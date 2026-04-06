Thể thao

"Đấu súng" nghẹt thở, Leeds United vào bán kết FA Cup chờ chiến Chelsea

Đông Linh (theo FA, leedsfc)

(NLĐO) - Chiến thắng kịch tính trước West Ham trên chấm luân lưu đưa Leeds United trở lại bán kết FA Cup sau 39 năm, sẵn sàng đối đầu cùng "đại gia" Chelsea.

Trong bối cảnh cả West Ham lẫn đội khách Leeds United đều đang chật vật tại Ngoại hạng Anh, cuộc đối đầu trên sân London Stadium ở tứ kết FA Cup thực sự là màn trình diễn đầy cảm xúc, cơ hội để cả hai thỏa sức thi thố mà không phải toan tính.

Trận đấu cân sức cân tài tại London Stadium

Nhịp độ trận đấu được đẩy lên rất cao ngay từ những phút đầu. Noah Okafor thử tài thủ môn Alphonse Areola phía chủ nhà bằng cú dứt điểm nguy hiểm, trước khi West Ham đáp trả hết sức mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong một ngày thi đấu xuất sắc, thủ thành Lucas Perri liên tục cứu thua cho Leeds United, từ cú sút của Valentín Castellanos đến pha ra chân đầy uy lực của Jarrod Bowen.

Thủ thành Lucas Perri là lá chắn vững vàng trong khung thành Leeds United

Sự chắc chắn nơi hàng thủ trở thành bệ phóng để Leeds United tạo khác biệt. Phút 26, đội khách triển khai pha phối hợp mạch lạc trước khi Ao Tanaka tung cú sút đưa bóng dội xà ngang, chạm chân trung vệ Axel Disasi đổi hướng rồi bay vào lưới, mở tỉ số trận đấu.

Ao Tanaka đưa Leeds Unioted vượt lên từ phút 26

Sang hiệp 2, bước ngoặt tiếp tục đến với West Ham. Trung vệ Max Kilman phạm lỗi trong vòng cấm với Brenden Aaronson, tạo điều kiện để Dominic Calvert-Lewin nhân đôi cách biệt từ chấm 11 m ở phút 75.

Dominic Calvert-Lewin nhân đôi cách biệt cho đội khách

Bị dồn vào thế chân tường, đội bóng của HLV Nuno Espírito Santo vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối. Matheus Fernandes rút ngắn tỉ số phút 90+3 trước khi kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút bù giờ thứ 6. 

Từ đường treo bóng của Adama Traoré, Axel Disasi tung cú dứt điểm ở tầm cao, gỡ hòa 2-2 sau khi VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ.

Mateus Fernandes ghi bàn

Hiệp phụ tiếp tục là màn rượt đuổi căng thẳng. Valentín Castellanos và Pablo Fornals lần lượt đưa bóng vào lưới Leeds nhưng đều không được công nhận vì lỗi việt vị. Trong khi đó, Leeds cũng bỏ lỡ cơ hội kết liễu trận đấu.

Axel Disasi chuộc lỗi với bàn gỡ hòa 2-2 phút 90+6

Biến cố xảy ra khi thủ môn Alphonse Areola chấn thương, buộc West Ham phải tung tân binh Finley Herrick vào sân ngay trước loạt luân lưu. Dù Herrick cản phá được một cú sút, nhưng hai pha đá hỏng của Jarrod Bowen và Pablo Fornals khiến đội chủ nhà trả giá. Trung vệ Pascal Struijk là người thực hiện thành công cú đá quyết định, ấn định chiến thắng 4-2 cho Leeds.

Thủ thành Lucas Perri đưa Leeds United vào bán kết sau 3 năm

Vượt qua loạt "đấu súng" cân não, Leeds United chính thức giành vé vào bán kết FA Cup sau 39 năm chờ đợi. Phía trước thầy trò Daniel Farke là thử thách mang tên Chelsea tại Wembley – nơi họ kỳ vọng viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình ở mùa giải năm nay.

Leeds United đối đầu Chelsea, Man City chạm trán Southampton ở bán kết

Leeds United vui mừng vào bán kết

Thua thảm Southampton, Arsenal trắng tay FA Cup

(NLĐO) – Đội bóng Hạng nhất Southampton quật ngã đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh Arsenal tại tứ kết FA Cup, phá hỏng giấc mơ thành công của "Pháo thủ" mùa này.

Haaland bùng nổ hat-trick, Man City vùi dập Liverpool ở tứ kết FA Cup

(NLĐO) – Một Liverpool thiếu ý tưởng chiến đấu và khát vọng chiến thắng đã để thua rất đậm với tỉ số 0-4 trước đại kình địch Man City tại tứ kết FA Cup.

Soi tỉ số trận Chelsea - Port Vale: Thế trận một chiều

(NLĐO) - Chelsea tiếp đón đội bóng hạng dưới Port Vale trong trận tứ kết FA Cup được ví là David đối đầu Goliath.

West Ham Leeds United tứ kết FA CUp West Ham 2-2 (2-4, pen) Leeds United
