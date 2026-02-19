HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Đầu năm Ngọ, thăm nơi huấn luyện ngựa đua lớn nhất Việt Nam

Trường Nguyên

(NLĐO) - Dự án Trường đua ngựa, đua chó Thiên Mã Madagui - Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn là nơi huấn luyện đua ngựa và cá cược đầu tiên ở Việt Nam.

Đầu năm Ngọ khám phá Trường đua ngựa Thiên Mã Madagui tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Dự án Trường đua ngựa Thiên Mã – Madagui, Câu lạc bộ Polo và ngựa biểu diễn tại xã Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng do Công ty TNHH Hồng Lam – Madagui và Công ty CP Đua ngựa Thiên Mã – Madagui làm chủ đầu tư. Dự án được định hướng phát triển thành tổ hợp trang trại chăn nuôi ngựa đua, kết hợp thể thao – giải trí và dịch vụ du lịch sinh thái theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đầu năm Ngọ khám phá Trường đua ngựa Thiên Mã Madagui tại Lâm Đồng - Ảnh 2.

Trong đó, Trường đua ngựa Thiên Mã được xây dựng trên diện tích gần 70ha. Trường đua này đang sở hữu hơn 30 tuấn mã, mỗi con đều được đặt tên riêng và huấn luyện theo lộ trình chuyên biệt.

Đầu năm Ngọ khám phá Trường đua ngựa Thiên Mã Madagui tại Lâm Đồng - Ảnh 3.

Theo ông Nguyễn Ngọc Mỹ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đua ngựa Thiên Mã – Madagui, hiện cả nước có gần 30 câu lạc bộ ngựa thể thao hoạt động. Tuy nhiên, đến nay Việt Nam vẫn chưa có Liên đoàn Ngựa thể thao để quản lý và phát triển bộ môn này một cách bài bản.

Đầu năm Ngọ khám phá Trường đua ngựa Thiên Mã Madagui tại Lâm Đồng - Ảnh 4.

Mặc dù cưỡi ngựa thể thao đã được đưa vào thi đấu tại SEA Games, Việt Nam vẫn chưa có đội tuyển chính thức tham gia nội dung này, cũng như các giải đua ngựa quốc tế.

Đầu năm Ngọ khám phá Trường đua ngựa Thiên Mã Madagui tại Lâm Đồng - Ảnh 5.

Tại Madagui, chủ đầu tư đã xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng, gồm: khu đường đua vượt địa hình (cross-country) rộng hơn 158.000 m²; chuồng ngựa polo hơn 23.000 m²; sân polo 76.000 m²; khu ngựa biểu diễn trong nhà hơn 5.000 m²; sân nhảy ngựa ngoài trời 6.000 m² và sân tập ngựa gần 68.000 m².

Đầu năm Ngọ khám phá Trường đua ngựa Thiên Mã Madagui tại Lâm Đồng - Ảnh 6.

Ngựa tại đây được chăm sóc theo chế độ đặc biệt, phù hợp với tập tính từng cá thể, có huấn luyện viên và người chăm sóc riêng.

Đầu năm Ngọ khám phá Trường đua ngựa Thiên Mã Madagui tại Lâm Đồng - Ảnh 7.

Cưỡi ngựa thể thao là môn thể thao đặc thù, đòi hỏi tính kỷ luật cao, sự kiên nhẫn và tinh thần chinh phục, bởi mỗi chú ngựa đều có cá tính và phản xạ khác nhau.

Đầu năm Ngọ khám phá Trường đua ngựa Thiên Mã Madagui tại Lâm Đồng - Ảnh 8.

Tháng 12-2025, chú ngựa Thiên Mã của Công ty Thiên Mã Madagui đã giành ngôi quán quân tại cuộc đua thứ 9 tổ chức ở Perak Turf Club (Trường đua Ipoh, Malaysia). Thành tích này được xem là dấu mốc quan trọng, mở ra cơ hội cho đua ngựa thể thao Việt Nam vươn ra đấu trường quốc tế.

Đầu năm Ngọ khám phá Trường đua ngựa Thiên Mã Madagui tại Lâm Đồng - Ảnh 9.

Mỗi chú ngựa đều có chế độ tập luyện và dinh dưỡng riêng.

Đầu năm Ngọ khám phá Trường đua ngựa Thiên Mã Madagui tại Lâm Đồng - Ảnh 10.

Ngoài mục tiêu phát triển trường đua ngựa – đua chó có cá cược đầu tiên tại Việt Nam, chủ đầu tư còn kỳ vọng xây dựng nơi đây thành tổ hợp du lịch thể thao – giải trí đẳng cấp, không chỉ của Lâm Đồng mà còn trên phạm vi cả nước.

Đầu năm Ngọ khám phá Trường đua ngựa Thiên Mã Madagui tại Lâm Đồng - Ảnh 11.

Cũng trong năm 2025, Trường đua Thiên Mã Madagui đã tổ chức giải cưỡi ngựa phong trào vượt địa hình không chuyên lần đầu tiên tại Lâm Đồng, với tổng giải thưởng lên tới 1,5 tỉ đồng, thu hút 20 tuấn mã đến từ 9 câu lạc bộ cưỡi ngựa.

Đầu năm Ngọ khám phá Trường đua ngựa Thiên Mã Madagui tại Lâm Đồng - Ảnh 12.

Sau mỗi buổi tập luyện, các chú ngựa đều được đưa về tắm rửa, chăm sóc và hồi phục theo quy trình chuyên nghiệp.

Tin liên quan

Lâm Đồng: Ba người trong gia đình tử vong sau vụ tai nạn

Lâm Đồng: Ba người trong gia đình tử vong sau vụ tai nạn

(NLĐO) - Trên đường đi xe máy chúc Tết qua xã Bảo Lâm 5 (tỉnh Lâm Đồng), hai vợ chồng và 1 con nhỏ đi trên xe máy bị tai nạn với ô tô và tử vong thương tâm.

Lâm Đồng: Nhiều xe tông liên hoàn làm 3 người thương vong

NLĐO) - Xe đầu kéo tông xe tải khiến phương tiện này tông 2 xe máy khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng

Chi tiết 19 điểm bắn pháo hoa đêm Giao thừa Tết Nguyên đán ở Lâm Đồng

(NLĐO) - 18 xã, phường của tỉnh Lâm Đồng sẽ bắn pháo hoa vào Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong đó phường Xuân Hương – Đà Lạt có 2 điểm bắn.

Lâm Đồng tỉnh Lâm Đồng Tết nguyên đán Câu lạc bộ đua ngựa trường đua ngựa xã Đạ Huoai
