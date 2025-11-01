HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Dấu vết vụ thảm sát ở Sudan kinh hoàng đến mức nhìn thấy được từ vũ trụ

Dương Thu Hương

(NLĐO) - Ảnh vệ tinh do Đại học Yale phân tích cho thấy vùng đất đỏ thẫm và thi thể rải rác tại El Fasher, phơi bày thảm sát kinh hoàng ở Sudan.

Tình hình nhân đạo tại Sudan tiếp tục gây rúng động thế giới khi loạt ảnh vệ tinh mới được công bố cho thấy đất nhuốm máu và thi thể nằm rải rác ở TP El Fasher, bang Bắc Darfur. 

Hình ảnh kinh hoàng này là bằng chứng trực quan về một vụ thảm sát quy mô lớn khiến hơn 2.000 dân thường thiệt mạng chỉ trong thời gian ngắn - theo trang news.com.au.

Theo Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Nhân đạo (HRL) thuộc Trường Y tế Công cộng Đại học Yale (Mỹ), các bức ảnh chụp từ không gian cho thấy nhiều cụm vật thể có kích thước tương ứng thi thể người và vệt đất đổi màu đỏ sẫm, dấu hiệu nghi là máu hoặc đất bị xáo trộn sau các vụ bạo lực.

img

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Nhân đạo (ĐH Yale) phát hiện nhiều cụm đổi màu nghi là thi thể người tại Sudan. Ảnh: ABC

img

Ảnh vệ tinh do Airbus DS chụp ngày 28-10-2025 cho thấy các vật thể xuất hiện trên mặt đất tại Bệnh viện Phụ sản Saudi ở El Fasher, Sudan. Ảnh: AP

img

Tổ chức quan sát mô tả tình hình ở El Fasher là "chuỗi vi phạm nhân quyền nghiêm trọng" Ảnh: AP

Những hình ảnh này được ghi lại sau khi El Fasher rơi vào tay lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) vào cuối tuần trước, khép lại 18 tháng vây hãm khốc liệt giữa RSF và quân đội chính phủ Sudan.

Các nhóm dân quân địa phương, những người vốn chiến đấu cùng quân chính phủ, cáo buộc RSF đã thực hiện tội ác tàn bạo nhằm vào dân thường, phần lớn là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.

Báo cáo của HRL mô tả cảnh thi thể vương vãi gần xe cộ và dọc theo các ụ cát do RSF dựng lên quanh thành phố. Một số nhân chứng nói rằng nhiều người dân bị bắn hạ khi tìm cách chạy trốn khỏi khu vực giao tranh.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng El Fasher đang trải qua một chiến dịch thanh trừng sắc tộc có hệ thống, nhắm vào các cộng đồng bản địa không thuộc người Ả Rập, thông qua cưỡng bức di dời và hành quyết hàng loạt.

Tình hình nghiêm trọng đến mức bằng chứng của vụ thảm sát có thể quan sát thấy từ vũ trụ, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và kêu gọi điều tra quốc tế về tội ác chiến tranh tại Sudan.

Cuộc nội chiến tại Sudan đã bước sang năm thứ 3 và Liên hợp quốc gọi đây là "thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất thế giới".

Bạo lực bùng nổ vào tháng 4-2023 giữa nhà lãnh đạo trên thực tế – Tướng Abdel Fattah al-Burhan – và cấp phó của ông là Tướng Mohamed Hamdan Dagalo, còn được biết với tên Hemedti.

Hơn 14 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa và một số ước tính cho rằng số người thiệt mạng đã gần 150.000. Hệ thống y tế sụp đổ, nạn đói đang siết chặt nhiều khu vực và ngay cả những thành phố lớn cũng đổ nát.

