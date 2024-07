Dấu ấn lớn trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), nhấn mạnh những đóng góp của Tổng Bí thư đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của dân tộc là vô cùng to lớn.



"Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư"

PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc cho biết đảm nhiệm vai trò người đứng đầu Đảng ta từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI đến nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những đóng góp xuất sắc trong lịch sử hơn 94 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Minh chứng là ngày 18-7 vừa qua, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Sao Vàng đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đại biểu dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc (tháng 11-2022) .Ảnh: TTXVN

Trong thời gian công tác và nghiên cứu của mình, ông Nguyễn Trọng Phúc đặc biệt ấn tượng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đã luôn thể hiện phẩm chất "cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư". Cả cuộc đời Tổng Bí thư luôn học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 3 nhiệm kỳ qua, đặc biệt từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có những cống hiến to lớn đối với công cuộc phát triển đất nước, đặc biệt là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, thực hiện chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Về mặt lý luận, với công trình dày công nghiên cứu và có phát hiện mới là tác phẩm: "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam". "Bài viết này đã khẳng định sự lựa chọn con đường đi lên CNXH của Đảng và nhân dân ta là hoàn toàn đúng đắn. Bài viết đã nhấn mạnh độc lập dân tộc gắn với CNXH là đường lối cơ bản, xuyên suốt của cách mạng Việt Nam và cũng là điểm cốt yếu trong di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư đã đưa ra những nhận thức mới, sâu sắc về mặt lý luận, tổng kết thực tiễn về CNXH trong bài viết. Cụ thể, nhận thức về CNXH của nước ta vừa phải bảo đảm dựa trên nền tảng của CNXH khoa học, được C.Mác, Ph.Ăngghen và V.Lênin đã trình bày và sau này Chủ tịch Hồ Chí Minh phát triển. Nhưng cùng với đó, phải phát triển một cách sáng tạo trong tình hình mới. Nhận thức về CNXH vừa mang tính khoa học vừa mang tính thực tiễn, thực tế. Các phân tích trong bài viết phản ánh hiện thực đất nước đang phát triển, thay đổi từng ngày với những thành tựu trên mọi mặt về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đồng thời cũng phản ánh hiện thực của thời đại.

Chống tham nhũng "không có vùng cấm"

PGS-TS Nguyễn Trọng Phúc cũng khẳng định trên cương vị người đứng đầu của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn nhất quán quan điểm kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh. Những phát biểu mạnh mẽ như phòng, chống tham nhũng "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai" của Tổng Bí thư đã khẳng định quan điểm nhất quán trong công cuộc phòng, chống tham nhũng của Đảng. Với cương vị là Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh "công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược".

Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng với những đóng góp của Tổng Bí thư trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, công tác chỉnh đốn Đảng đã thường xuyên được quan tâm, đẩy mạnh; việc xử lý cán bộ vừa thể hiện tính nghiêm minh, vừa răn đe, đẩy lùi các dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Thông qua công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng cũng nhằm đẩy mạnh giáo dục trong Đảng và tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh và củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với sự lãnh đạo của Đảng cầm quyền.

Trong các lần dự và phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị của Chính phủ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt lưu ý cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", gắn với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất theo Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng và lựa chọn cán bộ. "Với quan điểm công tác cán bộ là then chốt", Tổng Bí thư đã nhiều lần nhấn mạnh "đừng thấy đỏ tưởng là chín", "đừng nhìn gà hóa cuốc". Nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cũng cho biết đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, công tác nhân sự là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ "then chốt của then chốt" có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển, vững mạnh của đất nước. Trong công tác cán bộ, Tổng Bí thư đã có các chỉ đạo phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn, từng bối cảnh mới. "Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh cần đổi mới căn bản, toàn diện công tác cán bộ, thu hút, bồi dưỡng, phát triển, trọng dụng nhân tài, coi đây như nội dung then chốt trong 3 khâu đột phá chiến lược" - ông Phúc nêu.

Đường lối đối ngoại mềm dẻo, linh hoạt GS Nguyễn Anh Trí (Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Trên cương vị của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo, cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xây dựng sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động trong Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặc biệt quan tâm xác định tầm nhìn chiến lược của Đảng và dân tộc; coi trọng tổng kết thực tiễn để không ngừng bổ sung, hoàn thiện lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; thường xuyên chỉ đạo, nhắc nhở toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xác định đó là nguyên tắc cơ bản, nền tảng vững chắc của Đảng ta, có ý nghĩa sống còn đối với chế độ ta, dân tộc ta, "không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động". "Tôi khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất thành công trên vai trò lãnh đạo đất nước, tạo đoàn kết trong Đảng, tạo sự bình ổn của đất nước" - GS Nguyễn Anh Trí nói. GS Nguyễn Anh Trí cũng khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất thành công trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, những kết quả phòng, chống tham nhũng thời gian qua chúng ta đã thấy rõ, chống tham nhũng triệt để nhất nhưng rất nhân văn, có thể nói từ trước đến nay chưa ai làm được như vậy. Ngoài ra, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã rất thành công trong công tác đối ngoại, nhờ đường lối đối ngoại mềm dẻo, linh hoạt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà đất nước ta đã được nâng lên một tầm cao mới. "Tôi rất vinh dự và tự hào khi được sinh hoạt cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Khi còn khỏe, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dự mọi cuộc họp của Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn lắng nghe các ý kiến phát biểu của mọi người, luôn khiêm nhường, hòa đồng với tất cả mọi người. Tôi nhớ nhiều lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hỏi han tôi về những chuyện rất đời thường, những chuyện về gia đình, công việc... Tôi rất cảm động và luôn coi đó là nguồn động viên lớn trong công tác và cả cuộc đời" - GS Nguyễn Anh Trí bày tỏ.