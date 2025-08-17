HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền

Đầu tư hơn 2 tỉ USD làm siêu tổ hợp dự án casino tại Vân Đồn

Tr.Đức

(NLĐO)- Sun Group được chấp thuận làm nhà đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn có vốn đầu tư hơn 2 tỉ USD với quy mô rộng hơn 244 ha

UBND tỉnh Quảng Ninh ngày 15-8 đã ban hành văn bản số 3226/QĐ-UBND, chấp thuận Công ty cổ phần Mặt trời Vân Đồn - Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư thực hiện dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino tại Khu kinh tế Vân Đồn.

Đầu tư hơn 2 tỉ USD làm siêu tổ hợp dự án casino tại Vân Đồn- Ảnh 1.

Phố cảnh khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino tại Khu kinh tế Vân Đồn

Dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1395/QĐ-TTg ngày 27-6-2025.

Trên phương án được phê duyệt, dự án có tổng diện tích lên đến 244,45 ha, được quy hoạch với mục tiêu xây dựng một siêu tổ hợp du lịch giải trí nghỉ dưỡng có thưởng cao cấp (thí điểm cho người Việt), với các hoạt động chính: kinh doanh casino, du lịch, khách sạn, resort, condotel và nhà phố thương mại, trung tâm thương mại, văn phòng, trung tâm hội nghị, hội thảo, các cơ sở thể dục thể thao, vui chơi giải trí và chăm sóc sức khỏe chất lượng cao…

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của dự án là hoạt động casino cao cấp, cho phép thí điểm cho người Việt Nam tham gia, nhưng phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí nghiêm ngặt theo quy định hiện hành. Bên cạnh đó, các hoạt động du lịch - nghỉ dưỡng - dịch vụ cũng được tích hợp để tạo thành một hệ sinh thái khép kín, hướng tới đối tượng khách quốc tế và tầng lớp trung lưu, thượng lưu trong nước.

Siêu tổ hợp này cũng sẽ là nơi quy tụ các show diễn nghệ thuật quốc tế quy mô lớn, những điểm chơi giải trí sôi động cả ngày lẫn đêm, với kỳ vọng đưa Vân Đồn trở thành điểm đến có sức hút tương tự như Macau (Trung Quốc) hay Las Vegas (Mỹ), một biểu tượng du lịch nghỉ dưỡng - giải trí casino đẳng cấp tại Quảng Ninh, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn cũng như nâng tầm vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch và giải trí quốc tế.

Tổ hợp dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn có vốn đầu tư hơn 2 tỉ USD, gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn vay, vốn huy động. Thời hạn hoạt động của dự án không quá 70 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp quyết định chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành dự kiến là 9 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án.

Đầu tư hơn 2 tỉ USD làm siêu tổ hợp dự án casino tại Vân Đồn- Ảnh 2.

Đầu tư hơn 2 tỉ USD làm siêu tổ hợp dự án casino tại Vân Đồn- Ảnh 3.

Phố cảnh khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino tại Khu kinh tế Vân Đồn

Ông Nguyễn Quang Huy, Chủ tịch Sun Group Vùng miền Bắc, chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi được tin tưởng giao trọng trách thực hiện dự án quan trọng này. Sun Group cam kết tập trung nguồn lực, áp dụng những tiêu chuẩn cao nhất về quy hoạch, thiết kế và vận hành để để kiến tạo nên một quần thể du lịch - giải trí casino xứng tầm với những tiềm năng vốn đã được lịch sử công nhận của đặc khu Vân Đồn cũng như vị thế đặc biệt của vùng di sản Quảng Ninh.

Chúng tôi kỳ vọng dự án sẽ mang lại những trải nghiệm chưa từng có cho du khách và đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế của không chỉ tỉnh Quảng Ninh mà còn trở thành một cú hích để đưa Khu kinh tế Vân Đồn bứt phá, trở thành biểu tượng du lịch - giải trí mới của Việt Nam".

Trước đó, tại Quảng Ninh, tập đoàn Sun Group đã ghi dấu ấn đậm nét khi kiến tạo một hệ sinh thái hạ tầng đồng bộ "không - thủy - bộ", với các công trình đẳng cấp quốc tế như Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn - sân bay quốc tế tư nhân đầu tiên tại Việt Nam; Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long - cảng chuyên biệt đầu tiên dành cho tàu biển quốc tế; cùng các tuyến cao tốc Hạ Long - Vân Đồn, Vân Đồn - Móng Cái. Cùng với đó là các tổ hợp vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng đẳng cấp như Sun World Ha Long, các khách sạn và resort 5 danh tiếng sao như Yoko Onsen Quang Hanh hay Oakwood Halong, góp phần thay đổi diện mạo du lịch Quảng Ninh và khẳng định năng lực của tập đoàn Sun Group trong phát triển các dự án hạ tầng – du lịch quy mô lớn.

Với việc Sun Group trở thành nhà đầu tư chính thức của Tổ hợp dịch vụ du lịch phức hợp casino Vân Đồn, trong tương lai gần, đất Mỏ sẽ sở hữu một điểm đến tầm cỡ khu vực và thế giới, góp phần từng bước hiện thực hóa mục tiêu đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm phát triển năng động, toàn diện, trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước, theo quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021- 2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Những người nào được ra, vào khu Casino?

Những người nào được ra, vào khu Casino?

(NLĐO)- Tại dự thảo Nghị định về kinh doanh casino đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất một số quy định mới về tổ chức hoạt động kinh doanh casino.

Phó Thủ tướng có chỉ đạo về casino tại đặc khu Phú Quốc

(NLĐO)- Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính nghiên cứu, xử lý kiến nghị về cho người Việt Nam vào chơi casino sau thời gian thực hiện thí điểm tại Phú Quốc.

Trình Thủ tướng dự án đầu tư casino Vân Đồn quy mô hơn 2 tỉ USD

(NLĐO)- Dự án quy mô sử dụng đất khoảng 244 ha, thời hạn hoạt động dự án không quá 70 năm kể từ ngày chấp thuận nhà đầu tư.

