Đấu giá 14 hubway ven biển Sầm Sơn do FLC trả lại cho Thanh Hóa

UBND phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định phê duyệt phương án quản lý và khai thác tài sản công đối với không gian ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, là hệ thống hubway (chuỗi các quầy dịch vụ, giải khát và tiện ích) của Tập đoàn FLC xây dựng theo hình thức BOT từ năm 2015-2016.

Hệ thống hubway được Tập đoàn FLC xây dựng dọc đường Hồ Xuân Hương (Sầm Sơn), sau đó đã trả lại cho tỉnh Thanh Hóa năm 2022

Về phương án đấu giá, theo quyết định, giá khởi điểm cho 14 hubway là 51,2 tỉ đồng, với thời hạn 5 năm.

Theo UBND phường Sầm Sơn, việc đấu giá không chỉ giúp khắc phục tình trạng nhếch nhác hiện tại mà còn tạo động lực mạnh mẽ để nâng tầm không gian ven biển. Các hubway sau khi được nhà đầu tư mới tiếp quản sẽ được sửa chữa, cải tạo hiện đại hơn, kết hợp dịch vụ ăn uống, giải trí chất lượng cao, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách.

Nếu đấu giá thành công, các công trình có thể nhanh chóng vận hành trước mùa hè, mang lại hình ảnh sạch đẹp, văn minh cho bãi biển Sầm Sơn. Trường hợp chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp, phường sẽ sử dụng nguồn vốn đầu tư công để nâng cấp kịp thời.

Một khu tắm tráng dọc bờ biển Sầm Sơn xuống cấp nghiêm trọng do ảnh hưởng của thiên tai

Theo phương án được phê duyệt, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn được giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá công khai quyền khai thác tài sản, ký hợp đồng với đơn vị trúng đấu giá và bàn giao hiện trạng để đưa vào vận hành.

Đơn vị này đồng thời có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát định kỳ hoặc đột xuất hoạt động khai thác; phối hợp với các cơ quan chức năng đảm bảo trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an ninh và các quy định pháp luật liên quan.

Dự án không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương là dự án BOT (xây dựng, vận hành, chuyển giao) được Tập đoàn FLC bỏ tiền đầu tư, vận hành nhằm chỉnh trang không gian ven biển, bộ mặt TP Sầm Sơn, có tổng mức đầu tư khoảng 200 tỉ đồng.

Một hubway dọc đường Hồ Xuân Hương hư hỏng, nhếch nhác trước mùa du lịch 2026

Tuy nhiên, dự án chỉ mới đầu tư được khoảng 100 tỉ đồng thì dừng lại, khi mới hoàn thành 14/14 hubway, 14/17 công trình tắm tráng trong nhà và 12/18 công trình tắm tráng ngoài trời và một khu vui chơi giải trí.

Đến tháng 7-2022, Tập đoàn FLC đã tự nguyện bàn giao lại toàn bộ hạng mục đã đầu tư cho chính quyền địa phương. Sau khi tiếp nhận, việc giao cho các tổ chức quản lý tạm thời chưa đạt hiệu quả, nhiều công trình xuống cấp nghiêm trọng, nhiều hạng mục hoen gỉ, gãy đổ... gây mất mỹ quan.