Đầu bếp Yan (can cook) chia sẻ bí quyết sống khỏe

Đầu bếp Martin Yan "khoe" chiếc mề đay giải "Thành tựu trọn đời"

. Phóng viên: Đầu bếp Yan có thể chia sẻ về chuyến đi lần này của mình?



- Đầu bếp Martin Yan: Tôi có một tuần tại Việt Nam để đồng hành cùng dự án Chef Yan với nhiều hoạt động. Theo đó, ngày 29-2 tôi sẽ đến thăm Hội Bảo trợ Người khuyết tật và trẻ em mồ côi TP HCM để thăm hỏi giao lưu.

Từ ngày 1 đến ngày 3-3, tôi có vài chương trình biểu diễn nghệ thuật ẩm thực với mục đích quyên góp từ thiện, hỗ trợ cho việc tu sửa chùa và phòng khám cho người nghèo tại Tân Phú.

Đặc biệt, trong chương trình biểu diễn vào ngày 5-3 với sự tham gia của nhiều người nổi tiếng, tôi cũng sẽ giới thiệu những món ăn mới của mình và cùng với người nổi tiếng quyên góp cho hoạt động thiện nguyện. Một chuyến đi ý nghĩa.

. Ở tuổi này, U80, ông còn có thể nấu ăn không?

- Tôi không chỉ nấu ăn mà còn làm nhiều việc khác. Nấu ăn là đam mê và sở thích của tôi từ trước đến nay mà nên tôi không nghĩ đến lúc nào đó, mình sẽ dừng lại việc nấu ăn. Tôi là đầu bếp châu Á đầu tiên nhận giải thưởng "Thành tựu trọn đời" của Quỹ James Beard (một tổ chức phi lợi nhuận trao giải thưởng "Đầu bếp xuất sắc", "Đầu bếp giỏi nhất" và "Nhà hàng mới tốt nhất" cho hơn 20.000 nhà hàng và đầu bếp trên khắp nước Mỹ mỗi năm, để hỗ trợ và tìm kiếm những ví dụ điển hình cho sự phát triển của văn hóa ẩm thực Mỹ).

Tôi cũng vừa hoàn thành cuốn sách thứ 65 của mình viết về ẩm thực và một số dụng cụ nhà bếp. Lịch làm việc của tôi hiện đã kín đến tháng 11-2024. Vào đầu tháng 6 tôi sẽ lại đến Việt Nam nhân dịp quốc tế thiếu nhi.

U80, ông Martin Yan rất khỏe mạnh

Có một điều khiến tôi luôn khiến bản thân bận rộn chính là tôi chưa bao giờ ngừng học tập cả. Tôi sẽ đi đến khắp nơi, học hỏi từ những đầu bếp khắp nơi trên thế giới về văn hóa, ẩm thực của họ. Đó chính là cách để tôi làm giàu tri thức của mình.

Bên cạnh đó, điều tôi nhận ra bản thân mình là một người may mắn và tôi có nghĩa vụ, trách nhiệm chia sẻ điều may mắn của mình với những người kém may mắn hơn. Trong nhà hàng của mình, có thể tôi không nấu ăn cho khách nhưng tôi sẽ đứng nấu hàng ngàn phần ăn cho người vô gia cư. Điều đó khiến cuộc sống của tôi thêm trải nghiệm.

. Ông có thích món ăn nào của Việt Nam không?

- Không phải thích món ăn nào mà là thích ẩm thực Việt. Nhìn người Việt, tôi có thể khẳng định ẩm thực của các bạn là ẩm thực lành mạnh. Nguyên liệu phong phú, gia vị thú vị cũng nhiều phương thức nấu ăn tuyệt vời. Phở, bánh mì, chả giò… đã quá nổi tiếng trên thế giới nhưng bản thân tôi luôn muốn nấu những món ăn Việt mới cho các bạn. Đó là thành tựu mà tôi học hỏi được từ các bạn.

. Bí quyết để giữ một thần sắc trẻ trung cùng cơ thể cường tráng của ông là gì?



- Chúng ta thường ăn quá nhiều nên tôi thường dành 1 ngày trong tuần chỉ ăn các loại rau củ. Hiện nay, nhiều người chọn phương pháp ăn chay để giữ sức khỏe, giảm cân. Nhưng điều tôi muốn nói với các bạn là phải ăn chay thông minh. Bởi lẽ, vẫn còn nhiều những tranh cãi về phương pháp ăn chay chưa đúng cách. Phải nhớ rằng, cơ thể chúng ta cần rất nhiều chất, vitamin và chúng ta phải bổ sung tất cả những thứ cơ thể cần để được khỏe mạnh.

Nhiều người cũng chọn cách nhịn ăn để giảm cân. Không có hiệu quả được. Cơ thể cần đủ chất và muốn thon gọn thì phải tập luyện thể thao.

Ông chia sẻ bí quyết giữ gìn sức khỏe bản thân

. Làm thế nào để không bị nhàm chán trước một công việc cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày trong suốt vài thập niên?

- Với bất cứ công việc nào, nếu bạn làm chúng bằng trái tim mình, bạn sẽ chẳng bao giờ thấy nhàm chán cả. Tôi yêu công việc của mình nên tôi luôn hoàn thành chúng trong niềm vui thú.