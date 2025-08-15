Sáng 13-8, tại Hà Nội, diễn ra Lễ phát động cấp quốc gia Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương tổ chức, nhân dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba (1960 - 2025).

Các đại biểu nhấn nút phát động chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba". Ảnh: Minh Hiển



- Phóng viên: Thưa ông, sau hơn hai ngày triển khai Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm Nghĩa tình Việt Nam - Cuba", số tiền mà nhân dân Việt Nam đã ủng hộ đến thời điểm chiều ngày 15-8 như thế nào, thưa ông?

+ Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Điều hành công việc của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam: Tôi thực sự rất xúc động và biết ơn sự tham gia rất nhiệt tình của hàng triệu người dân Việt Nam, thể hiện một tình cảm yêu mến đặc biệt đối với nhân dân và đất nước Cuba anh em. Kể từ khi phát động (sáng 13-8), ngay lập tức đã có hàng trăm ngàn người tham gia ủng hộ. Chỉ sau 30 giờ phát động, chúng ta đã đạt được mục tiêu tối thiểu của chương trình trong 65 ngày đó là 65 tỉ đồng. Và không dừng ở đó, số lượng người tham gia tiếp tục tăng, số tiền ủng hộ sau 48 giờ là 130 tỉ đồng; đặc biệt hơn nữa là đến 14 giờ chiều nay 15-8, nghĩa là chỉ khoảng sau 50 giờ phát động, số tiền ủng hộ đã là 170 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Điều hành công việc của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Điều này thể hiện tình cảm vô cùng thắm thiết, một sự trân trọng đặc biệt mà mỗi người Việt Nam chúng ta đều mong muốn dành cho đất nước và nhân dân Cuba. Điều đó khẳng định Cuba có một vị trí vô cùng đặc biệt trong trái tim mỗi người dân Việt Nam.

Và thứ hai, khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết các dân tộc, sức mạnh của người dân Việt Nam, của đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước; sức mạnh của tập thể và sức mạnh của tinh thần nhân ái, đoàn kết, nghĩa tình "uống nước nhớ nguồn".

Và thứ ba, thể hiện một sự tin tưởng của tất cả nhân dân, các tổ chức, các cơ quan, các đơn vị và nhân dân đối với Chương trình và hoạt động mà Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam đang thực hiện. Hội vinh dự được Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương để tổ chức Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba, góp phần giúp nhân dân Cuba khắc phục phần nào những khó khăn chồng chất mà bạn đang gặp phải do tác động của đại dịch Covid-19, tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, thảm khốc và tác động lâu dài của chính sách bao vây, cấm vận.

Chúng tôi rất biết ơn những tấm lòng, những nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, các sĩ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, các cơ quan, đơn vị và đặc biệt là đồng bào ta trong và ngoài nước đã nhiệt tình ủng hộ chương trình.

- Trong hơn hai ngày qua đã có rất nhiều tập thể, cá nhân đã đến trực tiếp hoặc thông qua tài khoản hoặc các kênh khác để gửi ủng hộ nhân dân Cuba. Có trường hợp nào mà ông trực tiếp nhận ủng hộ và khiến ông xúc động?

+ Tôi đã được trực tiếp gặp cháu Nguyễn Linh Chi, học sinh lớp 5A3, Liên đội Trường Tiểu học Bà Triệu (Hà Nội). Cháu đi cùng với người nhà và đã ủng hộ một số tiền rất đáng để chúng ta cảm động. Cháu Nguyễn Linh Chi, là một trong 10 học sinh thủ đô tiêu biểu tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ X, Linh Chi đã mang theo món quà 5 triệu đồng để ủng hộ nhân dân Cuba.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký, Điều hành công việc của Hội trao Thư cảm ơn cho cháu Nguyễn Linh Chi. Ảnh: Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Tôi có hỏi: vì sao cháu biết được đến chương trình này và vì sao cháu lại ủng hộ, thì cháu trả lời là được biết qua các phương tiện truyền thông và cháu đã bàn với bố mẹ là dành phần tiền nhỏ bé của mình để gửi ủng hộ cho các bạn học sinh Cuba.

Tôi thấy rất xúc động trước tình cảm của một cháu bé với một tình yêu sâu sắc với đất nước Cuba và cháu muốn gửi gắm đến các bạn học sinh Cuba và nhân dân Cuba là các bạn không đơn độc. Các bạn luôn luôn có những người Việt Nam, những người bạn chí cốt, chí tình và sẵn sàng luôn luôn ở bên cạnh Cuba. Và cháu đã cam kết là sẽ tiếp tục lan tỏa đến tất cả các bạn học trong lớp, trong trường và trong nhóm bạn bè của cháu để tiếp tục lan tỏa cái tinh thần này để vận động các bạn của cháu ủng hộ nhiều hơn cho nhân dân Cuba.

