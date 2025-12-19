HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm ở ĐBSCL

Tin - ảnh: CA LINH - HẢI ĐƯỜNG - HOA NẮNG - DUY NHÂN

(NLĐO) - Cần Thơ, Tây Ninh, An Giang, Vĩnh Long và Đồng Tháp tổ chức khánh thành, khởi công nhiều công trình trọng điểm nhằm tạo động lực phát triển mới.

Tại Cần Thơ: Sáng 19-12, tại nút giao IC5 (xã Vị Thủy, TP Cần Thơ), Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận tổ chức lễ khánh thành tuyến chính dự án thành phần đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và thông xe kỹ thuật đoạn Hậu Giang - Cà Mau thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

ĐBSCL khởi công và khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm - Ảnh 1.

ĐBSCL khởi công và khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm - Ảnh 2.

ĐBSCL khởi công và khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm - Ảnh 3.

Các đại biểu tham dự lễ khánh thành tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau

Tham dự buổi lễ có bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ; cùng lãnh đạo TP Cần Thơ, Cà Mau…

Với chiều dài hơn 110 km và tổng vốn đầu tư lên tới hơn 27.523 tỉ đồng, công trình khởi công từ đầu năm 2023 và đến nay đã hoàn thành. Đây là sự nỗ lực rất lớn của hệ thống chính trị, chủ đầu tư, nhà thầu, công nhân và những hộ dân nhường đất để làm dự án.

Theo Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư), để kịp thời thông xe kỹ thuật cùng với các công trình khác trên cả nước, trong những tuần qua, các nhà thầu đã huy động tổng lực với 1.150 máy móc và 2.100 nhân công, tổ chức thi công xuyên suốt ngày đêm với "3 ca, 4 kíp".

ĐBSCL khởi công và khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm - Ảnh 4.

ĐBSCL khởi công và khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm - Ảnh 5.

Sau gần 3 năm thi công, tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau đã về đích

Tại Vĩnh Long: Cùng ngày, UBND tỉnh Vĩnh Long khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Đình Khao (qua địa bàn xã Nhơn Phú và xã Phú Phụng). Cầu Đình Khao có chiều dài 4,3 km, vốn đầu tư hơn 2.852 tỉ đồng, bắc qua sông Cổ Chiên.

ĐBSCL khởi công và khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm - Ảnh 6.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, phát biểu tại lễ khởi công dự án cầu Đình Khao

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết dự án sẽ nâng cao năng lực khai thác Quốc lộ 57, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực phà Đình Khao; người dân đi lại thuận lợi không còn cảnh qua sông phải lụy đò.

ĐBSCL khởi công và khánh thành nhiều công trình giao thông trọng điểm - Ảnh 7.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công

"Việc đầu tư xây dựng cầu Đình Khao mở ra cơ hội thu hút đầu tư, giao thương hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics; góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho tỉnh Vĩnh Long nói riêng và toàn vùng ĐBSCL nói chung" - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khẳng định.

Tại An Giang: Ngày 19-12, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã khởi công tuyến tàu điện đô thị (tàu điện nhẹ - LRT). Giai đoạn 1 của tuyến tàu điện đô thị LRT Phú Quốc được triển khai theo hình thức BOT, do Sun Group làm nhà đầu tư, với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II-2027.

Đây là công trình hạ tầng giao thông có ý nghĩa chiến lược, đóng vai trò dẫn dắt không gian phát triển đô thị và tạo động lực tăng trưởng mới cho Phú Quốc trong giai đoạn tới.

Khi dự án được vận hành, Phú Quốc sẽ là đô thị đầu tiên tại Việt Nam sở hữu hình thức giao thông hiện đại này.

Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm ở Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang - Ảnh 1.

Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm ở Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang - Ảnh 2.

Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm ở Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang - Ảnh 3.

Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm ở Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang - Ảnh 4.

