DatVietVAC: "Mang hạnh phúc chân thật cho hàng triệu đồng bào"

Bằng những nỗ lực vượt trội trong 3 thập kỷ, DatVietVAC được vinh danh ở loạt giải thưởng danh giá và uy tín: Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á 2019, 2023; Công ty dẫn đầu ngành truyền thông giải trí trong bảng xếp hạng Top kinh tế tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019 - 2021 (Profit500); 7 năm liên tiếp (2017-2023) được vinh danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500); Best Companies to Work for in Asia 2020 - 2023 (do tạp chí HR Asia bình chọn).