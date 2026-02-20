Dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội trong năm 2025

Năm 2025 đánh dấu một giai đoạn phát triển đầy quyết liệt và đột phá của Thủ đô Hà Nội. Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, hành động thực chất, thành phố đạt nhiều kết quả nổi bật trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, chuyển đổi số, đối ngoại và quốc phòng - an ninh, tạo nền tảng vững chắc cho tầm nhìn phát triển dài hạn.

1. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức, phong cách lãnh đạo theo hướng "hành động-thực chất"

"Hà Nội đã nói là làm - làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng" - chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm đã trở thành mệnh lệnh hành động, là phương châm xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ thành phố khóa XVIII. Với tinh thần đó, những tháng cuối năm 2025 đã chứng kiến một thay đổi lớn có tính đột phá về sự quyết liệt và tốc độ giải quyết công việc của cả hệ thống chính trị, các vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, các "điểm nghẽn" tồn tại kéo dài nhiều năm được tập trung chỉ đạo triển khai. Cùng với đó, thành phố kiến tạo mô hình quản trị hoàn toàn mới, chuyển từ quản lý sang kiến tạo, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, mọi chủ trương của Đảng đều vì mục tiêu phục vụ, vì hạnh phúc của nhân dân.

2. Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội hiện thực hóa tầm nhìn Thủ đô trong kỷ nguyên mới

Diễn ra từ ngày 15 đến 17-10-2025, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề "Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc" đã thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội đầu tiên diễn ra sau khi Thủ đô và cả nước thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Với phương châm "Đoàn kết-Dân chủ-Kỷ cương-Đột phá-Phát triển", Đại hội khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng phát triển của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam.

3. Dấu ấn bản sắc sâu đậm Hà Nội trong chuỗi hoạt động A80

Xe Quốc huy, Quốc kỳ tiến vào lễ đài tại buổi tổng duyệt 30-8. Ảnh: Văn Duẩn

Hà Nội đã triển khai bài bản, khoa học, tổ chức thành công chuỗi các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 (A80), Lễ kỷ niệm diễu binh, diễu hành sáng 2-9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Thành công của chuỗi hoạt động A80 không chỉ thể hiện năng lực tổ chức của Hà Nội mà còn thể hiện sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô. Thành phố đã để lại hình ảnh đẹp về lòng hiếu khách, tinh thần đoàn kết của người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

4. Gương mẫu sắp xếp, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Cùng với cả nước, từ ngày 1-7-2025, Hà Nội chính thức thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, gần dân, sát với dân hơn. 126 xã, phường mới hình thành cho thấy sự hợp lý về mặt địa giới hành chính mà còn bảo đảm sự hòa hợp về văn hóa, đồng thời mở ra không gian phát triển mới cho mỗi địa phương. Quy trình chỉ đạo, điều hành được rút gọn, thông suốt hơn; tăng cường phân cấp, ủy quyền gắn với cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số; hiệu quả phối hợp giữa các ngành, các cấp được cải thiện. Dư địa phát triển của Thủ đô được mở rộng, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế-xã hội.

5. Thu ngân sách lần đầu vượt mốc trên 600 ngàn tỉ đồng

Kinh tế-xã hội của Thủ đô năm 2025 đạt kết quả tích cực trên nhiều ngành, lĩnh vực: Hoàn thành và vượt mức 24/24 chỉ tiêu kinh tế-xã hội. GRDP tăng trưởng khoảng 8,2%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố đến hết 25-12-2025 là 668.520 tỉ đồng, đạt 130,1% dự toán, tăng 37,8% so với cùng kỳ năm 2024. Những kết quả về kinh tế-xã hội đạt được trong năm 2025 là tiền đề quan trọng để Hà Nội hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo.

6. Tiên phong trong chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Hà Nội khẳng định vai trò là địa phương tiên phong trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Chỉ số chuyển đổi số (DTI) xếp thứ nhất toàn quốc, dẫn đầu ở cả 4 chỉ số chính; Chỉ số Đổi mới sáng tạo (PII) năm 2025 giữ vị trí số 1 năm thứ ba liên tiếp. Hình thành hơn 5.000 Tổ công nghệ số cộng đồng, đưa chuyển đổi số đến sát đời sống người dân. Tiên phong đưa 4 thủ tục hành chính trong Đảng lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Ứng dụng "Công dân Thủ đô số - iHaNoi" (với 9 tính năng mới ra mắt ngày 10-10-2025) - được đánh giá là nền tảng công dân số thành công nhất cả nước.

