Bộ Tài chính đề xuất quy định miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí Công đoàn

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về tài chính Công đoàn, kinh phí Công đoàn, ngân sách nhà nước cấp hỗ trợ và miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí Công đoàn; quy định chi tiết việc quản lý, sử dụng kinh phí Công đoàn của tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp.

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định các trường hợp miễn đóng kinh phí Công đoàn gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Phá sản, Luật Hợp tác xã sau khi phân chia tài sản theo quy định, không còn tài sản để đóng kinh phí Công đoàn thì được xem xét miễn đóng kinh phí sau khi Tổng LĐLĐ Việt Nam có văn bản đồng ý theo đề nghị của các tổ chức này.

Kinh phí Công đoàn là nguồn tài chính quan trọng nhằm chăm lo tốt hơn đời sống người lao động

Với trường hợp giảm mức đóng kinh phí Công đoàn, dự thảo Nghị định quy định các trường hợp được xem xét giảm đóng kinh phí là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gặp khó khăn vì lý do kinh tế hoặc bất khả kháng dẫn đến phải cắt giảm số lao động hiện có từ 30% hoặc từ 30 lao động trở lên đối với đơn vị sử dụng dưới 200 lao động; từ 50 lao động trở lên đối với đơn vị từ 200-1000 lao động; từ 100 lao động trở lên đối với đơn vị có trên 1.000 lao động, không kể lao động giao kết hợp đồng theo mùa vụ hoặc một công việc có thời hạn dưới 1 tháng.

Các trường hợp trên không bao gồm việc tuyển dụng mới 20% so với số lượng lao động bị cắt giảm trong vòng 3 tháng kể từ ngày cắt giảm lao động.

Những trường hợp được coi là bất khả kháng được xem xét giảm mức đóng kinh phí Công đoàn gồm: Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh làm thiệt hại một phần hoặc toàn bộ cơ sở vật chất, thiết bị, máy móc, nhà xưởng có xác nhận của Chủ tịch UBND cấp xã nơi người sử dụng lao động bị thiệt hại.

Thời gian giảm mức đóng kinh phí Công đoàn tính theo tháng và không quá 6 tháng.

Tạm dừng đóng kinh phí Công đoàn tối đa 12 tháng

Dự thảo Nghị định cũng quy định các trường hợp được xem xét tạm dừng đóng kinh phí Công đoàn, gồm: tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Các đơn vị thuộc các trường hợp trên được xem xét tạm dừng đóng kinh phí Công đoàn khi có một trong các điều kiện sau: Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra.

Thời gian tạm dừng đóng kinh phí Công đoàn tính theo tháng và không quá 12 tháng.

Dự thảo cũng quy định trách nhiệm của Tổng LĐLĐ Việt Nam khi miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí Công đoàn: Phải công khai các trường hợp được miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí Công đoàn trên website của Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng thời bảo đảm kinh phí hoạt động Công đoàn và thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được miễn, giảm, tạm dừng đóng kinh phí.