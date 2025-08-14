Theo số liệu mới nhất của Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam, tính đến 16 giờ ngày 14-8, tài khoản của chương trình ủng hộ nhân dân Cuba với chủ đề "65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba" đã có hơn 134.500 lượt ủng hộ với số tiền lên tới hơn 34 tỉ đồng. Số tiền ủng hộ nhân dân Cuba tăng lên từng giờ.

Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam hướng dẫn người dân cách xem sao kê trực tiếp ủng hộ nhân dân Cuba

Khẳng định, toàn bộ số tiền ủng hộ Chương trình "65 năm nghĩa tình Việt Nam – Cuba" được cập nhật công khai, minh bạch, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam cũng hướng dẫn người dân cách xem sao kê trực tiếp ủng hộ nhân dân Cuba bằng cách truy cập trang https://thiennguyen.app/donate-target/1955184412459020288.

"Mỗi đóng góp của bạn là một nhịp cầu yêu thương nối dài tình hữu nghị Việt Nam - Cuba 65 năm bền chặt. Chỉ cần quét mã QR trên hình, bạn có thể tra cứu ngay sao kê ủng hộ và đồng hành cùng hàng ngàn tấm lòng đang hướng về nhân dân Cuba anh em" - Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam hướng dẫn.

Sáng 14-8, phong trào ủng hộ nhân dân Cuba lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, khi nhiều cá nhân, nghệ sĩ và cộng đồng chia sẻ bài viết từ fanpage Thông tin Chính phủ.

Ca sĩ Hòa Minzy thông báo đã chuyển 50 triệu đồng tới Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức và mạnh thường quân cũng liên tục chung tay, thể hiện tình cảm gắn bó, thủy chung giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Cuba.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Làm theo lời kêu gọi của chính phủ nước ta, Hòa Minzy xin được ủng hộ người dân Cuba và cầu chúc cho đất nước Cuba luôn bình an, đủ đầy cơm ăn áo mặc. Khán giả của Hòa cũng cùng hành động với Hòa nhé!".

Chương trình ủng hộ nhân dân Cuba "65 năm nghĩa tình Việt Nam–Cuba" diễn ra trong 65 ngày (13-8 -16-10-2025), với mục tiêu huy động tối thiểu 65 tỉ đồng hỗ trợ nhân dân Cuba vượt khó và vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc.

Chương trình tập trung vận động nguồn lực trợ giúp về vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các lĩnh vực hợp tác phát triển bền vững, góp phần giúp Cuba vượt qua khó khăn do đại dịch, thiên tai và chính sách bao vây, cấm vận.

Đây là hoạt động nhân đạo ý nghĩa, thể hiện tình cảm thủy chung, gắn bó và tinh thần đoàn kết quốc tế của nhân dân Việt Nam, đồng thời tri ân những nghĩa cử cao đẹp mà Cuba dành cho Việt Nam trong những năm khó khăn.