Đất Xanh Miền Tây khai trương trụ sở chính tại tâm điểm giao thương mới của Cần Thơ

Ngày 22-4, Công ty Cổ phần dịch vụ Đất Xanh Miền Tây (Đất Xanh Miền Tây) tổ chức lễ khai trương trụ sở chính mới. Sự kiện là dấu mốc vàng trên hành trình gần một thập kỷ chinh phục thị trường, khẳng định tiềm lực mạnh mẽ và cam kết gắn bó lâu dài của doanh nghiệp đối với sự phát triển của khu vực ĐBSCL.

Trụ sở mới là bệ phóng để Đất Xanh Miền Tây thực hiện cam kết dài hạn với thị trường ĐBSCL.

Trụ sở mới của Đất Xanh Miền Tây tọa lạc tại các căn SHB-04, 05, 06 - Shophouse Block B Cara River Park, đường Vũ Đình Liệu, phường Cái Răng, TP Cần Thơ.

Được thiết kế theo chuẩn văn phòng hạng A với không gian mở, hiện đại, đây không chỉ là nơi làm việc mà còn là cột mốc cho sự chuyển mình mạnh mẽ của công ty trong kỷ nguyên mới.

Cái Răng là khu vực được đánh giá là tâm điểm giao thương mới của TP Cần Thơ. Chọn đây làm nơi đặt trụ sở thể hiện tầm nhìn sắc bén của ban lãnh đạo trong việc đón đầu các làn sóng đầu tư, hạ tầng và nâng cao trải nghiệm dịch vụ cho khách hàng.

Sự kiện khai trương trụ sở chính không chỉ đơn thuần là việc mở rộng không gian, mà còn là lời khẳng định cho những thành quả sau hành trình gần một thập kỷ kiên định với sứ mệnh: "Cung cấp giải pháp, phát triển dự án bất động sản toàn diện".

Đây là cột mốc hội tụ niềm tin, nơi ghi dấu bản lĩnh của một đơn vị đã bền bỉ vượt thách thức để kiến tạo nên những giá trị thực cho thị trường.

Suốt những năm qua, Đất Xanh Miền Tây đã xây dựng nền tảng uy tín vững chắc, trở thành "cánh tay nối dài" tin cậy của các chủ đầu tư hàng đầu Việt Nam và là điểm đến ưu tiên của cộng đồng nhà đầu tư trên khắp cả nước.

Vị thế "Đơn vị phân phối bất động sản số 1 miền Tây" một lần nữa được bảo chứng bởi quy trình triển khai dự án bài bản, minh bạch cùng nội lực vững mạnh từ đội ngũ nhân sự tinh nhuệ, giàu tâm huyết.

Thông qua việc không ngừng mở rộng quy mô, công ty đã và đang kiến tạo một hệ sinh thái làm việc chuyên nghiệp, mở ra cơ hội phát triển sự nghiệp bền vững cho hàng ngàn lao động tại địa phương, góp phần thúc đẩy sự hưng thịnh của kinh tế khu vực.

"Trụ sở mới là bệ phóng để Đất Xanh Miền Tây thực hiện cam kết dài hạn với thị trường ĐBSCL. Trong giai đoạn tới, công ty sẽ tập trung mũi nhọn vào phân khúc BĐS có giá trị thực, sở hữu pháp lý sạch và mang lại dòng tiền bền vững, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng tầm chất lượng sống cho người dân miền Tây" - đại diện Đất Xanh Miền Tây chia sẻ.