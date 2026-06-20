Trịnh Gia Khang và Mini show "Dấu ấn chàng trai si tình", ca sĩ Bích Thủy hỗ trợ hết mình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ World Cup 2026 Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
World Cup 2026
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

Trịnh Gia Khang và Mini show "Dấu ấn chàng trai si tình", ca sĩ Bích Thủy hỗ trợ hết mình

Thanh Hiệp (Ảnh do nghệ sĩ cung cấp)

(NLĐO) – Ca sĩ Trịnh Gia Khang được yêu mến bởi giọng ca trầm ấm, trữ tình, anh nỗ lực tìm sự đồng cảm của số đông fan hâm mộ


Trịnh Gia Khang và Mini show "Dấu ấn chàng trai si tình", ca sĩ Bích Thủy hỗ trợ hết mình - Ảnh 1.

Ca sĩ Trịnh Gia Khang

Tối 20-6, tại Trung tâm thương mại An Nông 3 (Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh), ca sĩ trẻ Trịnh Gia Khang sẽ thực hiện minishow mang tên "Dấu ấn chàng trai si tình".

Đây là dịp để nam ca sĩ gửi đến khán giả những ca khúc gắn liền với hình ảnh của mình, đồng thời giới thiệu các sáng tác trẻ trung, hiện đại và những tình khúc mang âm hưởng dân ca của cố nhạc sĩ Bắc Sơn.

Đêm nhạc dành cho giai điệu trữ tình

Trong đời sống âm nhạc hiện nay, những chương trình dành riêng cho dòng nhạc trữ tình, dân ca vẫn có một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng. Chính vì thế, việc một ca sĩ trẻ như Trịnh Gia Khang mạnh dạn tổ chức minishow cá nhân được xem là nỗ lực đáng ghi nhận.

Sở hữu chất giọng nam trung trầm ấm, giàu cảm xúc, ca sĩ Trịnh Gia Khang từng bước tạo dựng lượng khán giả riêng qua những ca khúc mang màu sắc quê hương, tình yêu và thân phận con người.

"Hình ảnh "chàng trai si tình" mà anh lựa chọn không đơn thuần là một danh xưng nghệ thuật, mà còn phản ánh phong cách biểu diễn chân thành, nhẹ nhàng và giàu cảm xúc của mình" – ca sĩ Bích Thủy nhận xét.

Chị cũng cho biết, Minishow lần này được xem như một cột mốc đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ. Khán giả sẽ được gặp lại những ca khúc quen thuộc đã làm nên tên tuổi Trịnh Gia Khang, đồng thời thưởng thức các sáng tác mới mà anh ấp ủ trong thời gian qua.

Trịnh Gia Khang và Mini show "Dấu ấn chàng trai si tình", ca sĩ Bích Thủy hỗ trợ hết mình - Ảnh 2.

Mini show của ca sĩ Trịnh Gia Khang

Gìn giữ những giai điệu của nhạc sĩ Bắc Sơn

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là việc ca sĩ Trịnh Gia Khang tiếp tục lựa chọn thể hiện những tác phẩm mang âm hưởng dân ca của cố nhạc sĩ Bắc Sơn.

Những ca khúc của NSƯT ca sĩ Bắc Sơn từ lâu đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc. Chất liệu dân gian Nam Bộ dung dị, mộc mạc cùng tình yêu quê hương đất nước được gửi gắm qua từng giai điệu luôn có sức sống bền bỉ.

Thông qua đêm diễn này, ca sĩ Trịnh Gia Khang mong muốn đưa những sáng tác ấy đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với dòng nhạc quê hương đã nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật của mình.

Sự đồng hành của ca sĩ Bích Thủy

Đằng sau hành trình nghệ thuật của Trịnh Gia Khang có dấu ấn đậm nét của ca sĩ Bích Thủy – người nhiều năm gắn bó với các chương trình của đoàn văn nghệ "Tình ca Bắc Sơn".

Ca sĩ Bích Thủy cho biết chị nhìn thấy ở Trịnh Gia Khang sự nghiêm túc với nghề và tình yêu âm nhạc chân thành.

"Nhiều ca sĩ trẻ hiện nay chọn những con đường dễ tiếp cận công chúng hơn, còn Trịnh Gia Khang vẫn kiên trì với dòng nhạc trữ tình và những ca khúc mang âm hưởng dân ca, bên cạnh đó là những ca khúc nhạc trẻ. Điều đó không hề dễ dàng. Tôi quý nhất ở em là sự chăm chỉ, cầu tiến và luôn lắng nghe những góp ý nghề nghiệp" - ca sĩ Bích Thủy chia sẻ.

Trịnh Gia Khang và Mini show "Dấu ấn chàng trai si tình", ca sĩ Bích Thủy hỗ trợ hết mình - Ảnh 3.

Mini show của ca sĩ Trịnh Gia Khang

Dàn nghệ sĩ chung tay tạo nên đêm nhạc nhiều màu sắc

Minishow "Dấu ấn Chàng trai si tình" quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc với khán giả yêu nhạc.

Tham gia chương trình có các nghệ sĩ: Khánh Tuấn, ca sĩ Bích Phượng, ca sĩ Bích Thủy, Tuyết Hoa (Hoa hậu Sắc đẹp Toàn cầu), giảng viên thanh nhạc - ca sĩ Hà Châu, ca sĩ Triệu Minh, diễn viên Bình Chinh, ca sĩ Triệu Vy, ca sĩ Nguyễn Phi Hải, ca sĩ nhí Anh Thơ, Hoàng Phi Khanh, ca sĩ nhí Dương Thanh Phát…

Chương trình do biên tập viên Thành Nguyễn thực hiện nội dung, ca sĩ Trịnh Gia Khang trực tiếp thực hiện chương trình. Đơn vị tổ chức là "Tình ca Bắc Sơn". Phần âm thanh, ánh sáng và màn hình LED do nghệ sĩ Khánh Tuấn phụ trách.

Việc ca sĩ Trịnh Gia Khang trở thành thành viên mới của đoàn Tình ca Bắc Sơn được xem là sự tiếp nối thế hệ trong hành trình lan tỏa những giai điệu của cố nhạc sĩ tài hoa đến với công chúng hôm nay.


Tin liên quan

Nghệ sĩ Bích Thủy giữ lửa tình ca Bắc Sơn và tích cực làm từ thiện

Nghệ sĩ Bích Thủy giữ lửa tình ca Bắc Sơn và tích cực làm từ thiện

(NLĐO) - Từ duyên nguyện của người cha đến hành trình gieo yêu thương của nghệ sĩ Bích Thủy, tất cả đã được xã hội ghi nhận

Ca sĩ Bích Thủy, Hạ Châu trao học bổng Bắc Sơn trong niềm hạnh phúc nhớ đến cha

(NLĐO) – Hai nữ ca sĩ Bích Thủy, Hạ Châu vẫn duy trì tổ chức trao học bổng cho con em nghệ sĩ hiếu học và có hoàn cảnh khó khăn

Trịnh Gia Khang
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo