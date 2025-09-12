HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Ngân hàng Nhà nước chính thức lên tiếng sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin Tín dụng CIC

Dương Ngọc

(NLĐO)- Thông tin do CIC thu thập không bao gồm thông tin tài khoản, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng…

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã nhận được báo cáo của Trung tâm Thông tin Tín dụng Việt Nam (CIC) về sự cố có liên quan đến thông tin tín dụng tại CIC. NHNN đã kịp thời chỉ đạo CIC khẩn trương báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác minh, xử lý, đồng thời đảm bảo hoạt động của CIC được liên tục, thông suốt.

Theo NHNN, CIC là một trong 4 tổ chức được phép thực hiện dịch vụ thông tin tín dụng tại Việt Nam. Thông tin tín dụng do CIC thu thập theo quy định của pháp luật không bao gồm thông tin về: Tài khoản tiền gửi, số dư tiền gửi, sổ tiết kiệm, tài khoản thanh toán, số thẻ ghi nợ, số thẻ tín dụng, mã số bảo mật (CVV/CVC), lịch sử giao dịch thanh toán của khách hàng. Hệ thống công nghệ thông tin của các tổ chức tín dụng hoạt động độc lập và hoạt động cung cấp dịch vụ của các tổ chức tín dụng hiện nay đang được thực hiện liên tục, an toàn và ổn định.

NHNN đã thường xuyên có chỉ đạo, yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng cường rà soát, đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về an ninh, bảo mật, an toàn hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.

Việc thu thập, xử lý, khai thác, sử dụng, trao đổi, cung cấp trái phép thông tin tín dụng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Khách hàng cần tuân thủ các quy định của pháp luật và hướng dẫn, khuyến cáo của cơ quan chức năng về an toàn, bảo mật; thực hiện theo các quy định, hướng dẫn, khuyến cáo của các tổ chức tín dụng để bảo vệ quyền và lợi ích của mình, cũng như để tránh bị kẻ xấu lợi dụng thực hiện các hành vi phát tán mã độc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản…

ngân hàng nhà nước ngân hàng nhà nước việt nam trung tâm thông tin tín dụng quốc gia cic hack Trung tâm Thông tin Tín dụng quốc gia