Đó là điều tôi cảm thấy thực sự xúc động. Xúc động trước tình cảm của một cháu thiếu nhi dành cho Cuba, xúc động về chương trình giáo dục của chúng ta, về công tác giáo dục truyền thống; giáo dục về mối quan hệ đặc biệt, thủy chung Việt Nam - Cuba. Chúng ta mong muốn mối quan hệ son sắt đó tiếp tục được vun đắp, được chăm bón, được nuôi dưỡng và được truyền tiếp cho các thế hệ mai sau. Và chúng ta có những minh chứng cụ thể về những con người cụ thể (như cháu Linh Chi) để chúng ta tin tưởng rằng thế hệ trẻ Việt Nam và những thế hệ tiếp theo vẫn sẽ tiếp tục tiếp nối truyền thống mà các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã dày công gây dựng, vun đắp để đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam Cuba mãi thủy chung mãi, trong sáng và trường tồn mãi mãi.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Điều hành công việc của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

- Vâng, thưa ông, đâu là lý do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao làm chủ trì thực hiện Chương trình vô cùng nghĩa này?

+ Năm nay năm 2025 là một năm rất đặc biệt và ý nghĩa. Chúng ta kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Các nhà lãnh đạo hai nước đã thống nhất lấy năm 2025 là "Năm hữu nghị Việt Nam - Cuba", với rất nhiều các cái chương trình, sự kiện trải dài trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giao lưu nhân dân, nghệ thuật và các hoạt động nhân đạo. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là tổ chức nhân đạo chuyên nghiệp duy nhất được Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giao sứ mệnh hết sức cao cả và hết sức xúc động, là đứng ra chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức vận động, ủng hộ nhân dân Cuba.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam là thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, có các chức năng, nhiệm vụ được quy định theo Luật hoạt động Chữ thập đỏ, trong đó có nội dung vận động, ủng hộ, trợ giúp nhân dân trong nước và quốc tế trong những trường hợp có thiên tai, dịch bệnh, thảm họa.

Có thể nói rằng, chúng tôi rất vinh dự được thực hiện một sứ mệnh hết sức cao cả và xúc động này.

- Thưa ông, Trung ương Hội sẽ trao ủng hộ cho phía Cuba, cũng như minh bạch những thông tin ủng hộ sẽ được thực hiện như thế nào?.

+ Ngay từ trước khi tổ chức lễ phát động Chương trình, chúng tôi đã làm việc với các bộ, ngành, cơ quan có liên quan để xây dựng cơ chế tiếp nhận, quản lý, sử dụng một cách minh bạch nhất. Chúng tôi cũng đã họp với Hội Chữ thập đỏ Cuba - là đơn vị sẽ thay mặt nhân dân Cuba đứng ra tiếp nhận nguồn hỗ trợ này. Cùng tham dự cuộc họp còn có đại diện Hiệp Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; đại diện của các Hội Chữ thập đỏ khu vực Châu Mỹ - Latinh và một số nước trên thế giới cùng quan tâm đến chương trình này… đảm bảo việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng, phân bổ sẽ đúng theo các nguyên tắc, quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, có tính giải trình cao theo đúng các quy định và nguyên tắc của Phong trào.

Công tác tiếp nhận ở Việt Nam luôn luôn được công khai, minh bạch hoàn toàn. Cho đến giờ phút này, tất cả mọi người đều có thể biết số tiền ủng hộ là bao nhiêu và bắt đầu từ ngày mai (16-8), chúng tôi sẽ công bố sao kê tài khoản ủng hộ để cho cộng đồng, công chúng và những ai quan tâm có thể vào đó tra cứu và biết được mình ủng hộ bao nhiêu, và tổng số lượng là bao nhiêu…

Chúng tôi cũng đã làm việc với Đại sứ quán Cuba tại Hà Nội để phối hợp cùng với các bộ, ngành triển khai phương án chuyển nguồn hỗ trợ này với tình cảm của nhân dân Việt Nam cho nhân dân Cuba.

Chúng tôi cũng đã đề nghị Hội Chữ thập đỏ Cuba báo cáo, tham mưu với Đảng, Chính phủ Cuba để xây dựng chương trình tiếp nhận và tổ chức thực hiện nguồn hỗ trợ từ nhân dân Việt Nam cho nhân dân Cuba. Hiện phía Cuba đã hoàn thành kế hoạch để có thể tiếp nhận và triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, với mức kinh phí hỗ trợ ban đầu dự kiến là 65 tỉ đồng, nhưng bây giờ chúng ta đang rất xúc động, tự hào vì số kinh phí kêu gọi ủng hộ nhận được đã vượt con số đó rất nhiều.

Vì vậy, chúng tôi đã thông báo ngay với phía bạn Cuba để ngay lập tức báo cáo với Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba về cái kế hoạch rộng hơn, lớn hơn, với những cái hoạt động bền vững hơn, để làm sao có thể hỗ trợ giúp nhân dân Cuba - và giúp đỡ nhân dân Cuba - đầu tiên là khắc phục được những khó khăn hiện tại, đồng thời có những cái chương trình, hoạt động mang tính bền vững để có thể hỗ trợ bạn một cách lâu dài.