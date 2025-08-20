HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Văn hóa - Văn nghệ

Dấu ấn 137 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Tin - ảnh: Kim Ngân

(NLĐO) - Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức họp mặt, trưng bày "25 năm Giải thưởng Tôn Đức Thắng" và tiếp nhận nhiều hiện vật quý.

Sáng 20-8, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức họp mặt kỷ niệm 137 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2025). Đây là dịp tưởng nhớ công lao to lớn của vị lãnh tụ, đồng thời lan tỏa những giá trị về lòng yêu nước, tinh thần lao động, sự kiên trung và nhân cách cao đẹp của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đến các thế hệ hôm nay và mai sau.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng, đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng là tấm gương sáng về lòng trung thành tận tụy đối với Đảng và nhân dân, luôn nêu cao tinh thần anh dũng, bất khuất, giữ vững đạo đức cách mạng: cần; kiệm, liêm, chính, khiêm tốn và giản dị.

Dấu ấn 137 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Ảnh 1.

Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng Phạm Thành Nam phát biểu tại buổi lễ

Ông Phạm Thành Nam cho biết đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Bảo tàng Tôn Đức Thắng, nhằm bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bác Tôn - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo mẫu mực, người con ưu tú của quê hương An Giang, người chiến sĩ trung thành của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Tại buổi lễ, bảo tàng tiếp nhận nhiều hiện vật, tài liệu quý do gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng trao tặng. Đáng chú ý là những đồ dùng sinh hoạt gắn bó với Bác Tôn và phu nhân tại ngôi nhà số 35 đường Trần Phú, Hà Nội cùng nhiều tặng phẩm ngoại giao do đại sứ các nước Liên Xô, Ba Lan, Tiệp Khắc trao tặng.

Dấu ấn 137 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Ảnh 2.

Đại diện gia đình Chủ tịch Tôn Đức Thắng trao tặng các hiện vật quý

Cũng trong buổi lễ, ông Viên Hồng Quang - tác giả của hàng trăm tác phẩm phục chế màu tư liệu cũ về các nhân vật lịch sử, đại diện Công ty AIDAY - cũng trao tặng 24 phim tư liệu quý ghi lại các hoạt động cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng từ năm 1964 đến năm 1976.

Dấu ấn 137 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Ảnh 3.

Ông Viên Hồng Quang trao tặng 24 phim tư liệu quý về Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Bên cạnh đó, Bảo tàng Tôn Đức Thắng khai mạc trưng bày chuyên đề "25 năm Giải thưởng Tôn Đức Thắng" với gần 400 tài liệu, hình ảnh, hiện vật phản ánh hành trình tôn vinh những công nhân, kỹ sư, người lao động tiêu biểu có nhiều sáng kiến, đóng góp thiết thực cho phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo và đào tạo lớp công nhân trẻ.

Dấu ấn 137 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Ảnh 4.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Dấu ấn 137 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng- Ảnh 5.

Các đại biểu nghe thuyết minh trưng bày chuyên đề "25 năm Giải thưởng Tôn Đức Thắng"

Giải thưởng Tôn Đức Thắng không chỉ ghi nhận nỗ lực của đội ngũ công nhân viên chức lao động TP HCM mà còn trở thành nguồn động viên, khích lệ tinh thần vượt khó, sáng tạo và trách nhiệm trong công việc.

Trưng bày chuyên đề diễn ra từ nay đến hết ngày 31-12.

Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng Phạm Thành Nam thông tin UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 382/QĐ-UBND về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử quốc gia Địa điểm lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại khu vực Ba Son.

Dự án thuộc nhóm B với tổng mức đầu tư 254,989 tỉ đồng, nguồn vốn đầu tư từ ngân sách thành phố. Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa TP HCM chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.


Chủ tịch Tôn Đức Thắng lòng yêu nước kỷ niệm