7. Khởi công nhiều công trình hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển mới của Thủ đô, gắn với hoàn thiện thể chế và lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm

Ngay sau khi Quốc hội thông qua Nghị quyết 258/2025/QH15 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, thành phố đã khẩn trương đưa nghị quyết vào cuộc sống với việc khởi công và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiều công trình, dự án: Khởi công cầu Tứ Liên, hoàn thành Giải phóng mặt bằng Vành đai 1; Dự án Trung tâm hội chợ triển lãm quốc gia; Dự án đầu tư xây dựng Nhà hát Opera Hà Nội và Công viên văn hóa nghệ thuật chuyên đề; Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; khởi công xây dựng tuyến đường sắt số 5 Văn Cao-Hòa Lạc, Khu đô thị thể thao Olympic và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, Dự án cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến 2 bên sông Tô Lịch, tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) với Hà Nội…

Phối cảnh trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

8. Khẳng định vị thế dẫn đầu trong giáo dục-đào tạo, thể dục thể thao; không ngừng nâng cao an sinh và phúc lợi xã hội

Giáo dục Thủ đô vươn lên mạnh mẽ, dẫn đầu về chất lượng giáo dục toàn diện và mũi nhọn. Tỉ lệ tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 đạt 99,91% (xếp thứ 2 cả nước). Đặc biệt, đầu tháng 12, Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu. Thành phố tiếp tục tiên phong đi đầu trong một số hoạt động chăm lo an sinh và phúc lợi xã hội. Chỉ số phát triển con người (HDI) của Hà Nội đạt mức cao nhất cả nước.

Thành phố hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát và duy trì không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều. Hà Nội đã chủ động, kịp thời hỗ trợ nhiều địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hà Nội ghi dấu ấn tiên phong, xuất sắc trong các hoạt động thể thao. Tại các giải vô địch châu Á đạt 62 Huy chương Vàng, 38 Huy chương Bạc và 41 Huy chương Đồng. Đại hội Thể thao Đông Nam Á - SEA Games 33, thể thao Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu khi đóng góp 29/87 Huy chương Vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam (chiếm hơn 33%).

9. Bứt phá phát triển du lịch, phát huy vai trò thành phố sáng tạo và Trung tâm công nghiệp văn hóa

Năm 2025, du lịch Hà Nội bứt phá toàn diện, điểm nhấn là Bộ 80 sản phẩm du lịch tiêu biểu; Lập kỷ lục 33,7 triệu lượt khách trong năm 2025, trong đó khách quốc tế ước đạt 7,82 triệu lượt khách, tăng 22,76% và trên 25,88 triệu lượt khách nội địa, tăng 20,32%.

Đặc biệt, công nghiệp văn hoá Thủ đô tiếp tục trở thành điểm sáng với chuỗi sự kiện có quy mô và tầm ảnh hưởng lớn nhất trong nhiều năm qua. Hà Nội và các đơn vị trung ương đã tổ chức hàng loạt sự kiện: Hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9; Concert quốc gia "Tổ quốc trong tim", "Hà Nội - sáng mãi khát vọng Việt Nam", "Vang mãi khúc khải hoàn", "Tự hào là người Việt Nam", Festival Thăng Long-Hà Nội… Những thành công nổi bật này khẳng định Hà Nội không chỉ là trung tâm chính trị, hành chính của cả nước mà còn là trung tâm sự kiện, trung tâm sáng tạo và động lực phát triển công nghiệp văn hoá quốc gia.

10. Bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh; mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế của Hà Nội

Hà Nội bảo đảm an toàn tuyệt đối cho gần 3.000 sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò là trung tâm đối ngoại của đất nước. Ghi dấu ấn sâu đậm về công tác bảo đảm an ninh, an toàn sự kiện hơn 100 quốc gia trên thế giới tới Hà Nội tham dự Lễ mở ký "Công ước Hà Nội" - biểu tượng của hòa bình trong kỷ nguyên số. Sự thành công của Lễ mở ký "Công ước Hà Nội" là lời khẳng định vị thế của Hà Nội - thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm của hòa bình, hữu nghị và hợp tác quốc tế.