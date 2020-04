Theo đó, UBND tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng xem xét cho phép Công ty TNHH phát triển Nhà xe lửa Dĩ An tiếp tục triển khai thực hiện dự án khu nhà ở thương mại đường sắt với diện tích 64.050,14 m2. Đồng thời, tạm dừng thực hiện dự án khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng với diện tích 47.882,8 m2. Cả hai dự án này đều nằm tại phường Dĩ An, TP Dĩ An.



Kiến nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương gửi Thủ tướng

Nguyên nhân là do đơn vị này chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính và các thủ tục đất đai nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Để chờ cơ quan chức năng rà soát các nội dung liên quan đến việc đầu tư, tỉnh Bình Dương kiến nghị Thủ tướng cho tạm dừng thực hiện dự án.

Dự án nhà ở thương mại đường sắt

Tỉnh Bình Dương còn kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo Bộ GTVT giải quyết vấn đề liên quan đến việc tháo dỡ 3 bộ ghi và các nhánh đường sắt nội bộ trong khu vực trạm vật tư đường sắt Dĩ An; đề xuất hướng xử lý dự án khu nhà ở thương mại đường sắt mở rộng.

Công ty Cổ phần vật tư Đường sắt Sài Gòn được UBND tỉnh Bình Dương cho thuê đất với tổng diện tích 117.332 m2, thời gian sử dụng là 50 năm kể từ ngày 15-10-1993 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền vào năm 2011. Khu đất nhà ở thương mại đường sắt do Công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư với tổng diện tích 111.932,94 m2 thuộc một phần khu đất nêu trên và chia làm hai dự án, gồm: Khu nhà ở thương mại đường sắt diện tích 64.050,14 m2 và khu đất thực hiện dự án khu nhà ở thương mại đường sắt diện tích 63.080 m2.

Ngày 6-2-2013, Bộ GTVT thống nhất với ý kiến của Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về phương án quy hoạch cơ cấu sử dụng đất Trạm vật tư đường sắt Dĩ An của Công ty Cổ phần Vật tư đường sắt Sài Gòn. Trên cơ sở kiến nghị của Bộ GTVT, UBND tỉnh Bình Dương đã chấp thuận cho Công ty TNHH Phát triển Nhà xe lửa Dĩ An làm chủ đầu tư dự án trên.

Dự án khu nhà ở thương mại đường sắt đang bị tạm ngưng.

Hiện đất thuộc các dự án nêu trên được quy hoạch là đất khu dân cư.