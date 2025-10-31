Phẫn nộ thảm sát kinh hoàng tại Sudan, hàng trăm người "bị giết" trong bệnh viện

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Phẫn nộ thảm sát kinh hoàng tại Sudan, hàng trăm người "bị giết" trong bệnh viện

Hải Hưng

(NLĐO) - Khoảng 1.500 dân thường có thể đã bị lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) sát hại tại TP El Fasher ba ngày qua, giữa cuộc chiến tranh giành quyền lực ở Sudan.

Mạng lưới Bác sĩ Sudan (SDN) ngày 29-10 cho hay các vụ thảm sát kinh hoàng diễn ra sau khi RSF chiếm được El Fasher – thành trì cuối cùng của quân đội Sudan ở vùng Darfur.

"Đây là một cuộc diệt chủng thực sự" – SDN nói với Al Jazeera và nhấn mạnh - "Các vụ thảm sát hôm nay chỉ là phần nối dài của bi kịch hơn một năm trước khi hơn 14.000 thường dân bị giết bởi bom đạn, đói khát và xử tử phi pháp".

SDN mô tả các vụ tấn công mà RSF thực hiện "mang tính hệ thống và có chủ đích".

Phẫn nộ thảm sát kinh hoàng tại Sudan - Ảnh 1.

Sudan đang đối diện với cuộc khủng hoảng nhân đạo khủng khiếp do nội chiến. Ảnh: X

Hình ảnh vệ tinh mới do Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Nhân đạo (HRL) của Đại học Yale (Mỹ) công bố cho thấy nhiều vật thể có kích thước tương đương thi thể người cùng những vùng đất chuyển màu đỏ sẫm xuất hiện chỉ trong 48 giờ ở El Fasher.

Cuộc nội chiến giữa RSF và quân đội Sudan bùng phát từ tháng 4-2023 đã cướp đi sinh mạng hàng chục ngàn người và khiến hơn 12 triệu dân phải rời bỏ nhà cửa.

TP El Fasher thất thủ hôm 27-10 sau 17 tháng bị bao vây, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại nguy cơ Sudan bị chia cắt một lần nữa, hơn 10 năm sau khi Nam Sudan tuyên bố độc lập. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay hơn 460 người đã bị giết tại Bệnh viện Sản Saudi ở El Fasher - cơ sở y tế duy nhất hiện còn hoạt động một phần tại Darfur.

Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus bày tỏ "kinh hoàng và phẫn nộ sâu sắc", đồng thời kêu gọi chấm dứt ngay mọi hành vi tấn công vào cơ sở y tế.

SDN khẳng định các tay súng RSF "lạnh lùng sát hại tất cả những ai có mặt trong bệnh viện kể cả bệnh nhân, người thân, bác sĩ và nhân viên y tế". 

Al Jazeera dẫn các video trên mạng xã hội cho biết lực lượng RSF "nổ súng vào dân thường đang chạy trốn" và "hành quyết bệnh nhân trong bệnh viện". 

Chính phủ Sudan cáo buộc RSF tấn công tình nguyện viên trong nhà thờ Hồi giáo và nhân viên Hội Chữ thập Đỏ Sudan.

"Hơn 2.000 dân thường bị sát hại khi lực lượng RSF tràn vào El Fasher, tấn công cả trong nhà thờ và các cơ sở cứu trợ" – bà Mona Nour Al-Daem thuộc cơ quan cứu trợ nhân đạo của chính phủ Sudan cho biết.

Hàng loạt quốc gia trong khu vực gồm Ả Rập Saudi, Ai Cập, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Jordan đồng loạt lên tiếng.

Ả Rập Saudi bày tỏ "quan ngại sâu sắc", kêu gọi RSF bảo vệ dân thường; Ai Cập yêu cầu ngừng bắn nhân đạo; Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar lên án "những hành vi tàn bạo chống dân thường" và kêu gọi đối thoại vì hòa bình.

Văn phòng Điều phối Nhân đạo Liên hợp quốc (OCHA) nói rằng hơn 28.000 người đã trốn khỏi El Fasher tới thị trấn Tawila cách 60 km, trong khi 260.000 người khác vẫn bị mắc kẹt. Họ đang trong tình trạng thiếu lương thực, nước sạch và dịch vụ y tế.

WHO cho biết thành phố hiện đối mặt dịch tả lan rộng với hơn 270 ca nghi nhiễm và 32 ca tử vong, trong khi 46 nhân viên y tế đã thiệt mạng kể từ đầu năm.

Phẫn nộ thảm sát kinh hoàng tại Sudan - Ảnh 2.

Hình ảnh trẻ em cùng gia đình trú ẩn tại một địa điểm tập trung ở El Fasher, phía Bắc Darfur - Sudan vào tháng 8-2025. Ảnh: UNICEF

Tổ chức UNICEF cảnh báo "không một đứa trẻ nào an toàn" khi khoảng 130.000 trẻ em ở El Fasher đang đối diện nguy cơ bị bắt cóc, giết hại hoặc xâm hại tình dục. Cơ quan này yêu cầu lập tức ngừng bắn, mở hành lang nhân đạo và truy cứu trách nhiệm những kẻ gây ra tội ác.

Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) cũng xác nhận 5 nhân viên của họ bị giết ở bang Bắc Kordofan và kêu gọi bảo vệ nhân đạo cho dân thường.

"Tất cả tội ác phải được điều tra và công lý phải được thực thi" - Bà Denise Brown, người đứng đầu hoạt động nhân đạo của Liên hiệp quốc tại Sudan, kêu gọi.

Tin liên quan

Máy bay dân sự có người Nga bị bắn nhầm ở Sudan

(NLĐO) - Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) ở Sudan có thể đã bắn hạ một máy bay dân sự có hành khách người Nga vì nhầm với máy bay quân sự.

Đặc nhiệm Ukraine đến Sudan “quét” lính đánh thuê Wagner?

(NLĐO) - Tờ Kyiv Post mới đây chia sẻ 2 đoạn video quay cảnh đặc nhiệm Ukraine săn lùng lính đánh thuê của Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner (Nga) ở Sudan.

Ukraine tấn công lực lượng được Wagner hậu thuẫn ở Sudan?

(NLĐO) - Các cơ quan đặc nhiệm của Ukraine có thể đứng sau một loạt cuộc tấn công nhắm vào lực lượng bán quân sự do Wagner hậu thuẫn ở Sudan.

Liên Hiệp Quốc WHO Sudan khủng hoảng nhân đạo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo