vừa gìn giữ truyền thống vừa mở rộng cánh cửa đón nhận những xu hướng phát triển mới.

Đặc biệt, phần hai mang chủ đề "Chill cùng thần tượng" đã biến quảng trường trung tâm thành một lễ hội âm nhạc trẻ trung, nơi khán giả và nghệ sĩ cùng hòa chung cảm xúc.

Đây cũng là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng quảng bá du lịch hiện nay, khi trải nghiệm và cảm xúc của du khách ngày càng được xem trọng.

Mỗi tiết mục đều mang chủ đề trẻ trung, chào đón mùa hè 2026

Một chương trình mang tầm vóc của Năm Du lịch Quốc gia

Giới chuyên môn đánh giá rằng thành công của một chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị - xã hội không chỉ nằm ở số lượng khán giả tham dự mà còn ở khả năng lan tỏa hình ảnh địa phương sau sự kiện.

"Gia Lai chào hè năm 2026" đã làm được điều đó khi gửi đi thông điệp về một vùng đất giàu tài nguyên du lịch, giàu bản sắc văn hóa và đang mở ra nhiều cơ hội đầu tư phát triển.

Với vai trò Cố vấn nghệ thuật, đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt đã cùng ê-kíp kiến tạo nên một sản phẩm nghệ thuật mang tính tổng hòa giữa văn hóa, du lịch và truyền thông hiện đại.

Sự đồng hành của Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú cùng đội ngũ nghệ sĩ, kỹ thuật viên, biên đạo và các đơn vị phối hợp đã góp phần hiện thực hóa những ý tưởng đó thành một chương trình được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp.

Khán giả cổ vũ ca sĩ thật nồng nhiệt





Những giai điệu trẻ đã thật sư hòa mình vào khán giả

Đằng sau những tiết mục rực rỡ ánh sáng là nỗ lực của những người làm nghề, trong đó có đạo diễn Nguyễn Tấn Kiệt, người đã dành nhiều tâm huyết để kể câu chuyện về một Gia Lai đang chuyển mình mạnh mẽ.

Từ đại ngàn Tây Nguyên đến miền biển xanh rộng mở, từ những giá trị truyền thống đến khát vọng phát triển hiện đại, chương trình đã góp phần khắc họa một diện mạo mới của Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia 2026 – một điểm đến đang từng bước khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.