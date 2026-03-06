HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông trọng điểm

V.Duẩn

Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, bổ sung các nút giao, điểm kết nối với những tuyến cao tốc mới được đầu tư (nếu cần) để phát huy tối đa hiệu quả dự án

(Với sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (Ban Chỉ đạo) đã họp phiên thứ 24 vào sáng 5-3, trực tuyến với 24 tỉnh, thành phố.

Tại phiên họp, Thủ tướng cơ bản đồng ý với nội dung báo cáo, đánh giá của Bộ Xây dựng và ý kiến của các bộ, ngành, địa phương liên quan. Thủ tướng nhấn mạnh những yêu cầu chung trong triển khai các dự án, nhất là nguyên tắc phát triển hạ tầng chiến lược trên tinh thần xanh hóa, số hóa, tối ưu hóa nguồn lực và hiệu quả các dự án, hạch toán hiệu quả theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Giao nhiệm vụ cụ thể về các dự án chuẩn bị đầu tư, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Hà Nội và Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường nối với sân bay Gia Bình để sớm triển khai thi công, phấn đấu khởi công trong tháng 3-2026, hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ APEC 2027. TP HCM, Phú Thọ, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tuyến đường Vinh - Thanh Thủy, dự án thành phần 2 Quy Nhơn - Pleiku, đường Vành đai 4 TP HCM, Hòa Lạc - Hòa Bình để khởi công dịp 19-5. TP HCM khẩn trương hoàn thành việc lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 1 TP HCM - Mộc Bài, hoàn thành trong tháng 4-2026…

Thủ tướng yêu cầu các địa phương rà soát, bổ sung các nút giao, điểm kết nối với những tuyến cao tốc mới được đầu tư (nếu cần) để phát huy tối đa hiệu quả dự án. Bộ Xây dựng chỉ đạo các chủ đầu tư và nhà thầu tổ chức thi công "3 ca, 4 kíp" để hoàn thành những hạng mục còn lại (đường gom, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí, hệ thống ITS...) của dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông, hoàn thành trong tháng 3.

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành xây dựng phương án hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư, báo cáo Thủ tướng trước ngày 15-3. Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC) đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Bến Lức - Long Thành, TP HCM - Long Thành, bảo đảm khai thác đồng bộ cùng sân bay Long Thành.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng chỉ đạo ACV và các đơn vị liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm duy trì hoạt động bình thường; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 như yêu cầu của Thường trực Chính phủ...

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành liên quan về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa.

Tin liên quan

Năm nay, TPHCM có ít nhất 25 công trình trọng điểm được khởi công

(NLĐO) - Năm 2026, TPHCM có rất nhiều công trình được khởi công. Do đó, các Ban Quản lý dự án cấp thành phố được đề nghị khẩn trương các đầu việc...

Vingroup đồng loạt khởi động, khai trương 11 công trình trọng điểm trên toàn quốc

Ngày 19-12-2025, Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tập đoàn Vingroup đồng loạt xúc tiến 11 công trình

Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm ở ĐBSCL

(NLĐO) - Cần Thơ, Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp tổ chức khánh thành, khởi công nhiều công trình trọng điểm nhằm tạo động lực phát triển mới.

