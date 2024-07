Đau bụng, người phụ nữ 55 tuổi không ngờ bị hoại tử buồng trứng

Ngày 10-7, Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết vừa phẫu thuật thành công bóc tách khối u buồng trứng kích thước 10x15 cm cho nữ bệnh nhân 55 tuổi.

Cách nhập viện khoảng 10 ngày, người bệnh T.T.D (55 tuổi; ngụ huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) cảm thấy đau bụng nhiều ở vùng bụng dưới nên đến khám tại cơ sở y tế địa phương và được chẩn đoán u buồng trứng to, có chỉ định hẹn thời gian để mổ.

Nữ bệnh nhân đã bình phục sau ca mổ

Do tình trạng cơ sở y tế địa phương đông bệnh nhân nên người nhà lo lắng và xin chuyển người bệnh đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long điều trị. Người bệnh có tiền sử cao huyết áp, chưa từng khám kiểm tra phụ khoa lần nào.

Tại Khoa Cấp Cứu, qua thăm khám và thực hiện cận lâm sàng cần thiết, người bệnh được chẩn đoán: U buồng trứng to nghi xoắn, tử cung có vài nhân xơ kích thước 3 cm và kèm bệnh lý hẹp hở van tim, tăng huyết áp. Người bệnh được các bác sĩ sản phụ khoa, tim mạch, gây mê hội chẩn và chỉ định phẫu thuật.

Do u buồng trứng to, có đa u xơ tử cung, việc phẫu thuật u buồng trứng cho người bệnh kèm theo nhiều bệnh lý nền như tăng huyết áp, hở van tim… thì nguy cơ tai biến do gây mê luôn tiềm ẩn.

Ê-kip bác sĩ đã hội chẩn các chuyên khoa để ca mổ đã thành công. Ca mổ kéo dài khoảng 60 phút. Trong lúc mổ, ê-kíp quan sát nhận thấy buồng trứng của người bệnh xoắn, hoại tử, có nhiều mạc nối đến bao dính xung quanh.

Sau hậu phẫu ngày 2, người bệnh hồi phục sức khỏe tốt, vết mổ còn đau nhẹ, ăn uống được, đi lại vận động nhẹ nhàng, vấn đề tim mạch cũng ổn định kiểm soát huyết áp tốt.

Người bệnh được xuất viện sau 5 ngày điều trị với các chỉ số sinh hiệu bình thường, tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ.