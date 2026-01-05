Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến 25-1-2026 tại Hà Nội, là sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc. Đây là dịp toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tổng kết nhiệm kỳ khóa XIII, đánh giá 40 năm đổi mới, đề ra đường lối phát triển nhiệm kỳ 2026 - 2031, hướng tới kỷ nguyên vươn mình hùng cường.

Bác bỏ hoàn toàn luận điệu xuyên tạc

Trong bối cảnh ấy, sức mạnh đoàn kết thống nhất nội bộ Đảng và đại đoàn kết toàn dân tộc là yếu tố quyết định thành công. Tuy nhiên, trước thềm Đại hội XIV, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị lại đẩy mạnh hoạt động chống phá, sử dụng thủ đoạn tinh vi nhằm gây chia rẽ nội bộ, làm lung lay niềm tin của nhân dân vào Đảng.

Tăng cường đấu tranh với các thủ đoạn gây chia rẽ nội bộ, nhất là dịp Đại hội Đảng. Trong ảnh: Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú Mỹ, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: NGỌC GIANG

Các thủ đoạn gây chia rẽ nội bộ tập trung vào công tác nhân sự - khâu then chốt của đại hội. Các thế lực thù địch, phản động thường tung tin sai lệch về kết quả lấy phiếu đề cử, đồng thời ngụy tạo sự mâu thuẫn giữa các cá nhân lãnh đạo, thêu dệt chuyện "phe cánh đấu đá", "triệt hạ lẫn nhau" để tranh quyền đoạt vị. Họ kích động vấn đề vùng miền, thổi phồng chuyện "kỳ thị Bắc - Nam", "ưu tiên miền này, bất lợi miền kia", nhấn mạnh yếu tố địa phương trong phân bổ nhân sự để khơi dậy tư tưởng hẹp hòi, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Những thủ đoạn này không mới nhưng được thực hiện trên không gian mạng với công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh, deepfake, tài khoản ảo, lan truyền nhanh chóng. Với chiêu bài lập lờ "nguồn tin nội bộ", "tin rò rỉ", "nguồn đáng tin cậy"…, họ dựng lên những thông tin, tình huống hư hư thực thực hoặc trông có vẻ thật để thu hút và đánh lừa nhiều người thiếu thông tin, thiếu nhạy cảm chính trị. Có khi, họ lợi dụng tâm lý tò mò để dẫn dụ một số người vào xem rồi lan truyền cho người khác để thông tin sai sự thật rộ lên trong một bộ phận người dân, trong đó có thể có cán bộ, đảng viên.

Không những vậy, họ còn đội lốt "góp ý xây dựng", "phản biện xã hội" hoặc "tin nội bộ" để tung danh sách nhân sự giả, đồn thổi phe phái, nhóm lợi ích. Mục tiêu cuối cùng là gây hoang mang dư luận, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ bên trong, làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh mọi âm mưu chia rẽ đều thất bại trước sức mạnh đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng. Hội nghị Trung ương 15 khóa XIII đã thống nhất cao về nhân sự lãnh đạo chủ chốt trình Đại hội XIV, thể hiện sự đoàn kết, dân chủ, minh bạch, bác bỏ hoàn toàn luận điệu xuyên tạc.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp

Để đấu tranh hiệu quả với những thủ đoạn gây chia rẽ nội bộ, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp.

Thứ nhất, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh cho cán bộ, đảng viên, giúp nhận diện và đấu tranh với thông tin sai trái. Đảng ta luôn nhấn mạnh tự phê bình và phê bình; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực quyết liệt; xử lý nghiêm sai phạm, củng cố niềm tin nhân dân.

Thứ hai, phát huy vai trò của truyền thông chính thống, chủ động cung cấp thông tin chính xác về công tác chuẩn bị Đại hội XIV, đặc biệt là nhân sự; đồng thời thông tin cân bằng giữa các nhóm nội dung của đại hội, không lệch phần nhân sự. Các cơ quan chức năng cần giám sát, xử lý nghiêm hành vi tung tin giả, kích động chia rẽ trên mạng xã hội.

Thứ ba, củng cố đại đoàn kết toàn dân tộc bằng việc giải quyết kịp thời bức xúc xã hội, bảo đảm công bằng vùng miền, chăm lo đời sống nhân dân. Dịp cuối năm thường xuất hiện một số khó khăn trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, cần được xử lý thấu đáo để tránh phát sinh những vấn đề bất ổn về tư tưởng. Mỗi đảng viên phải gương mẫu, gần dân, thực hiện dân chủ cơ sở, bác bỏ luận điệu kích động vùng miền.

Thứ tư, toàn bộ hệ thống chính trị, nhất là các cơ quan thường xuyên giải quyết những vấn đề của người dân, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Việc này vừa thiết thực chào mừng Đại hội XIV của Đảng vừa khẳng định với nhân dân về mục tiêu và trách nhiệm của các cơ quan công quyền, của đội ngũ cán bộ, công chức là gắn liền với những nhu cầu thiết thân của người dân.

Tất cả những điều đó thể hiện rõ tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên và toàn Đảng. Tự bản thân điều đó sẽ bác bỏ những quan điểm sai trái của các thế lực xấu.

Những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị là không mới, mà là chiêu trò quen thuộc, nhằm phá vỡ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ bên trong. Mục tiêu cuối cùng của họ là làm suy yếu sự lãnh đạo của Đảng, tạo khoảng trống chính trị để hướng lái đất nước theo con đường khác. Đấu tranh chống chia rẽ nội bộ là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân. Với truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, chúng ta nhất định bảo vệ nền tảng tư tưởng, vượt qua mọi âm mưu chống phá, đưa Đại hội XIV thành công vang dội, mở ra kỷ nguyên phát triển mới, phồn vinh, hạnh phúc cho dân tộc.



