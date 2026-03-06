Đẩy nhanh tiến độ dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài

Chiều 6-3, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường cùng đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ dự án xây dựng đường trục Đông – Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài, từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Tây Ninh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nghe báo cáo tại điểm đầu dự án đường trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài

Tại khu vực điểm đầu dự án, đoạn giao giữa đường Võ Văn Kiệt và Quốc lộ 1, ông Bùi Xuân Cường đã nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (Ban Giao thông) báo cáo tình hình triển khai dự án.

Theo Ban Giao thông, ngày 13-11-2024, UBND TPHCM đã thông báo chấm dứt trước thời hạn hợp đồng BOT dự án đầu tư xây dựng đoạn tuyến nối từ đường Võ Văn Kiệt đến cao tốc TPHCM – Trung Lương (giai đoạn 1).

Sau đó, ngày 12-12-2024, UBND TPHCM giao Sở Giao thông Vận tải (nay là Sở Xây dựng) lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường trục Đông – Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài, từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh).

Năm 2025, TPHCM đã bố trí vốn chuẩn bị đầu tư dự án, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch vốn trong năm. Ban Giao thông cũng đã có nhiều văn bản gửi các sở, ngành và địa phương liên quan để lấy ý kiến về quy hoạch, phương án tuyến và các thông tin phục vụ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.

Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 19.400 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn với gần 12.900 tỉ đồng

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại thông báo ngày 8-8-2025, Sở Xây dựng được giao rà soát quy hoạch, nghiên cứu phương án hướng tuyến phù hợp, bảo đảm hiệu quả đầu tư và cập nhật vào đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060.

Ban Giao thông cũng đã tổng hợp ý kiến các đơn vị liên quan và đánh giá sơ bộ phương án nút giao trên tuyến. Trong đó, tại nút giao Tân Tạo – Chợ Đệm (giao với đường Võ Trần Chí), dự án BOT trước đây đã xây dựng 3 trụ cầu vượt để phục vụ làn rẽ trái từ đường Võ Văn Kiệt nối dài. Tuy nhiên, với phương án tuyến mới kéo dài đến ranh tỉnh Tây Ninh, dạng thức nút giao này có thể không còn phù hợp, do đó cần tiếp tục nghiên cứu để bảo đảm đồng bộ với quy mô tuyến.

khu vực điểm đầu thực hiện dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài

Dự kiến trong tuần tới, Ban Giao thông sẽ gửi đề xuất chủ trương đầu tư đến Sở Tài chính, sau đó trình HĐND TPHCM xem xét thông qua tại kỳ họp gần nhất để triển khai các bước tiếp theo ngay trong tháng 3-2026.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kiểm tra dự án đường trục Đông - Tây - CLIP: NGỌC QUÝ

Dự án dự kiến sẽ được triển khai trong năm 2026

Toàn tuyến dự kiến dài hơn 14 km

Theo Sở Xây dựng TPHCM, dự án đường Võ Văn Kiệt nối dài được nghiên cứu triển khai từ nút giao cầu vượt Quốc lộ 1 hiện hữu đến ranh tỉnh Tây Ninh, trùng với điểm đầu tuyến ĐT.823D. Toàn tuyến dự kiến dài hơn 14 km, được thiết kế với mặt cắt ngang 60 m, theo tiêu chuẩn trục chính đô thị; vận tốc thiết kế 80 km/giờ đối với làn xe cơ giới và 60 km/giờ với làn xe hỗn hợp. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 19.400 tỉ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng chiếm phần lớn với gần 12.900 tỉ đồng.

Chiều cùng ngày, ông Bùi Xuân Cường cùng đoàn công tác kiểm tra dự án đường Vành đai 3 TPHCM tại khu vực cầu Kênh Thầy Thuốc, thuộc gói thầu XL10 trên địa bàn xã Bình Lợi.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kiểm tra tiến độ đường Vành đai 3 phía tây

Theo Ban Giao thông, dự án đường Vành đai 3 đoạn qua TPHCM được triển khai theo Nghị quyết số 57/2022/QH15, gồm 4 dự án thành phần, trong đó có 2 dự án xây dựng và 2 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Trong đó, dự án thành phần 1 có chiều dài khoảng 43,7 km, đi qua TP Thủ Đức (cũ) và các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh (cũ). Dự án thành phần 5 dài khoảng 11,8 km, gồm nút giao Tân Vạn và đoạn từ nút giao Bình Chuẩn đến cầu Bình Gởi. Tuyến được thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc, giai đoạn phân kỳ 4 làn xe, bề rộng nền đường khoảng 19,75 m, kèm theo các tuyến đường song hành hai bên.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường kiểm tra tiến độ Đường Vành đai 3 phía Tây

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đã hoàn thành và bàn giao 100% mặt bằng cho các nhà thầu thi công. Công tác di dời hạ tầng kỹ thuật cũng đã hoàn tất, phục vụ thi công.

Về tiến độ xây dựng, dự án thành phần 1 đang triển khai 10/10 gói thầu xây lắp chính, sản lượng thực hiện đạt khoảng 73,1% khối lượng theo hợp đồng. Dự án thành phần 5 đang triển khai 4/4 gói thầu xây lắp chính, sản lượng đạt khoảng 62%.

Dự án đặt mục tiêu đến ngày 30-4-2026 sẽ thông xe khoảng 15,5 km và thông xe kỹ thuật một số đoạn cao tốc. Đến ngày 30-6-2026 sẽ cơ bản thông xe và thông xe kỹ thuật phần cao tốc toàn tuyến.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường yêu cầu các đơn vị tăng cường giám sát tiến độ dự án; rà soát các vị trí, hạng mục có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ để kịp thời xử lý.