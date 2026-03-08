Sắp vào hè, bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa vẫn ngổn ngang

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh trước đó, do ảnh hưởng của các cơn bão Kajiki (số 5), Ragasa (số 9), Bualoi (số 10) trong năm 2025, nhiều km bờ kè, đường giao thông dọc bãi biển Hải Tiến - điểm du lịch nổi tiếng ở Thanh Hóa (thuộc 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh) bị sóng biển đánh hư hỏng, sạt lở khắp nơi.

Kè biển Hải Tiến - bãi biển nổi tiếng ở Thanh Hóa vẫn ngổn ngang suốt nhiều tháng qua, nguy cơ lỡ hẹn với mùa du lịch 2026

Ngay sau bão, chính quyền địa phương, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã đi thị sát, ghi nhận tình hình thiệt hại để tìm phương án khắc phục. Tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban bố tình huống khẩn cấp đối với các vị trí sạt lở.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế những ngày đầu tháng 3-2026, dọc bờ biển Hải Tiến từ khu nghỉ dưỡng Flamingo (xã Hoằng Tiến) đến khu bến thuyền (xã Hoằng Thanh) hệ thống đê kè, đường giao thông bị sóng biển, gió bão đánh tơi tả vẫn còn hiện hữu, trong khi mùa du lịch hè 2026 sắp sửa đến.

Đường giao thông bên trong bờ kè bị sóng biển đánh tụt sâu cả mét

Được biết, giữa tháng 2-2026, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có buổi khảo sát, chỉ đạo giải quyết các khó khăn; giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với xã Hoằng Tiến và xã Hoằng Thanh cùng các đơn vị liên quan, nghiên cứu, đánh giá hồ sơ, đề xuất xử lý sạt lở công trình kè bờ biển Hải Tiến.

Cây cối gãy đổ ngổn ngang, chết khô dọc bờ biển

Ông Cao Văn Cường yêu cầu các đơn vị cần đánh giá về phương án, giải pháp kỹ thuật, dự kiến quy mô, tổng mức đầu tư và các nội dung liên quan, đồng thời hướng dẫn 2 xã hoàn chỉnh hồ sơ, đề xuất, đảm bảo quy định của pháp luật; báo cáo Chủ tịch tỉnh trước ngày 3-3.

Theo lãnh đạo 2 địa phương trên, họ đã có đề xuất, báo cáo về mức kinh phí để sửa chữa, khắc phục tuyến kè. Hiện, chỉ chờ tỉnh phê duyệt sẽ cho thi công khắc phục. Tuy nhiên, đến thời điểm này các địa phương lo ngại việc sửa chữa, khắc phục chưa được tiến hành nên nguy cơ "lỡ hẹn" với mùa du lịch biển đang hiện hữu.

Cảnh hư hỏng nặng ở bãi biển Hải Tiến sau nhiều tháng hứng chịu các cơn bão trong năm 2025

Một khách sạn cạnh bờ biển bị sóng xô sát vào tường rào, nguy cơ bị ảnh hưởng rất lớn nếu con đường chạy trước mặt không được đầu tư sửa chữa sớm

Sóng biển xâm thực xuyên qua bờ kè sau những cơn bão khiến bãi biển Hải Tiến trở nên xác xơ

Mặc dù tỉnh Thanh Hóa đã ban bố tình huống khẩn cấp để xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở, hư hỏng. Tuy nhiên, đến nay kinh phí và các phương án xử lý vẫn chưa được triển khai

Nhiều cửa hàng ăn uống cũng trong tình trạng tan hoang, đất đá ngổn ngang

Đường giao thông bị sóng biển đánh tụt sâu, từng mảng nhựa đường bong tróc khắp nơi

Không chỉ bờ kè, đường giao thông bị đánh tơi tả, dọc bờ biển nhiều nơi rác thải, cây cối do sóng biển cuốn vào cũng chưa được dọn dẹp