Đấu tranh quyết liệt với tội phạm trên biển

Phóng viên: Thưa ông, những ngày cận Tết Nguyên đán là thời điểm tội phạm trên biển gia tăng. Vùng Cảnh sát biển 3 đã nhận diện những nguy cơ, triển khai công tác nắm tình hình, dự báo ra sao để chủ động đấu tranh từ sớm, từ xa?

- Đại tá LÊ VĂN TÚ: Vùng Cảnh sát biển 3 được giao quản lý vùng biển, đảo thuộc 6 tỉnh, thành phố, trải dài từ Cù lao Xanh (tỉnh Gia Lai) đến bờ Bắc cửa Định An (tỉnh Vĩnh Long), bao gồm quần đảo Trường Sa, hệ thống nhà giàn DK1 và thềm lục địa phía Nam; tiếp giáp vùng biển Indonesia, Philippines, Malaysia. Đây là địa bàn rộng, xa bờ, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, thường xuyên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự.

Đại tá Lê Văn Tú, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3

Trước thềm Tết Nguyên đán, tình hình vi phạm, tội phạm trên biển thường diễn biến phức tạp, tập trung vào các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; vận chuyển trái phép xăng dầu, than, khoáng sản; thuốc lá, rượu bia; khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU); tội phạm ma túy và các hành vi vi phạm an ninh, trật tự trên các tuyến biển, cửa sông, cảng biển trọng điểm.

Trong lĩnh vực xăng dầu, các đối tượng sử dụng tàu cá cải hoán, tàu hậu cần nghề cá mua bán trái phép tại vùng biển giáp ranh, tổ chức giao nhận ban đêm, tắt thiết bị nhận dạng, liên tục thay đổi tuyến hành trình; khi bị truy đuổi sẵn sàng tăng tốc bỏ chạy, thậm chí xả dầu xuống biển để tiêu hủy tang vật.

Đối với hàng tiêu dùng như thuốc lá, rượu ngoại, pháo nổ, thực phẩm đông lạnh..., các đối tượng lợi dụng vận tải biển quốc tế, cất giấu hàng trong container, khoang tàu, tổ chức sang mạn tại cửa biển hoặc lợi dụng sơ hở khi tàu cập cảng để đưa vào nội địa.

Các đối tượng triệt để lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm, điều kiện thời tiết phức tạp, mật độ tàu thuyền lớn để thay đổi phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động và có tổ chức.

Trước tình hình đó, chúng tôi xác định phải nắm chắc tình hình; chủ động dự báo đúng, trúng các tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm, kịp thời xây dựng phương án đấu tranh, không để bị động, bất ngờ, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán.

Trong cao điểm phòng chống tội phạm trước và trong Tết Bính Ngọ 2026, Vùng Cảnh sát biển 3 đã đạt được những kết quả nổi bật nào?

- Đợt cao điểm đấu tranh phòng chống tội phạm; phòng chống ma túy; phòng chống mua bán người; chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026 được Cảnh sát biển Việt Nam triển khai đồng bộ từ tháng 12-2025.

Thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, vùng biển trọng điểm; chủ động nắm chắc tình hình, dự báo sát diễn biến địa bàn và phương thức, thủ đoạn của các đối tượng vi phạm.

Các biên đội tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 thực hiện nhiệm vụ trên biển. Ảnh: ĐỨC ĐỊNH

Trên cơ sở đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tập trung chỉ đạo xác lập, đấu tranh hiệu quả các vụ việc, chuyên án trọng điểm, nhất là các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và khai thác hải sản trái phép. Kết quả, lực lượng chức năng đã kiểm tra 28 phương tiện, xử phạt vi phạm hành chính 28 trường hợp; bàn giao 3 vụ việc liên quan đến 6 phương tiện cho công an các địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát biển trực tiếp phát hiện, bắt giữ 7 vụ việc với 8 phương tiện; đã xử lý dứt điểm 3 vụ, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 282,5 triệu đồng, tịch thu hơn 120.000 lít dầu DO và gần 985 m³ cát nhiễm mặn. Các vụ việc còn lại đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước diễn biến phức tạp của tội phạm trên biển, trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nào?

- Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, dự báo; xác định đúng tuyến, địa bàn, đối tượng trọng điểm; duy trì hiệu quả hoạt động tuần tra, kiểm soát, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và đấu tranh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển được phân công.

Trên cơ sở các quy chế phối hợp đã ký kết, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục tăng cường phối hợp với các lực lượng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quan và chính quyền địa phương ven biển trong việc tổ chức tuần tra, kiểm soát liên hợp trên các tuyến, vùng biển trọng điểm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn tội phạm trên biển; kịp thời phát hiện, ngăn chặn các dấu hiệu vi phạm.

Các đơn vị thuộc Vùng Cảnh sát biển 3 cũng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, nhất là các quy định về chống khai thác IUU; qua đó tạo thế trận liên hoàn, không để hình thành "điểm nóng" trên biển trong cao điểm Tết.

Động viên chiến sĩ làm nhiệm vụ Đại tá Lê Văn Tú cho biết Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã và đang triển khai các hoạt động chăm lo, động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm nhiệm vụ trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn Tết theo quy định, đơn vị còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, quân y, tổ chức bữa ăn ngày Tết chu đáo, an toàn, tạo không khí ấm áp, đoàn kết ngay trên tàu, trên biển.



