Kinh tế

Đất Xanh sắp đổi tên để thoát định vị “công ty dịch vụ”

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Đất Xanh sẽ đổi tên và điều chỉnh chiến lược thương hiệu nhằm chuyển dịch từ hình ảnh “công ty dịch vụ” sang mô hình tập đoàn đầu tư

Ngày 17-4, Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tại đại hội, ông Lương Trí Thìn - Nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược Tập đoàn Đất Xanh - cho biết năm 2025, doanh nghiệp có 4 dự án đang hoàn tất nghĩa vụ tài chính về đất đai và 6 dự án được phê duyệt triển khai theo cơ chế thí điểm của Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất, với quy mô từ 5-10 ha. 

Đến hiện tại, doanh nghiệp hiện có 10 dự án tại khu vực TPHCM sẵn sàng triển khai và kinh doanh trong thời gian tới.

Doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục mở rộng quỹ đất sạch tại các vị trí chiến lược, đồng thời duy trì lợi thế về hệ thống phân phối rộng khắp cùng đội ngũ kinh doanh quy mô lớn. Bên cạnh đó, Đất Xanh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào vận hành và bán hàng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 268 tỉ đồng, tương ứng mức tăng trưởng khoảng 16% so với năm trước. 

Đại hội cũng thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng với tỉ lệ dự kiến khoảng 14%, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 12.600 tỉ đồng.

Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Lãnh đạo Đất Xanh nhận định năm 2026 là giai đoạn tăng tốc triển khai các dự án trọng điểm. Dự án The Privé hiện đang bán hàng giai đoạn 2 và dự kiến mở bán giai đoạn 3 trong quý II/2026. Về tiến độ thi công, giai đoạn 1 đã hoàn thành khoảng 50% phần xây thô, dự kiến bàn giao vào quý II/2027. Doanh thu và lợi nhuận từ dự án này dự kiến bắt đầu ghi nhận từ năm 2027.

Đối với dự án Gem Sky World tại Long Thành (Đồng Nai), Đất Xanh đã hoàn tất đầu tư hạ tầng và hơn 4.000 lô đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các sản phẩm đã bán cũng đã được bàn giao sổ cho khách hàng. Phần còn lại khoảng 1.800 lô đã được cấp sổ riêng từng lô và dự kiến sẽ được mở bán từ nay đến cuối năm 2026.

Đáng chú ý, đại hội cổ đông của Đất Xanh đã thông qua định hướng tái định vị thương hiệu, mở đầu cho quá trình tái cấu trúc toàn diện mô hình hoạt động của tập đoàn. Theo đó, sắp tới Đất Xanh sẽ tiến hành đổi tên và điều chỉnh chiến lược thương hiệu nhằm chuyển dịch từ hình ảnh "công ty dịch vụ" sang mô hình tập đoàn đầu tư, phát triển, quản lý và khai thác tài sản.

Ông Lương Trí Thìn nhấn mạnh trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào chu kỳ mới với nhiều thay đổi mang tính cấu trúc, việc tái cấu trúc toàn diện sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Tập đoàn Đất Xanh công bố thông tin về chủ tịch và tổng giám đốc

(NLĐO)- Tập đoàn Đất Xanh bổ nhiệm chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc mới trước ngày đại hội nhằm chủ động xác lập chiến lược phát triển.

