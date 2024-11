Trong khuôn khổ chương trình New Voices from Vietnam (Những tiếng nói mới từ Việt Nam) do Viện Hàn lâm Điện ảnh Mỹ tổ chức, diễn ra từ ngày 5 đến 14-11 tại Hollywood, bộ phim Cánh đồng bất tận của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình đã để lại nhiều ấn tượng với khán giả điện ảnh tại kinh đô điện ảnh này