Đạo diễn phim "Mẹ lao công học yêu" nói gì về những tranh cãi trên mạng xã hội?

Trong những ngày qua, cụm từ "đờ mờ hờ" được quan tâm từ cộng đồng mạng với nhiều chia sẻ từ bộ phim gây tranh cãi và được cho là xàm "Mẹ lao công học yêu" của đạo diễn Trác Huỳnh Nhựt Tân. Bất ngờ với hiệu ứng của bộ phim chiếu mạng rơi vào dịp cuối năm 2024 Mẹ lao công học yêu do đạo diễn Trác Huỳnh Nhựt Tân, người từng làm hàng loạt bộ phim truyền hình chỉn chu khác thực hiện.

Với sự tham gia của các diễn viên thực lực như Thùy Trang, Huy Cường, Thùy Dương, Cao Hoàng và dàn diễn viên trẻ đầy tiềm năng Đình Mạnh, Lê Triệu Vy, Phú Toàn... bộ phim trở thành tâm điểm bàn tán trên các diễn đàn và đạt lượt xem "khủng" hơn 500 triệu lượt xem trên các nền tảng, điều mà các nhà làm phim khác mơ ước.

Không phải ngẫu nhiên mà bộ phim tưởng từng như bình thường lại có sức hút dù đó là cách nhìn tích cực hay tiêu cực về bộ phim. Đầu tiên có thể nói đây là một kịch bản không quá mới nhưng với sự tham gia của các diễn viên đẹp, diễn tốt, tuy nhiên điều đáng nói là với những điều phi lý tưởng như ngờ nghệch của nội dung, bối cảnh… lại là câu chuyện khiến dư luận ức chế và hóng xem những tập tiếp theo.

Đạo diễn Trác Huỳnh Nhựt Tân cho biết khi làm bộ phim này chủ đích của nhà sản xuất là thực hiện với khung dọc để phát trên Facebook và sau đó phát khung ngang trên nền tảng Youtube. Cũng chính vì thế mà nam đạo diễn trẻ cho biết có những điều nằm ngoài dự kiến mà bản thân anh không kiểm soát được.

Đạo diễn Trác Huỳnh Nhựt Tân trên trường quay

Mẹ lao công học yêu nói về nữ giám đốc quyền quý Đặng Mỹ Hằng mà mọi người gọi tắt là ĐMH "đờ mờ hờ" do Thùy Trang thủ vai. Bà giả làm lao công trong khách sạn của gia đình. Trong một lần làm việc, bà Hằng vô tình giải cứu Nhật Duy do Đình Mạnh đóng, chủ tịch trẻ tuổi phong độ khỏi bẫy "tình" của tiểu thư Anh Thư do Lê Triệu Vy đảm nhận vai diễn. Nhưng rồi hai người đã trải qua một đêm định mệnh. Từ đó, trai trẻ kém 20 tuổi quyết định theo đuổi và cưới bà Đặng Mỹ Hằng. Nhưng vấn để khó xảy ra, bà Hằng lại là bạn học và là người yêu cũ của ba Nhật Duy.

Nói về những phi lý và cách dàn dựng bộ phim, nam đạo diễn cho biết: "Câu chuyện phim lạ và điều để khán giả chỉ trích và đồng tương tác là do đặc trưng thể loại phim ngắn chỉ tầm vài phút một tập. Nhịp phim nhanh, mâu thuẫn xung đột giải quyết xong lại có những mâu thuẫn xung đột khác xảy ra. Thoại phim phi lý và phóng đại, diễn viên diễn nhanh, kịch một tí để giữ chân người xem vì thời lượng ngắn".

Phim Mẹ lao công học yêu

Về việc diễn viên dày dặn kinh nghiệm Thùy Trang tham gia phộ phim chiếu mạng, Nhựt Tân cho biết ngoài sự trẻ trung, gương mặt đẹp phù hợp vai diễn thì anh rất quý sự làm việc chuyên nghiệp của cô. Chính vì thế mà lần hợp tác này vô cùng ăn ý.

Chia sẻ về việc nội dung phim, Nhựt Tân nói thêm: "Thật ra đây là một giấc mơ của bà lao công, được giấu đến cuối phim tạo cú twist bất ngờ cho khán giả, những gì xảy ra trong giấc mơ ấy khiến người xem cảm thấy không phù hợp nhưng lại bình thường và phù hợp với góc nhìn của một người lao động bình dân, họ không có điều kiện vào những nơi sang trọng, những nơi chỉ có giới thượng lưu hoặc khá giả mới dễ dàng tiếp cận được. Trình độ ngoại ngữ cũng giới hạn nên việc gọi Đặng Mỹ Hằng viết tắt là "đờ mờ hờ" cũng là điều hợp lý. Đó là ý đồ tại sao có những mâu thuẫn và phi lý xảy ra trong phim khiến khán giả phản ứng".

Bộ phim trở thành đề tài bàn tán trên mạng

Đạo diễn Trác Huỳnh Nhựt Tân cũng cho rằng với những ý kiến bản thân và nhà sản xuất đều ghi nhận để thực hiện những bộ phim sau tốt hơn khi phát trên các nền tảng khác nhau, Qua đó, đáp ứng được nhu cầu giải trí ngày càng cao của khán giả và hướng đến những giá trị chân thiện mỹ, những tích cực trong cuộc sống.

Ngoài bộ phim này, nam đạo diễn trẻ trong năm 2024 cũng khá thành công với các dự án phim như: Gái Không Chồng, Cua nhầm chị dâu, Nghệ thuật săn tình, Hẹn ước 1980, Đuổi bắt tình yêu, Tam sinh duyên, Ký ức về em...và trong dịp Tết Ất Tỵ 2025 sắp tới sẽ lên sóng phim truyền hình Thanh xuân du ký.