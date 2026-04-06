Thời sự

Lịch truyền hình trực tiếp Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội

Minh Chiến

(NLĐO)- Đài truyền hình Việt Nam sẽ truyền hình trực tiếp Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Sáng nay 6-4, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc tại Nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Kỳ họp sẽ chia thành 2 đợt (đợt 1 từ ngày 6 đến 12-4, đợt 2 từ ngày 20 đến 23-4, dự phòng 24 và 25-4).

Lịch truyền hình trực tiếp Lễ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch nước Thủ tướng Chính phủ 2026 - Ảnh 1.

Hình ảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Theo thông tin từ Đài truyền hình Việt Nam, cơ quan này sẽ truyền hình trực tiếp phiên Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trên kênh VTV1.

Đài truyền hình Việt Nam sẽ chia sẻ tín hiệu cho các cơ quan báo chí trong nước, cơ quan Đảng, Nhà nước để chủ động tiếp sóng trên các kênh truyền hình truyền thống, báo điện tử và cổng thông tin điện tử (website).

Dự kiến các buổi THTT trên kênh VTV1 như sau:

Ngày 6-4:

- Từ 7 giờ 50: Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

- Từ 10 giờ 40: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch Quốc hội.

Ngày 7-4:

- Từ 9 giờ 15: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước.

- Từ 15 giờ : Lễ tuyên thệ nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ.

- Từ 16 giờ 30: Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Đài truyền hình Việt Nam cũng nêu rõ, thời gian truyền hình trực tiếp của các sự kiện trên có thể thay đổi do các yêu cầu đột xuất.

Tại kỳ họp thứ nhất này, thực hiện quy trình về công tác nhân sự là nội dung trọng tâm của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. Quốc hội dự kiến dành khoảng 2,5 ngày làm việc để xem xét, quyết định nội dung này.

Cụ thể, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng thư ký Quốc hội - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.

Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Phó chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội sẽ quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ; phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tin liên quan

Sáng nay 6-4, khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng nay 6-4, khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

(NL ĐO) - Sáng nay 6-4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI khai mạc trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là kiện toàn bộ máy nhà nước

Tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI tạo khí thế, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới

(NLĐO) - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thành công Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, tạo khí thế mới, niềm tin mới cho nhiệm kỳ mới.

Sáng mai 6-4, khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI và làm công tác tổ chức, nhân sự

(NLĐO) - Đúng 8 giờ sáng mai 6-4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

