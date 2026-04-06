Đặt nền móng quan trọng để hoàn thiện thể chế

Cùng với đó là quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

* Phóng viên: Hôm nay (6-4), Kỳ họp thứ nhất Quốc hội (QH) khóa XVI sẽ chính thức khai mạc. Bà đánh giá như thế nào về ý nghĩa và tầm quan trọng của kỳ họp này?

- Đại biểu Quốc hội Trương Thị Bích Hạnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM: Nội dung kỳ họp lần này đặc biệt quan trọng; xem xét, quyết định nhiều quyết sách định hướng phát triển đất nước trong 5 năm tới.

Các nội dung này đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, cho ý kiến, kết luận tại Hội nghị Trung ương 2 vừa qua. Tại kỳ họp này, QH sẽ xem xét, quyết định thể chế hóa thành các nghị quyết để triển khai thực hiện.

Đại biểu Trương Thị Bích Hạnh

Nhiệm kỳ QH khóa XVI bắt đầu trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, việc QH bầu và phê chuẩn đội ngũ lãnh đạo có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín sẽ có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị quốc gia, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân.

* Bà kỳ vọng gì về những quyết sách sẽ được thông qua tại kỳ họp này cũng như trong nhiệm kỳ QH khóa XVI?

- Kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI diễn ra không lâu sau Đại hội XIV của Đảng, ngay sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu QH khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và thành công của Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV.

Trong bối cảnh như vậy, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã yêu cầu tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, tạo khí thế quyết tâm ngay từ đầu nhiệm kỳ, triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết quan trọng của Trung ương. Bên cạnh đó, tiếp tục tháo gỡ hiệu quả những "điểm nghẽn" về thể chế, giải quyết những vướng mắc; vận hành ổn định, thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu QH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắc tới 5 bài học kinh nghiệm rất quan trọng. Trong đó, theo Tổng Bí thư, bài học thứ 5 là bài học lớn nhất: Thành công của một cuộc bầu cử chỉ thật sự trọn vẹn khi được chuyển hóa thành hiệu quả hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh từ thành công của cuộc bầu cử vừa qua, chúng ta càng phải ý thức sâu sắc hơn rằng QH khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 phải là QH, HĐND của đổi mới, của hành động, của hiệu quả, của việc gần dân và vì dân. Mỗi đại biểu trúng cử phải luôn ghi nhớ rằng phía sau mình là niềm tin, là kỳ vọng, là sự gửi gắm của cử tri. Mỗi quyết định của QH, mỗi cuộc giám sát, mỗi đạo luật được ban hành đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tạo động lực mới để đất nước phát triển nhanh và bền vững.

TP HCM sẽ đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ hai vào tháng 11-2026. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tôi cũng hết sức quan tâm và kỳ vọng về việc xây dựng những cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội cho các "đầu tàu" kinh tế, trong đó có TP HCM - một đô thị đặc biệt, quy mô lớn, có nhiều động lực tăng trưởng. Tại Hội nghị lần thứ 5 (mở rộng) Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM hôm 1-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang thông tin Bộ Chính trị đã cho phép TP HCM rà soát lại Nghị quyết 31/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Qua rà soát, thành phố sẽ tham mưu, đề xuất xây dựng nghị quyết mới của Bộ Chính trị về cơ chế đặc thù để TP HCM phát triển tương xứng với tầm vóc mới hiện nay.

Bí thư Thành ủy cho biết TP HCM sẽ đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt, dự kiến trình QH xem xét tại kỳ họp thứ hai vào tháng 11-2026. Nếu được QH thông qua, cùng với Quy hoạch tổng thể phát triển TP HCM đang triển khai, thành phố sẽ có bộ định hướng và công cụ về cơ chế, chính sách để phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Thực tế, Trung ương đã trao cho TP HCM nhiều cơ chế đặc thù nhằm phát huy vai trò "đầu tàu" kinh tế như: Nghị quyết 54/2017/QH14, Nghị quyết 98/2023/QH15, Nghị quyết 260/2025/QH15, Nghị quyết 188/2025/QH15, Nghị quyết 222/2025/QH15. Nhiều chính sách mới trong các nghị quyết này đã được TP HCM thực hiện thí điểm, giúp tháo gỡ một số điểm nghẽn, tạo cơ chế vượt trội trong quản lý, đầu tư và huy động nguồn lực. Tuy nhiên, dù hiệu quả, đây vẫn là những chính sách mang tính ngắn hạn. Do vậy, cùng với Luật Thủ đô (sửa đổi) dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp này, kỳ vọng QH sẽ xem xét Luật Đô thị đặc biệt tại kỳ họp thứ hai.

QH khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt, là nhiệm kỳ QH đầu tiên trong giai đoạn khởi đầu của kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng xác định việc hoàn thiện thể chế là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm, là một trong 3 đột phá chiến lược.

Vì vậy, tôi kỳ vọng Kỳ họp thứ nhất QH khóa XVI sẽ đặt nền móng quan trọng cho quá trình đổi mới thể chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xin trân trọng cảm ơn bà!