-Mô phỏng tuyến tàu điện đô thị Phú Quốc

Dự án nằm trên trục đường ĐT.975 rộng 10 làn xe, kết nối trực tiếp Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc với Trung tâm Tổ chức Hội nghị APEC, hình thành hệ thống giao thông công cộng hiện đại, đồng bộ và chất lượng cao.

Tuyến LRT có chiều dài 17,59 km, gồm các đoạn trên cao, mặt đất và đi ngầm; bố trí 6 nhà ga, trong đó có 5 ga mặt đất và 1 ga ngầm tại Trung tâm Hội nghị APEC.

Phương tiện sử dụng là tàu điện 3 toa, tốc độ thiết kế 70–100 km/h, công suất vận chuyển khoảng 4.500 khách/giờ, rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến Trung tâm hội nghị APEC và các khu du lịch Nam đảo xuống còn khoảng 20 phút.

Theo quy hoạch, tuyến LRT sẽ tiếp tục được nghiên cứu mở rộng về Dương Đông và Cảng An Thới. Sử dụng năng lượng không phát thải, tuyến tàu điện nhẹ này cũng được kỳ vọng góp phần giảm áp lực giao thông, hạn chế phương tiện cá nhân, thúc đẩy chuyển dịch sang mô hình giao thông công cộng xanh, tiết kiệm năng lượng và thân thiện môi trường.

Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm ở Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang - Ảnh 5.

Ông Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu tại buổi lễ

Cùng ngày, tại xã Vĩnh An, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ thông xe kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đôc - Cần Thơ- Sóc Trăng giai đoạn 1.

Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm ở Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang - Ảnh 6.

Thông xe kỹ thuật Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đôc - Cần Thơ- Sóc Trăng giai đoạn 1

Tại Tây Ninh: Sáng 19-12, UBND tỉnh Tây Ninh và Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) phối hợp tổ chức lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu Công nghiệp Hiệp Thạnh – giai đoạn 1, tại xã Phước Thạnh.

Đây là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, thể hiện quyết tâm của tỉnh Tây Ninh và VRG trong thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh, bền vững.

Tại buổi lễ, Tập đoàn Cao su Việt Nam đã tặng 1 tỉ đồng vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của tỉnh Tây Ninh.

Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm ở Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang - Ảnh 7.

Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm ở Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang - Ảnh 8.

Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm ở Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang - Ảnh 9.

Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh tham dự lễ

Sáng cùng ngày, tỉnh Tây Ninh cũng tổ chức lễ khởi công Dự án Khu phức hợp khách sạn Hilton Garden INN tại phường Tân Ninh.

Công trình có quy mô 24 tầng, bao gồm khách sạn 4 sao đạt tiêu chuẩn quốc tế, không gian hội nghị, khu thương mại, không gian cộng đồng cùng hệ thống tiện ích đa năng, kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc dịch vụ mới của đô thị Tây Ninh trong thời gian tới.

Tại Đồng Tháp: Cùng ngày, tại tỉnh Đồng Tháp đã diễn ra lễ khởi công mở rộng Dự án đường cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.

Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm ở Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang - Ảnh 10.

Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm ở Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang - Ảnh 11.

Đại biểu tham dự lễ

Dự án thực hiện theo hình thức PPP, BOT; có tổng vốn hơn 36.000 tỉ đồng và dự kiến hoàn thành năm 2028.

Dự án do liên danh nhà đầu tư là Tập đoàn Đèo Cả, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM, Công ty CP Tasco, Tổng Công ty Đầu tư Xây dựng Hoàng Long - CTCP, Công ty TNHH một thành viên Dịch vụ và Đầu tư CII thực hiện.

Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm ở Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và An Giang - Ảnh 12.

Ông Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phát biểu tại buổi lễ

Việc mở rộng tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận sẽ giúp giảm ùn tắc giao thông, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.

Theo ông Bùi Xuân Dũng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cùng với các dự án khác đang khai thác, tuyến này sẽ hình thành mạng lưới giao thông hoàn chỉnh khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Đây cũng là bước hoàn thiện mạng lưới cao tốc vùng ĐBSCL.

