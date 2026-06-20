Trịnh Gia Khang và Mini show "Dấu ấn chàng trai si tình", ca sĩ Bích Thủy hỗ trợ hết mình





Ca sĩ Trịnh Gia Khang

Tối 20-6, tại Trung tâm thương mại An Nông 3 (Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh), ca sĩ trẻ Trịnh Gia Khang sẽ thực hiện minishow mang tên "Dấu ấn chàng trai si tình".

Đây là dịp để nam ca sĩ gửi đến khán giả những ca khúc gắn liền với hình ảnh của mình, đồng thời giới thiệu các sáng tác trẻ trung, hiện đại và những tình khúc mang âm hưởng dân ca của cố nhạc sĩ Bắc Sơn.

Đêm nhạc dành cho giai điệu trữ tình

Trong đời sống âm nhạc hiện nay, những chương trình dành riêng cho dòng nhạc trữ tình, dân ca vẫn có một vị trí đặc biệt trong lòng công chúng. Chính vì thế, việc một ca sĩ trẻ như Trịnh Gia Khang mạnh dạn tổ chức minishow cá nhân được xem là nỗ lực đáng ghi nhận.

Sở hữu chất giọng nam trung trầm ấm, giàu cảm xúc, ca sĩ Trịnh Gia Khang từng bước tạo dựng lượng khán giả riêng qua những ca khúc mang màu sắc quê hương, tình yêu và thân phận con người.

"Hình ảnh "chàng trai si tình" mà anh lựa chọn không đơn thuần là một danh xưng nghệ thuật, mà còn phản ánh phong cách biểu diễn chân thành, nhẹ nhàng và giàu cảm xúc của mình" – ca sĩ Bích Thủy nhận xét.

Chị cũng cho biết, Minishow lần này được xem như một cột mốc đánh dấu chặng đường hoạt động nghệ thuật của nam ca sĩ. Khán giả sẽ được gặp lại những ca khúc quen thuộc đã làm nên tên tuổi Trịnh Gia Khang, đồng thời thưởng thức các sáng tác mới mà anh ấp ủ trong thời gian qua.

Mini show của ca sĩ Trịnh Gia Khang

Gìn giữ những giai điệu của nhạc sĩ Bắc Sơn

Điểm nhấn đáng chú ý của chương trình là việc ca sĩ Trịnh Gia Khang tiếp tục lựa chọn thể hiện những tác phẩm mang âm hưởng dân ca của cố nhạc sĩ Bắc Sơn.

Những ca khúc của NSƯT ca sĩ Bắc Sơn từ lâu đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ yêu nhạc. Chất liệu dân gian Nam Bộ dung dị, mộc mạc cùng tình yêu quê hương đất nước được gửi gắm qua từng giai điệu luôn có sức sống bền bỉ.

Thông qua đêm diễn này, ca sĩ Trịnh Gia Khang mong muốn đưa những sáng tác ấy đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời thể hiện sự tri ân đối với dòng nhạc quê hương đã nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật của mình.

Sự đồng hành của ca sĩ Bích Thủy

Đằng sau hành trình nghệ thuật của Trịnh Gia Khang có dấu ấn đậm nét của ca sĩ Bích Thủy – người nhiều năm gắn bó với các chương trình của đoàn văn nghệ "Tình ca Bắc Sơn".

Ca sĩ Bích Thủy cho biết chị nhìn thấy ở Trịnh Gia Khang sự nghiêm túc với nghề và tình yêu âm nhạc chân thành.

"Nhiều ca sĩ trẻ hiện nay chọn những con đường dễ tiếp cận công chúng hơn, còn Trịnh Gia Khang vẫn kiên trì với dòng nhạc trữ tình và những ca khúc mang âm hưởng dân ca, bên cạnh đó là những ca khúc nhạc trẻ. Điều đó không hề dễ dàng. Tôi quý nhất ở em là sự chăm chỉ, cầu tiến và luôn lắng nghe những góp ý nghề nghiệp" - ca sĩ Bích Thủy chia sẻ.

Mini show của ca sĩ Trịnh Gia Khang

Dàn nghệ sĩ chung tay tạo nên đêm nhạc nhiều màu sắc

Minishow "Dấu ấn Chàng trai si tình" quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc với khán giả yêu nhạc.

Tham gia chương trình có các nghệ sĩ: Khánh Tuấn, ca sĩ Bích Phượng, ca sĩ Bích Thủy, Tuyết Hoa (Hoa hậu Sắc đẹp Toàn cầu), giảng viên thanh nhạc - ca sĩ Hà Châu, ca sĩ Triệu Minh, diễn viên Bình Chinh, ca sĩ Triệu Vy, ca sĩ Nguyễn Phi Hải, ca sĩ nhí Anh Thơ, Hoàng Phi Khanh, ca sĩ nhí Dương Thanh Phát…

Chương trình do biên tập viên Thành Nguyễn thực hiện nội dung, ca sĩ Trịnh Gia Khang trực tiếp thực hiện chương trình. Đơn vị tổ chức là "Tình ca Bắc Sơn". Phần âm thanh, ánh sáng và màn hình LED do nghệ sĩ Khánh Tuấn phụ trách.

Việc ca sĩ Trịnh Gia Khang trở thành thành viên mới của đoàn Tình ca Bắc Sơn được xem là sự tiếp nối thế hệ trong hành trình lan tỏa những giai điệu của cố nhạc sĩ tài hoa đến với công chúng hôm nay.



