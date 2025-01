Nhiều phim chuẩn bị ra rạp sau Tết

Trong đó, phim "Đèn âm hồn" do Hoàng Nam đạo diễn bắt đầu chiếu từ ngày 7-2 (mùng 10 Tết). Phim này quy tụ nhiều diễn viên: Chiều Xuân, NSƯT Quang Tèo, Hạo Khang, Hoàng Kim Ngọc, Diễm Trang... Phim lấy cảm hứng từ tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương", có bối cảnh một ngôi làng miền Bắc thời phong kiến. Nhân vật Thương một mình nuôi con trai tên Lĩnh và chờ chồng đi lính về. Bé Lĩnh vô tình nhặt được cây đèn và gọi chiếc bóng hiện trên tường khi đốt đèn là cha...

Sau "Đèn âm hồn", "Nhà gia tiên" - phim tâm linh pha yếu tố hài hước, gia đình, do Huỳnh Lập đạo diễn - sẽ ra rạp từ ngày 21-2. Phim xoay quanh câu chuyện về Gia Minh (Huỳnh Lập đóng) và em gái Mỹ Tiên (Phương Mỹ Chi). Mỹ Tiên là nhà sáng tạo nội dung số, tính cách mạnh mẽ, tự lập. Cô và gia đình luôn tồn tại khoảng cách thế hệ và sự khác biệt về tư tưởng, giao tiếp dẫn đến việc mất kết nối với người thân.

Huỳnh Lập bày tỏ: "Nhiều bạn trẻ thắc mắc việc thắp nhang cho ông bà có ý nghĩa gì. Một số người thì ngao ngán về việc ăn giỗ, tổ chức đám giỗ... Đó là lý do tôi viết kịch bản "Nhà gia tiên". Bộ phim đề cập tâm linh thờ cúng ông bà, văn hóa của người Việt".

Phim “Nhà gia tiên” của đạo diễn Huỳnh Lập. (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Một số phim kinh dị cũng sẽ ra rạp sau Tết. Trong đó, "Quỷ nhập tràng" - do Pom Nguyễn đạo diễn, ra rạp từ ngày 7-3 - quy tụ dàn diễn viên: Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, NSƯT Thanh Nam, NSƯT Phú Đôn… Phim lấy bối cảnh vùng núi cao, nơi dân làng kiếm sống bằng nghề đào mộ, tẩm liệm và chôn cất người chết. Một ngày, vợ chồng Tuấn Quang (Quang Tuấn đóng) và Minh Như (Khả Như) tình cờ phát hiện ngôi mộ vô chủ trên mảnh đất nhà mình. Từ đây, những biến cố dồn dập kéo tới không chỉ với gia đình này mà còn với cả những người dân trong làng.

Phim "Âm dương lộ" do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, ra rạp từ ngày 28-3, có các diễn viên Bạch Công Khanh, Tuấn Dũng… tham gia. Các phim: "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu", "Làm giàu với ma" phần 2, "Dưới đáy hồ", "Heo năm móng"… cũng lên lịch ra rạp đầu năm 2025.

Trong khi đó, phim thể loại tình cảm, hài hước "Chốt đơn", do Bảo Nhân - Nam Cito đạo diễn, ra rạp từ ngày 7-3, với nhiều diễn viên: Thùy Tiên, Quyền Linh, NSND Hồng Vân, Hồng Đào... Phim kể về cuộc sống tất bật của Hoàng Linh - một "chiến thần chốt đơn" trẻ và chú An (Quyền Linh) - nhân viên văn phòng kiêm tài xế xe ôm công nghệ. Hoàng Linh và chú An vốn đối lập từ tuổi tác, hoàn cảnh đến tính cách, lại tìm thấy một tình bạn thật trong sáng, khởi tạo nên những nhiệt huyết mới.

Phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" do Bùi Thạc Chuyên đạo diễn, thuộc thể loại lịch sử, chiến tranh, ra rạp từ ngày 4-4. Phim này lấy bối cảnh năm 1967 về cuộc chiến tranh ở Việt Nam, với các diễn viên: Thái Hòa, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh… tham gia.

Phim "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của Lý Hải, thể loại hài, tình cảm, âm nhạc, ra rạp từ ngày 30-4, quy tụ hơn 40 diễn viên. Phim "Thư tình gửi ma sơ" của đạo diễn Lê Thiện Viễn, phim hoạt hình "Dế mèn phiêu lưu ký"… cũng xếp hàng ra rạp.

Đạo diễn Võ Thanh Hòa nhận xét: "Thị trường phim năm 2024 khá tốt, chỉ với 26 phim ra rạp nhưng tổng doanh thu cao hơn năm 2023. Trong đó, các phim của Trấn Thành, Lý Hải chiếm phân nửa tổng doanh thu. Từ cơ sở thuận lợi của năm cũ, bước sang năm mới 2025, các nhà làm phim đã nỗ lực làm thêm nhiều tác phẩm, vì sự phát triển chung của điện ảnh Việt".

Năm 2024, dòng phim kinh dị trở nên ăn khách khi liên tục có những tác phẩm đạt doanh thu cao như: "Ma da", "Làm giàu với ma", "Cám", "Linh miêu - Quỷ nhập tràng". Người trong giới nhận định phim kinh dị đang là "gu" của nhiều khán giả Việt. "Gu" này thay đổi hay không còn tùy thuộc các phim sắp tới nhưng cũng đủ tạo động lực cho nhiều tác phẩm kinh dị pha những yếu tố khác xếp hàng ra rạp sau Tết Ất Tỵ.