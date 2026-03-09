Leeds United vào tứ kết FA Cup sau 23 năm

Tiếp đón đối thủ đang thi đấu ở giải Hạng Nhất, huấn luyện viên Daniel Farke quyết định xoay tua mạnh mẽ đội hình Leeds United. Chiến lược gia người Đức thực hiện tới chín sự thay đổi so với trận đấu gần nhất nhằm giữ sức cho các trụ cột trong cuộc chiến trụ hạng khốc liệt tại Premier League. Tuy vậy, Leeds United vẫn thể hiện sự vượt trội và kiểm soát phần lớn thời gian trận đấu trước Norwich, đội bóng cũ của chính HLV Farke.



Sean Longstaff mở tỉ số cho chủ nhà Leeds United

Đội chủ sân Elland Road sớm tạo ra sức ép và tìm được bàn mở tỉ số ở phút 32. Từ một pha phối hợp trong vòng cấm, Sean Longstaff dứt điểm chính xác đánh bại thủ môn của Norwich, ghi bàn thắng đầu tiên của anh kể từ tháng 9-2025.

Bàn thắng giúp Leeds United thi đấu hưng phấn hơn trong phần còn lại của hiệp một. Chỉ hơn 10 phút sau, đội chủ nhà đã có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 43, hậu vệ cánh Gabriel Gudmundsson băng lên dứt điểm gọn gàng sau một pha tấn công nhanh, đưa Leeds United bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn trước 2-0.

Gabriel Gudmundsson nhân đôi cách biệt trước giờ nghỉ

Sang hiệp hai, Norwich buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, những nỗ lực của đội khách không mang lại hiệu quả khi hàng phòng ngự Leeds United thi đấu khá chắc chắn, hạn chế tối đa các cơ hội nguy hiểm.

Trong khi đó, Leeds United tiếp tục duy trì thế trận chủ động và khai thác khoảng trống khi Norwich dâng cao. Phút 85, tiền đạo Joël Piroe tận dụng tốt cơ hội trong vòng cấm để ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.

Joël Piroe nhấn chìm Norwich City, ấn định chiến thắng 3-0 cho Leeds United

Với kết quả này, Leeds lần đầu tiên sau hơn hai thập niên giành quyền góp mặt ở vòng tứ kết FA Cup, tiếp tục nuôi hy vọng tiến sâu ở đấu trường lâu đời nhất của bóng đá Anh.