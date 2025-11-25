HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Đạo diễn "Ròm" đưa nghề xiếc lên màn ảnh rộng

Minh Khuê

(NLĐO) – Đạo diễn Trần Thanh Huy trở lại điện ảnh sau "Ròm" với vai trò giám đốc sáng tạo cho phim "Con kể ba nghe".

Phim "Con kể ba nghe" do Đỗ Quốc Trung đạo diễn, dự kiến khởi chiếu vào tháng 1-2026.

Nội dung phim kể về hành trình của một người cha đơn thân - nghệ sĩ xiếc đi trên dây cùng cậu con trai khép kín và ít nói. Giữa không gian xiếc rực rỡ ánh đèn và đầy ắp tiếng cười, hai cha con sống trong những khoảng lặng riêng, nơi nỗi đau, sự ám ảnh, nỗi cô đơn và tình yêu thương chồng chéo.

Đạo diễn "Ròm" đưa nghề xiếc lên màn ảnh rộng - Ảnh 1.

Hình ảnh đầu tiên của phim

Đạo diễn "Ròm" đưa nghề xiếc lên màn ảnh rộng - Ảnh 2.

Đạo diễn Trần Thanh Huy giữ vai trò giám đốc sáng tạo của "Con kể ba nghe"

Đạo diễn "Ròm" đưa nghề xiếc lên màn ảnh rộng - Ảnh 3.

Đạo diễn Đỗ Quốc Trung

Tựa phim như một phép ẩn dụ cho hành trình kết nối giữa hai tâm hồn: một người cha luôn nỗ lực che giấu nỗi buồn để mạnh mẽ trước con và một đứa trẻ đang học cách mở lòng để kể lại thế giới của mình cho người cha được hiểu.

Điểm độc đáo của bộ phim nằm ở bối cảnh nghệ thuật xiếc, một thế giới hiếm khi được khai thác trong điện ảnh Việt.

Phim được sản xuất trong dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam (1956 - 2026), như một cách tôn vinh những nghệ sĩ miệt mài rèn luyện sau ánh đèn sân khấu.

Phim "Ròm" do Trần Thanh Huy đạo diễn đã thành công khi trở thành phim độc lập đầu tiên của Việt Nam giành giải New Currents tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2019. Sau khi ra rạp, phim cũng gặt hái doanh thu tốt.

Trong khi đó, đạo diễn Đỗ Quốc Trung sinh năm 1990, tốt nghiệp thủ khoa ngành Đạo diễn Điện ảnh tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Anh đã có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phim ảnh, là cái tên quen thuộc với giới làm phim độc lập nhờ loạt tác phẩm ngắn giàu cảm xúc, từng chu du ở nhiều liên hoan phim quốc tế.

"Tôi nhận thấy không nhiều phim khai thác mối quan hệ giữa cha và con trai, trong khi tôi lại có quá nhiều tâm tư không thể nói với ba vì ba mất sớm. Vì vậy tôi quyết định kể câu chuyện tình cha con và đặt trong bối cảnh xiếc vì đây là một loại hình nghệ thuật, giải trí gắn với gia đình, tuổi thơ của nhiều người Việt" - đạo diễn Đỗ Quốc Trung thổ lộ.

Đây là phim dài đầu tay cũng là dự án điện ảnh thương mại đầu tiên mà anh "song kiếm hợp bích" cùng người bạn lâu năm của mình là Trần Thanh Huy.

Đạo diễn "Ròm" đưa nghề xiếc lên màn ảnh rộng - Ảnh 4.

NSND Trần Phi Vũ

Đạo diễn "Ròm" đưa nghề xiếc lên màn ảnh rộng - Ảnh 5.

Đạo diễn "Ròm" đưa nghề xiếc lên màn ảnh rộng - Ảnh 6.

 

