Ngày 20-4, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cho biết ngày 17-4 đã xử phạt vi phạm hành chính 55 triệu đồng đối với Công ty TNHH Truyền thông WPP (Công ty WPP) do có nhiều sai phạm trong hoạt động quảng cáo.

Theo Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, Công ty WPP có hành vi cài đặt sản phẩm quảng cáo của 2 nhãn hàng vào nội dung phim "Flight to you" (Hướng gió mà đi) phát trên mạng xã hội Youtube, trong phim có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp.

Việc xử phạt doanh nghiệp này căn cứ theo Nghị định số 38/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 129/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra, Công ty WPP cũng thực hiện quảng cáo 3 sản phẩm mỹ phẩm trên nền tảng mạng xã hội Youtube mà không phù hợp với giấy xác nhận nội dung quảng cáo đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Ngoài mức phạt 55 triệu đồng cho 2 hành vi nêu trên, Công ty WPP bị buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là tháo gỡ, xóa quảng cáo vi phạm.

Làm việc với cơ quan quản lý nhà nước, Công ty WPP cho biết thời gian qua đã triển khai nhiều giải pháp để rà soát, ngăn chặn việc quảng cáo bị gắn vào các nội dung vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, do thuật toán phân phối nội dung quảng cáo của Youtube vẫn còn nhiều khiếm khuyết nên vẫn có những vi phạm liên quan đến các quảng cáo do Công ty WPP phân phối. Phía doanh nghiệp cho biết thời gian tới sẽ tích cực tham gia vào sáng kiến "White List" nhằm đảm bảo an toàn thương hiệu, tránh việc gián tiếp tiếp tay cho các nội dung xấu độc, vi phạm pháp luật được sản xuất và phát tán trên không gian mạng.

"White List" là danh sách nội dung "đã được xác thực" trên mạng sử dụng cho hoạt động quảng cáo, do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử công bố.

Trước đó trong năm 2023, Công ty WPP cũng đã có 3 lần bị xử phạt trong hoạt động kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới.