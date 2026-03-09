HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Leeds United vào tứ kết FA Cup sau 23 năm

Đông Linh (theo DM, The Sun)

(NLĐO) - Leeds United giành chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Norwich City trên sân Elland Road, qua đó lần đầu góp mặt ở tứ kết FA Cup kể từ năm 2003.

Tiếp đón đối thủ đang thi đấu ở giải Hạng Nhất, huấn luyện viên Daniel Farke quyết định xoay tua mạnh mẽ đội hình Leeds United. Chiến lược gia người Đức thực hiện tới chín sự thay đổi so với trận đấu gần nhất nhằm giữ sức cho các trụ cột trong cuộc chiến trụ hạng khốc liệt tại Premier League. Tuy vậy, Leeds United vẫn thể hiện sự vượt trội và kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu trước Norwich, đội bóng cũ của chính HLV Farke.

Leeds United vào tứ kết FA Cup sau 23 năm - Ảnh 1.

Sean Longstaff mở tỉ số cho chủ nhà Leeds United

Đội chủ sân Elland Road sớm tạo ra sức ép và tìm được bàn mở tỉ số ở phút 32. Từ một pha phối hợp trong vòng cấm, Sean Longstaff dứt điểm chính xác đánh bại thủ môn của Norwich, ghi bàn thắng đầu tiên của anh kể từ tháng 9-2025.

Bàn thắng giúp Leeds United thi đấu hưng phấn hơn trong phần còn lại của hiệp một. Chỉ hơn 10 phút sau, đội chủ nhà đã có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 43, hậu vệ cánh Gabriel Gudmundsson băng lên dứt điểm gọn gàng sau một pha tấn công nhanh, đưa Leeds United bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-0.

Leeds United vào tứ kết FA Cup sau 23 năm - Ảnh 2.

Gabriel Gudmundsson nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ

Sang hiệp hai, Norwich buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội khách không mang lại hiệu quả khi hàng phòng ngự Leeds United thi đấu khá chắc chắn, hạn chế tối đa các cơ hội nguy hiểm.

TIN LIÊN QUAN

Trong khi đó, Leeds United tiếp tục duy trì thế trận chủ động và khai thác khoảng trống khi Norwich dâng cao. Phút 85, tiền đạo Joël Piroe tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Leeds United vào tứ kết FA Cup sau 23 năm - Ảnh 3.

Joël Piroe nhấn chìm Norwich City, ấn định chiến thắng 3-0 cho Leeds United

Với kết quả này, Leeds lần đầu tiên sau hơn hai thập niên giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết FA Cup, tiếp tục nuôi hy vọng tiến sâu ở đấu trường lâu đời nhất của bóng đá Anh.

Ở các trận đấu khác của vòng 5, nhiều bất ngờ cũng đã xảy ra khi đội bóng đang chơi ở giải Hạng Nhì (League One) Port Vale gây sốc với chiến thắng 1-0 trước đại diện Ngoại hạng Anh Sunderland, còn đội bóng Hạng Nhất (Championship) Southampton vượt qua Fulham với tỉ số tương tự để giành vé đi tiếp.

Leeds United vào tứ kết FA Cup sau 23 năm - Ảnh 4.

Ross Stewart ghi bàn cho Southampton trước Fulham

Tin liên quan

Marmoush lập cú đúp siêu phẩm, Man City vào tứ kết FA Cup

Marmoush lập cú đúp siêu phẩm, Man City vào tứ kết FA Cup

(NLĐO) - Bị dẫn bàn tại sân St James'Park, Man City vẫn ngược dòng thắng thuyết phục Newcastle 3-1 nhờ công của Omar Marmoush và Savinho, đoạt vé tứ kết FA Cup.

Hạ Mansfield Town, Arsenal nhọc nhằn vào tứ kết FA Cup

(NLĐO) - Bàn thắng của Eberechi Eze trong hiệp hai giúp Arsenal vượt qua chủ nhà Mansfield Town 2-1, chật vật giành quyền vào tứ kết FA Cup.

Đòi nợ thành công Wolverhampton, Liverpool bùng nổ vào tứ kết FA Cup

(NLĐO) – Tự xua tan nỗi ám ảnh thua chính Wolverhampton ba ngày trước ở giải Ngoại hạng, Liverpool đánh bại "Bầy sói" với tỉ số 3-1 ở trận đấu sớm FA Cup.

Leeds United vòng 1/8 FA Cup Leeds United 3-0 Norwich City Port Vale 1-0 Sunderland Southampton 1-0 Fulham
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo