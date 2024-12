Đạo diễn Vương Khang là ai mà nổi tiếng đến thế?

Đạo diễn Vương Khang - phù thủy sân khấu Anh trai say hi

Mới đây, tại Liên hoan phim châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 61, đạo diễn Vương Khang xuất hiện trong vai trò khách mời trao giải hai hạng mục giải thưởng quan trọng" Hoá trang/Phục trang xuất sắc nhất và Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất. Khán giả Việt đặt câu hỏi "đây là ai?".

Vương Khang cho biết trong suốt thời gian ở liên hoan phim, anh đã kết nối trao đổi kinh nghiệm với nghệ sĩ, giới làm phim các nước để mở ra những cơ hội hợp tác mới hơn.

Được biết anh cũng được đề cử giải Best Stage Director của Asia Top Awards 2025 sẽ trao giải đầu năm sau tại Bangkok, Thái Lan. Vương Khang đang tất bật chuẩn bị chỉ đạo cho hai đêm concert đang rất được khán giả chờ đợi Anh trai say hi ở Hà Nội.

Vương Khang nổi tiếng từ khi còn bé với tên gọi Tý Đô. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, anh sớm bộc lộ năng khiếu, xuất hiện trong các tác phẩm như Phạm Công - Cúc Hoa, Nước mắt học trò, Cơn lốc cuộc đời… Khi trưởng thành, Vương Khang theo đuổi con đường ca hát, từng kết hợp cùng nhiều nghệ sĩ như H.A.T, Yến Trang hay Bảo Thy… Vương Khang chính là người đứng sau lưng thành công của Bảo Thy, Yến Trang trong các cuộc thi truyền hình thực tế cũng như ca hát.

Vương Khang chính là sao nhí Tý Đô ngày xưa

Sau giai đoạn chuyển sang làm nhiếp ảnh gia, đạo diễn MV ca nhạc, tham gia nhiều chương trình truyền hình như Bước nhảy hoàn vũ, Gương mặt thân quen thì Vương Khang trở thành phù thuỷ sân khấu cho những chương trình hot nhất hiện nay. Vương Khang kiêm luôn vai trò Giám Đốc sáng tạo và Đạo diễn dàn dựng: Anh trai say hi, Our song, Rap Viet và chuỗi concert gắn liền với các chương trình đó. Vương Khang còn nhiều lần làm đạo diễn cho Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên...